Entisen Playboy-pupun kammottavista paljastuksista tehdään tv-sarja – elämä kuuluisan kartanon suojissa muuttui painajaiseksi

Edesmenneen Playboy-moguli Hugh Hefnerin kartanossa asuneesta Holly Madisonista tehdään tv-sarja.

Entinen Playboy-pupu ja Hugh Hefnerin ex-tyttöystävä Holly Madison julkaisi vuonna 2015 paljastuskirjan maailmankuulun Playboy-kartanon kulisseista. Madison väitti kirjassaan, että kartanossa asuvat nuoret naiset eristettiin muusta maailmasta, heidän tuli osallistua viikoittaisiin orgioihin ja heille tuputettiin huumeita.

Nyt Madisonin paljastuksista tehdään tv-sarja. New York Postin mukaan australialaisnäyttelijä Samara Weaving tullaan näkemään Madisonin roolissa Sony Pictures Televisionin sarjassa. Weawing on aiemmin nähty muun muassa SMILF- ja Home and Away -sarjoissa.

New York Postin mukaan uutuussarja perustuu Madisonin Down the Rabbit Hole -kirjaan ja sen kuvailemiin tapahtumiin. Kirjan mukaan elämä Playboy-kartanon kulisseissa oli kaikkea muuta kuin mukavaa, ja Weavingin tähdittämässä sarjassa kartanon tarkoin varjellut tapahtumat heräävät henkiin.

Samara Weaving näyttelee Holly Madisonia tämän kirjaan perustuvassa tv-ohjelmassa. Sarja tulee kuvamaan elämää Playboy-kartanon porttien takana.­

Holly Madison seurusteli Hugh Hefnerin kanssa vuosina 2001–2008 ja oli osa tämän puputyttöhaaremia. Madison oli vain 20-vuotias, kun Hefnerin ystävä näki hänet Hooters-ravintolan tarjoilijana ja kutsui hänet viettämään iltaa Playboy-mogulin kanssa.

Pian Madison huomasi tapaavansa Hefneriä joka viikko ja noin vuoden kuluttua hän muutti tämän luo asumaan. Playboy-kartanoon muutto oli Madisonille keino pystyä asumaan Los Angelesissa. Hän väitti kirjassaan, ettei ymmärtänyt etukäteen, että kartanoon arkeen kuuluivat orgiat sekä seksi sen isännän kanssa.

Kirjassaan Madison paljasti, että Playboy-tytöiltä odotettiin täyttä sitoutumista kartanon elämään. Heillä oli hänen mukaansa tiukka kotiintuloaika joka ilta yhdeksältä. Madison väitti myös, että hänet painostettiin luopumaan tarjoilijan työstään, jotta hän voisi viettää aikansa tiiviimmin kartanossa.

Madisonin väitteiden mukaan Playboy-kartanon bileissä nuorille naisille tarjottiin huumeita, joista osaa kutsuttiin ”reisien avaajiksi”. Madisonin mukaan Playboy-kartanossa järjestettiin joka keskiviikkoa ja sunnuntai juhlat, jotka huipentuivat orgioihin. Hän kertoi kirjassaan myös, että Playboy-tyttöjen odotettiin esiintyvän Hefnerille ja viihdyttävän tätä.

Hugh Hefner yhdessä puputyttöjen Bridget Maquardtin ja Holly Madisonin (oik.) kanssa vuonna 2008.­

Madison kertoi myös harrastaneensa seksiä Hefnerin kanssa. Hänen mukaansa ensimmäinen kerta seitsemänkymppisen aikuisviihdeikonin kanssa oli tunteeton ja nopea suoritus.

– Siinä ei ollut lainkaan intiimiyttä. Ei suutelua, ei mitään, hän totesi kirjassaan.

Playboy-kartanon arki oli lopulta Madisonin liikaa. Hän kertoi kirjassaan saaneensa itsetuhoisia ajatuksia.

– Elämä Playboy-kartanossa ei ollut todellakaan mitään unelmaa, ja se muuttui pian painajaismaiseksi. Olin aivan yksin ja yhdessä vaiheessa harkitsin jopa itsemurhaa, hän kertoi elämäkerrassaan.

Madison ei ole ainoa Playboy-pupu, joka on kuvaillut elämää kartanossa kammottavaksi painajaiseksi. Hefnerin ja kuuden muun puputytön kanssa kartanossa asunut Kendra Wilkinson kertoi muutama vuosi sitten, että talon tavat tulivat myös hänelle yllätyksenä.

– En tiennyt, että seksi kuului Playboy-kartanon arkeen. Hugh pyysi minua mukaansa yläkertaan ja se oli sitten siinä. Minä olin 18-vuotias ja hän oli 78.

– Olin aina yhteisinä iltoinamme hyvin humalassa. Minun piti olla joko todella humalassa tai poltellut kannabista, että pystyin selviämään niistä illoista, Wilkinson muisteli.

– Yöt olivat kuin työtä. En nauttinut seksistä hänen kanssaan.

Osa Hefnerin entisistä puputytöistä on kuitenkin puolustanut häntä kiivaasti. Crystal McCahillin ja Jessa Hintonin mukaan Hefneriä kritisoineiden Playboy-tyttöjen puheet eivät pitäneet alkuunkaan paikkansa.

– Ihmiset luulevat naisten olevan alasti ympäri vuorokauden. He luulevat kartanossa tapahtuvan jotain rivoa. Puputytöt ovat todella läheisiä ja kuin sisaria. Tyttöjä ei esineellistetä tai hyväksikäytetä millään tavalla. Kaikki ovat kartanossa omasta tahdostaan, Hinton totesi muutama vuosi sitten.