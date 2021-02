Näyttelijä Ami Räsänen sairasti rankan koronan, josta toipui pitkään – pian hänet nähdään komisario Palmuna

Näyttelijä Aimo ”Ami” Räsänen esittää komisario Palmua Tampereen Komediateatterin näytelmässä. Mika Waltarin tyttärenpoika löysi unohtuneen käsikirjoituksen, jonka pohjalta näytelmä sekä Renny Harlinin Palmu-elokuva tehdään.

Ulkoinen olemus on niin kuin Palmulla kuuluukin. Myös elokuva-Palmun murahdukset on hallinnassa. Mutta kuullaanko ne näytelmässä? –Sitäkään en tiedä, tuleeko nämä murahdukset, vai tuleeko sieltä joku kumiankan vinkaisu, Ami Räsänen sanoo.­

Komisario Palmu ei vieläkään saa levätä rauhassa. Palmun tarinasta on tekeillä kaksikin sovitusta. Renny Harlin tekee elokuvaa ja Tampereen Komediateatteri näytelmää. Komedia on jo oman Palmunsa löytänyt. Hän on Aimo “Ami” Räsänen. Mutta tuleeko Amista myös elokuvan Palmu? Mies on vaiti pitkään ja vastaa sitten:

– Ei ole kysytty.

Mika Waltari kirjoitti vuonna 1963 elokuvakäsikirjoituksen Levätkää rauhassa, komisario Palmu. Jostain syystä elokuvaa ei tehty. Käsikirjoitus jäi pöytälaatikkoon, mistä Waltarin tyttärenpoika Joel Elstelä on kaivanut sen esiin. Hän tekee siitä käsikirjoitusta sekä elokuvaan että teatteriin.

Joel Elstelän puheista päätellen kyseessä on perinteinen dekkari. Upporikas helsinkiläissuvun patriarkka löytyy kuolleena kartanonsa makuuhuoneesta. Kartanossa pyörii värikästä porukkaa yhteiskunnan jokaisesta kerroksesta. Joku heistä on murhaaja, mutta kuka? Elstelä lupaa, että lopussa on sellainen twisti, että katsoja yllättyy.

– Siinä on jännittävä juoni ja muhevat henkilöt. Rikos on luonnollisesti murha, ja epäillyt ovat hyvin mielenkiintoisia henkilöitä, Joel Elstelä kertoo.

Elstelä siis tekee samasta tarinasta käsikirjoitusta elokuvaan ja teatteriin.

– Ne eivät syö toisiaan, koska ne ovat oma taidemuotonsa. Katsoja, joka näkee sen ensin teatterissa, mahdollisesti yllättyy, millainen se elokuva on ja mitä käänteitä siihen on kehitelty. Ne ovat kaksi eri teosta, joissa on samoja henkilöitä. En kerro, ovatko juonenkäänteet samoja, koska leffassa on paljon yllätyksiä, ja näytelmässä on aivan varmasti yllätyksiä.

– Kukaan ei tiedä, kuka on murhaaja. Sitä oli hauska tehdä, se on todella dekkari, Elstelä sanoo.

Vanhoissa Palmu-elokuvissa ei ollut romantiikkaa. Nyt sitäkin lajia on tarjolla. Nuori nainen astuu Palmun elämään.

– Aikaisemmissa jutuissa Palmu on ollut vähän ei-romanttinen. Nyt tulee hieman romantiikkaa Palmun elämään, mutta sitä ei tiedä, miten se romantiikka päättyy. Jääköön yllätykseksi, Elstelä sanoo.

Komediateatterin Palmu tulee ensi-iltaan syyskuussa. Mutta miten jaksaa Rennyn elokuvahanke?

– Tällä hetkellä teemme Harlinin kanssa käsikirjoitusta. Se on alkuvaiheessa, Elstelä sanoo.

Komediateatterin Palmu on Aimo Räsänen. Hän on Tampereen Työväen Teatterin leivissä, mutta pääsee sieltä salaa livahtamaan naapuriteatterin näytöksiin, jos vain talon johto ei saa tietää tästä sivuhommasta.

– Onneksi kukaan ei tunnista minua, kun minulla on nämä viikset, Räsänen tuumii.

Räsäsellä on rooli muun muassa TTT:n Mielensäpahoittajassa. Hän myös ohjasi sen, mutta esityksiä ei ole nähty vähään aikaan.

– On tämä omituinen ajanjakso, kun ei ole esityksiä ollut. Tässä on pelattu jääkiekkoa ja kolattu pihaa ja iltaisin lämmitetty uuni, Räsänen kertoo.

Ohjaaja Panu Raipian hallussa on käsikirjoitus, mutta näyttelijöille hän antaa siitä vain puolet sitten kun treenit alkavat. –Vain Joel Elstelä ja minä tiedämme, kuka on murhaaja, Panu Raipia sanoo.­

Räsäsen kodin läheisyydessä on Suomen jääkiekkoilun kehto, Koulukadun kenttä. Siellä Räsäsen pelikavereina on ollut sellaisia aloittelevia kiekkoilijoita kuten Ville Nieminen, Aleksander Barkov ja Patrik Laine.

