39-vuotias laulajatähti julkaisi kuvan turvonneista rinnoistaan – avautuu äärimmäisen kivuliaasta vaivasta

Laulaja Paloma Faith kertoo Instagramissa rehellisesti synnytyksen jälkeisestä kivuliaasta ongelmastaan.

Laulaja Paloma Faith, 39, sai kolme päivää sitten toisen lapsensa. Laulaja sai viikonloppuna tyttären suunnitellulla keisarinleikkauksella ja jakoi ilouutiset Instagramissa rehellisen kirjoituksen kera.

Faith kertoi, että vaikka hän oli haltioissaan perheensä uudesta jäsenestä, oli hän myös lopen uupunut. Hänen jokaista paikkaansa särki ja hän kertoi nänniensä olevan äärimmäisen arat vauvan imettämisestä.

Tiistaina Faith kertoi Instagramissa lisää tuntemuksistaan raskauden jälkeen. Hän julkaisi tilillään kuvan rinnoistaan, jotka olivat turvonneet raskauden jälkeen. Faith on verhonnut rintansa kuvassa kaalinlehtiin.

Julkaisussaan Faith tilittää tuskallisesta tilasta, joka hänelle kehittyi pian synnytyksen jälkeen.

– Päivä kolme ja maito on noussut. Minulla on diagnosoitu akuutti maidon pakkautuminen. Se tarkoittaa, että minulla on liikaa maitoa ja että vauva ei ole tarpeeksi vahva saadakseen sen ulos. Se on kivuliasta. Rintani ovat kivikovat, laulaja kirjoittaa.

Faith kertoo Instagramissa, että hän on yrittänyt hoitaa kivuliasta tilaa hieromalla rintojaan silloin, kun hän ei syötä vauvaansa. Hieronta kuitenkin sattuu hänen mukaansa tuskallisen paljon, eikä siitä ole juuri apua.

Laulajan mukaan myös hänen vastasyntynyt vauvansa on uupunut tilanteeseen, sillä maito ei liiku ulos hänen pakkautuneista rinnoistaan.

– Minulle on kerrottu, että tilanteen pitäisi rauhoittua. Toivotaan, etten joudu ensiapuun ennen sitä! Tämä on aivan uuden tason kipua, Faith tuskailee Instagramissa.

Faith on puhunut äitiyden haasteista hyvin suorapuheisesti myös aiemmin. Laulaja sai ensimmäisen lapsensa joulukuussa 2016, ja vuonna 2018 hän kertoi, että äitiys oli ollut hänelle hyvin vaikeaa.

– Älä käsitä minua väärin, rakastan lastani, mutta se on helvettiä, Faith sanoi kesällä 2018.

– Ei ole väliä, kuinka paljon saat apua, kukaan ei voi selittää, kuinka yksinäiseltä tuntuu herätä yöllä imettämään ja viettää tunteja täysin hereillä yksiksesi.

Faith herätti kohua aikoinaan, kun hän kertoi palkintogaalan punaisella matolla antamassaan haastattelussa kasvattavansa lapsensa sukupuolineutraalisti.

Laulajan mukaan moni kuitenkin tulkitsi kommentin väärin, sillä todellisuudessa hän tarkoitti, ettei ostaisi lapselleen sukupuolen mukaan leluja tai pukisi häntä tiettyihin väreihin pelkästään sukupuolen perusteella.

– Mielestäni ihmisillä on täysi oikeus elää, kuten he valitsevat, mutta en puhunut siitä. Puhuin siitä, että annan lapselleni kaikki mahdollisuudet. Koska niin minut kasvatettiin. Minua kutsuttiin tytöksi, mutta minulla oli Legoja ja Meccano-rakentelusarjaa ja nukkeja, mutta niistä en pitänyt. Eli minulla oli vaihtoehtoja, Faith selitti sanomisiaan.

Lontoolainen Faith nousi kuuluisuuteen vuonna 2009 ilmestyneellä esikoisalbumillaan. Hän on sittemmin julkaissut vielä kolme levyä, joista tuorein ilmestyi viime vuonna.

Faith on seurustellut useita vuosia Ranskasta kotoisin olevan taiteilijan Leyman Lahcinen kanssa.