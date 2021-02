Entinen keihäänheittäjä Taina Ojaniemi loukkaantui pahasti tv-ohjelman kuvauksissa – poikki viisi jännettä, takana kaksi leikkausta

Taina Ojaniemi (o.s. Uppa) on yhä sairauslomalla kesällä kuvauksissa tapahtuneiden loukkaantumisten takia.

Entinen keihäänheittäjä Taina Ojaniemi loukkasi itsensä pahasti Mestareiden mestari -tv-ohjelman kuvauksissa.

– Takana on nyt kaksi leikkausta: takareidestä meni kolme jännettä totaalisesti poikki ja olkapäästä kaksi. Ensin leikattiin takareisi. Siitä kun vähän tokenin, oli olkapääleikkaus edessä, Ojaniemi kertaa tapahtumia.

Kesällä Ahvenanmaalla kuvatussa ohjelmassa 12 uransa päättänyttä huippu-urheilijaa kamppailee joukkueina toisiaan vastaan. Kilpailuhenkiset urheilijat on jaettu neljään joukkueeseen: Yleisurheilujoukkue, Jääjoukkue, Kamppailujoukkue ja Suksijoukkue.

Ojaniemi kisailee yleisurheilutiimissä yhdessä Markus Pöyhösen ja Tommi Evilän kanssa.

– Tällaisessa urheiluohjelmassa riskit ovat aina sen mukaisia. Lopetin 13 vuotta sitten urheilun kilpatasolla, joten siitä on valtava matka tähän päivään, jolloin minulla on kaksi lasta, ammatti poliisina ja harrastan aivan erilaista urheilua nykyään. Kuvauksissa kuitenkin innostuin tekemään enemmän ja pistämään energiaa kehään ja pökkyä pesään.

Markus Pöyhönen, Taina Ojaniemi ja Tommi Evilä kisaavat samassa joukkueessa.­

Maaliskuussa Nelosella alkavassa Mestareiden mestari -ohjelmassa entiset ammattiurheilijat kohtaavat toisensa päivittäin kisoissa, joissa testataan fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä.

Ensin Ojaniemi loukkasi olkapäänsä ohjelman lajisuorituksessa.

– Kyllähän siinä tuli kaikki voimasanat. Olkapää rusahti lujaa, mutta luulin, ettei se pahasti mennyt. Heräsin seuraavana aamuna kipuun ja ajattelin, että ei jumaliste, kyllä siellä on nyt mennyt jotenkin pahasti. Luonteeni on kuitenkin sellainen, etten anna kovin herkästi periksi. Päätin, että kipu menee varmaan seuraavien päivien aikana ohitse.

Sisukas nainen jatkoi kilpailussa mukana oloa. Mutta sitten tuli takareisivamma toisessa urheilutilanteessa.

– Siinä tulikin sitten sellainen kokovartalokipsi ja elämääni ensimmäistä kertaa koetellut takareisivamma.

Taina Uppana Suomen kansalle tutuksi tullut keihäänheittäjä osallistui useisiin arvokisoihin.­

Iloinen Ojaniemi ei kuitenkaan kadu ohjelmaan mukaan lähtöä.

– Jos jotakin tästä opin, niin sen, että elämää ei oikeasti voi suunnitella liikaa etukäteen. Päivä kerralla mennään sillä, mitä on annettu. Olen sitä mieltä, että arjessakin voi sattua haavereita. Sohvallakin voi vaikka niska nyrjähtää.

Nyt kuntoutuksen kanssa ollaan hyvällä mallilla. Töihin paluu poliisiksi koittaa huhtikuussa.

– Luonteeni on aika eloisa, ja rakastan elämää. Minulla löytyy aina valo siellä tunnelin päässä aika nopeastikin, enkä jää kauhean pitkäksi aikaa makaamaan ja rypemään mihinkään. Olin jo vuodenvaihteessa menossa töihin, mutta lääkäri sanoi, että et sää likka vielä saa mennä, nyt on kuntoutus niin pahasti kesken.

– Odotan töihin menoa kuin kuuta nousevaa. Kyllä se työ antaa elämään tietyn sisällön.

Taina Ojaniemi yhdessä aviomiehensä Jannen kanssa. He ovat poliiseina Porissa ja olivat mukana Poliisit-sarjassa.­

Vaikka yksi Suomen tunnetuimpiin keihäänheittäjiin lukeutuva Ojaniemi odottaakin töihin paluuta, viimeiset kuukaudet kotona ovat sujuneet vauhdilla. Siitä huolta ovat pitäneet kaksi lasta.

– Lapset kyllä antavat ohjelmaa. Aika on kulunut heidän harrastuksissaan, kyyditsemässä ja olemalla läsnä. Välillä tekemistä riittää niin, että hikipisarat lentävät. Olen tarkka kodista ja sen siisteydestä, joten olen pitänyt hyvää huolta myös kodin järjestyksestä. Tietenkään miestäkään ei saa unohtaa, joten välillä pitää vähän rapsutella häntäkin, Ojaniemi nauraa.

13 vuotta sitten keihäänheiton päättäneen Ojaniemen uran saavutuksiin kuuluvat nuorten maailmanmestaruus 1994, viisi SM-hopeaa ja viisi SM-pronssia sekä sijoittuminen Ateenan olympialaisten finaalikymmenikköön.

