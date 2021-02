Redraman Facebook-tilille ilmestyi kummallista sisältöä – räppäri avautuu tukalasta tilanteesta

Redraman mukaan hänen tilinsä kaapattiin joulukuussa ja nyt se on muuttunut aasialaisten tuotteiden myyntipaikaksi.

Rapartisti Redrama joutui joulukuussa erikoiseen tilanteeseen, kun hänen Facebook-tilinsä kaapattiin ja sillä alettiin kaupata erilaisia tuotteita Vietnamista käsin.

Redrama kertoo Instagramissa, että hän ja hänen tiiminsä ovat tehneet jo pitkään töitä saadakseen muusikon Facebook-tilin takaisin, mutta toistaiseksi se on osoittautunut mahdottomaksi.

– Tämä alkoi joulukuussa ja uskokaa kun sanon, että minä ja tiimini olemme tehneet kaikkemme saadaksemme sen (tilin) takaisin, mutta edes suora yhteydenotto Facebookin pääkonttoriin ei auttanut. Asiantuntijat selvittävät asiaa nyt, Redrama kertoo Instagramissa.

Räppäri toivoo, etteivät hänen seuraajansa lopettaisi sivun seuraamista, vaikka sen sisältö onkin tällä hetkellä kaukana muusikon päivityksistä.

Moni Redraman fani on kertonut ihmetelleensä kummallisia päivityksiä, joita muusikon tilille on alkanut ilmestyä viime viikkojen aikana. Tilillä nimittäin myydään muun muassa peittoja, telttoja, kenkiä ja astioita.

Redraman tilin profiilikuvaksi on vaihdettu nuoren, kukkaseppele päässä poseeraavan tytön kuva. Tilillä on julkaistu useita videoita ja livelähetyksiä, joilla erilaisia myytäviä tavaroita esitellään. Videoiden alle on kerääntynyt vietnaminkielisiä viestejä, joissa tuotteista kysellään lisätietoja ja niitä ollaan kiinnostuneita ostamaan.

Tilillä on myös tuhansia suomalaisia seuraajia ja sen kuvakansioista löytyy edelleen kuvia Redramasta.

Redraman mukaan tilanne on hänelle äärimmäisen turhauttava, sillä hän ei voi sille mitään. Hänen mukaansa tiliä ei pysty saamaan takaisin vaihtamalla salasanan tai tekemällä muuta yksinkertaista.

– Uskokaa, kun sanon, että tämä on enemmän kuin ärsyttävää ja minun on täytynyt todella keskittyä, etten ole heittänyt puhelintani, tietokonettani ja ipadiani ikkunasta ulos käsitellessäni tätä vi*** pas***, räppäri vaahtoaa Instagramissa.

Muutama Redraman Instagram-seuraaja kertoo havainneensa samantyyppisiä tilien kaappauksia somessa viime aikoina. Näyttelijä Aku Hirviniemi kertoo, että hänen Twitter-tilinsä kaapattiin viikko sitten. Pianisti Lasse Piirainen puolestaan kommentoi, että myös monelle muulle on käynyt samalla tavalla.