– Pojat halusivat tulla vähän ulkojäillä pyörimään. Oli hauskaa syksyllä, kun oli liigan jätkiä, änärin jätkiä, ja Niemisen Villen kanssa on pyöritty, Räsänen kertoo.

Räsänen ei ole Palmu-jutuissa mukana ensimmäistä kertaa. Muutama kesä sitten hän näytteli Kurt Kuurnan roolin Komediateatterin näytelmässä Kaasua, komisario Palmu. Sen ohjasi Joel Elstelä, ja Räsänen teki häneen järisyttävän vaikutuksen.

– Ajattelin, että Amista tulisi hyvä Palmu. Ami on kieltämättä Suomen paras näyttelijä, ihan valehtelematta. Hän teki uskomattoman hyvän roolityön. Kun siinä oli se käänne, että se paljastui murhaajaksi, siellä kesäteatterissa jopa liikennekin hiljeni.

– Olen iloinen, että Ami esittää Palmua. Hän on maailmanluokan näyttelijä, Joel Elstelä hehkuttaa.

Renny Harlinin elokuvan näyttelijöistä ei ole vielä inahdettu mitään. Elstelällä ei liene mitään sitä vastaan, jos Ami olisi elokuvan Palmu. Asiasta kysyttäessä Räsänen on pitkään hiljaa ennen kuin vastaa.

– Se maailma menee tuotannollisesti omia latujaan. Siellä varmaan on listat olemassa, mutta ei ole kysytty, Räsänen sanoo.

Millaisen Palmun Räsänen aikoo teatterissa tehdä, sekin on vielä hakusessa.

– En tiedä siitä mitään ennen kuin ruvetaan harjoittelemaan elokuussa. Käsikirjoitus on, ja ohjaaja on antanut siitä luettavaksi puolet. Joel Elstelä sanoi, että teet sellaisen kuin teet, Räsänen kertoo.

Kun treenit alkavat, ohjaaja Panu Raipia antaa näyttelijöiden luettavaksi vain jutun alun.

– Edes näyttelijöille ei kerrota, kuka on murhaaja, etteivät he rupea ensimmäisestä sivusta lähtien näyttelemään, että minä olen syytön tai minä olen murhaaja, minulla on salaisuus, Raipia kertoo.

– Vain Joel Elstelä ja minä tiedämme, kuka on murhaaja, Raipia sanoo.

Esityksiä ei ole, mutta jotain hyvääkin on tässä ajassa. –Onneksi on kiva, luminen pakkastalvi. Paljon ihmisiä on ulkoilemassa. Se on taatusti tuonut hyvinvointia, kun sattui tällainen talvi, Ami Räsänen tuumii.­

Joel Rinne on tehnyt ikimuistoisen roolin elokuvan Palmuna. Tarttuuko Räsäseen elokuva-Palmun maneereita? Ainakin hän välillä murahtelee kuin elokuvan Joel Rinne.

– Sitäkään en tiedä, tuleeko nämä murahdukset, vai tuleeko sieltä joku kumiankan vinkaisu. Se voisi olla virkistävää semmoinenkin, Räsänen tuumii.

Elokuvissa ei romantiikka liioin kukoista. Palmun poliisikaverit Kokki ja Virta naljailevat, jos komisario katsoo kaunista naista vähän pitempään.

– Silloin Palmu vain murahtaa. Tässä se murahdus tulee ihan muista syistä, Räsänen sanoo.

Ami Räsänen sairasti vuosi sitten ankaran koronan. Yhdysvalloissa kiekkoillut poika Aapeli Räsänen tuli kotiin. Ami haki hänet lentokentältä, ja pojan lisäksi jenkeistä tuli korona. Muutaman päivän päästä Ami kiidätettiin ambulanssilla Tampereen yliopistosairaalaan.

– Olin viikon hoidossa. Vältin tehohoidon, mutta lisähapella mentiin. Keuhkokuume hoidettiin pois, ja sitten pääsin kotiin toipumaan.

Toipuminen kesti pitkään.

– Pikkuhiljaa lähdin kävellä köpsyttelemään, ensin kymmenen metriä, sitten sata metriä, sitten vähän pitempiä matkoja. Pyynikkiä kiertelin koko kevään. Kesäkuussa panin luistimet jalkaan ja menin käymään jäillä, mikä nosti vähän pulssia. Jännitti, miten keuhkot kestää sen, oliko sinne jäänyt jotain. Ilokseni huomasin, että pystyn vetään. Se oli hetki kun huomasin, että kyllä mä tästä toivun. Kaikki on siltä osin ok.

Tv-katsojat muistavat Räsäsen Uuden päivän Otso Karhun roolista. Ruudussa Räsänen nähdään tulevaisuudessakin. Hän on mukana Auli Mantilan ohjaamassa tv-sarjassa, joka toteutetaan kansainvälisenä tuotantona. Kuvauksia tehdään Helsingissä.