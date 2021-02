Seura: Ex-uutisankkuri Aino Huilaja ja Jerry-puoliso kertovat alkeellisesta elämästään Lapin erämökissä: ”Ennen saattoi mennä yhdessä illassa saman verran rahaa kuin nyt kuukaudessa”

Aino Huilaja ja Jerry Ylkänen kertovat Seura-lehden haastattelussa, miksi vaihtoivat pakettiautoelämän erämökkiin Lapissa.

MTV3-kanavan uutisankkuri Aino Huilaja otti syksyllä 2019 lopputilin, pakkasi omaisuutensa ja muutti pakettiautoon puolisonsa Jerry Ylkäsen kanssa. Siitä alkoi kaksikon seikkailu Euroopan halki, mistä Huilaja ja Ylkänen kirjoittavat uutuuskirjassaan Pakumatkalla (Otava).

Tällä hetkellä pariskunta asuu erämökissä Lapissa. Huilaja ja Ylkänen kertovat tuoreessa Seura-lehden haastattelussa elämästään Kittilässä ilman sähköä tai juoksevaa vettä. Huilaja kertoo lehdelle, että pariskunta vaihtoi pakettiautoelämän erämökkiin Suomessa koronapandemian takia.

Talo on Huilajalle tuttu, sillä hirsimökki on hänen isänsä Reinon rakentama. Uuteen kotiin pääsee lehden mukaan hiihtämällä parkkipaikalta pari kilometriä. Tyypillisenä päivänä kaksikko juo aamukahvin rauhassa, hakkaa halkoja tai tekee lumitöitä, lähtee hiihtämään tuntureille ja valmistaa ateriat joko nuotiolla tai sisällä takassa.

Aino kertoo Seura-lehdelle, että hän on ainoastaan kerran katsonut tv-ohjelmia kännykän kautta, muuten he viettävät suurimman osan ajastaan ulkona.

– Paras hetki on, kun tulee saunasta pihalle vilvoittelemaan ja taivaalla on revontulia tai kirkas tähtitaivas. Sellaista en ole kokenut ennen. Siinä on jotain tuttuutta ja uutuudenviehätystä, Huilaja kuvailee Seura-lehdessä.

Seuran mukaan Huilaja muun muassa kirjoittaa kolumneja ja pitää podcastia ja Ylkänen työskentelee valokuvaajana. Molempien toiveena on palata pakettiautolla tien päälle, kun korona on ohi.

– Sen on oppinut, että aika vähällä voi tehdä pesän itselleen ja elää hyvää elämää. Ennen saattoi mennä yhdessä illassa saman verran rahaa kuin nyt kuukaudessa, Ylkänen kertoo lehdelle.

Myös parisuhde voi entistä paremmin.

– Kun kaksi täysin omalle työuralle omistautunutta laitettiin pakettiautoon, se vaati ehkä enemmän totuttelua. Nyt olemme jo tottuneet jatkuvaan yhdessäoloon, Huilaja toteaa haastattelussa.

Puolitoista vuotta sitten Huilaja päätti tehdä pakettiautosta kotinsa ja hypätä ulos oravanpyörästä, joka aiheutti hänelle suunnatonta ahdistusta.­

Huilaja avaa kirjassaan, miksi lopetti hyväpalkkaisen työnsä ja lähti kiertämään Eurooppaa. Huilajan mukaan hän havahtui pari vuotta sitten siihen, ettei nauttinut enää työstään. Työ oli muuttunut ahdistavaksi, ja päivät toistivat itseään. Käännekohta tapahtui, kun Huilaja oli istunut riittävän monta kertaa terapeuttinsa vastaanotolla. Tuolloin terapeutti kysyi, mitä hän ihan oikeasti haluaisi tehdä elämässään.

– Muuttaisin pakettiautoon ja ajaisin minne huvittaa, Huilaja kertoo vastanneensa naureskellen.

Terapeutti suhtautui asiaan kuitenkin vakavasti ja kysyi, miksei Huilaja sitten tekisi niin. Lopulta hän ei enää keksinyt ainuttakaan hyvää syytä, miksi ei toteuttaisi unelmaansa ja hyppäisi pois ahdistusta aiheuttaneesta tilanteestaan.