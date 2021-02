Eeva: Lapsettomuudesta kärsinyt Annika Metsäketo, 50, sai kokea ruuhkavuodet ”myöhäisellä iällä” – tytärpuoli kutsui alusta alkaen äidiksi

Annika Metsäketo teki nuorena abortin miesystävän painostuksesta ja kärsi sittemmin lapsettomuudesta. Nyt hän saa olla äiti 12-vuotiaalle tytärpuolelleen.

Juontaja ja toimittaja Annika Metsäketo, 50, puhuu tuoreimmassa Eeva-lehdessä avoimesti lapsettomuudestaan.

Metsäketo kertoo harkinneensa kolmikymppisenä sinkkuna menevänsä ulkomaisen hedelmällisyysklinikan asiakkaaksi, mutta asia alkoi tuntua itsekkäältä. Hän kertoo kokeneensa loukkaavana, kun ihmiset kuvittelivat uran olevan hänelle lapsia ja perhettä tärkeämpää.

– Nykyisin olen sinut lapsettomuuteni kanssa. Käsittelin asian mielessäni jo vuosia sitten ja hyväksyin, että näin on tarkoitettu, syystä tai toisesta, Metsäketo sanoo lehdelle.

Vuonna 2014 Metsäketo kertoi Ilta-Sanomille tulleensa nuorena raskaaksi, mutta tehneensä abortin silloisen miesystävän painostuksesta.

– Se oli rankka juttu. Olin sinisilmäinen ja naiivi. Olin rakkaudesta sokea ja halusin että toinen olisi vierellä. Luulin, että tehdään tämä nyt, niin toinen on mielissään ja meidän on hyvä olla. Oli puhetta, että myöhemmin sitten voitaisiin tehdä tällaisia liikkeitä, Metsäketo sanoi.

Abortin jälkeen puheet perheen perustamisesta myöhemmin pysyivät naisen haaveissa. Katumus abortista iski jälkeenpäin.

Kun Metsäketo alkoi seurustella nykyisen aviomiehensä Baris Kirkgözin kanssa, lapsihaaveetkin ennen pitkää ratkesivat, kun turkkilaisen Kirkgözin tytär Azra, 12, muutti yhdeksänvuotiaana isänsä luo Suomeen asumaan. Metsäkedosta tuli äitipuoli.

– Äitipuolen rooliin tottuminen on ollut iso muutos, mutta olen sopeutunut siihen hyvin. Se päätti itsekkään elämänvaiheeni. Asuin 47 vuotta ilman lasta ja yhtäkkiä arkeni lakkasi pyörimästä omien tarpeideni, aikataulujeni ja töideni mukaan. Nyt tärkeintä on pieni tyttömme, Metsäketo kertoo Eeva-lehdelle.

Metsäkedon mukaan Azra on halunnut kutsua häntä alusta alkaen äidiksi, vaikka Metsäkedolle olisi kelvannut kutsumanimeksi Annikakin.

Metsäketo puhui uusperheen arjesta myös Ilta-Sanomille vuosi sitten.

– Kaikki on ollut uutta ja vanhemmuus on tuonut mukanaan aivan uudenlaista vastuuta, Metsäketo kuvaili.

Metsäketo kertoi tuolloin myös Azran sopeutuneen Suomeen hyvin.

– Hänelle uutta oli se, että Suomessa lapsetkin voivat liikkua yksin esimerkiksi bussilla. Hän myös viihtyy koulussa älyttömän hyvin ja pitää erityisesti suomalaisesta kouluruoasta, Metsäketo hymyilee.

Annika Metsäketo ja Baris Kirkgöz ovat olleet yhdessä yhdeksän vuotta. Kuva vuodelta 2016.­

Metsäketo ja Kirkgözin tapasivat ensimmäistä kertaa toisensa jo vuonna 1995 Turkin Alanyassa. Annika jatkoi vuosittaisia matkojaan Turkkiin, mutta meni 16 vuotta ennen kuin he tapasivat toisensa uudestaan Istanbulissa. Siitä rakkaus pikku hiljaa lähti. Pari on ollut yhdessä yhdeksän vuotta.

Juontajaa ei ole nähty julkisuudessa viime vuosina.

– Vetäytyminen oli osittainen päätös, mutta toisaalta se tuli luonnostaan, kun en enää ollut valokeilassa. Julkisuus tuli aiemmin töideni mukana, hän selittää.

Metsäketo on avautunut työttömyydestään sen jälkeen, kun hänet irtisanottiin Radio Novalta vuoden 2015 maaliskuussa. 22 vuotta radion parissa työskennellyt Metsäketo on aiemmin juontanut esimerkiksi NRJ:llä ja Kiss FM:llä.

Nyt hän on hypännyt kameran toiselle puolelle tuotantohommiin erilaisten televisio-ohjelmien pariin.

– Muistan vielä, kun ajattelin, että tuolla kameran takana työ vaikuttaa mielenkiintoiselta. Halusin päästä niihin hommiin.

Metsäketo on muun muassa ollut toimittajana Suomen Bachelor-ohjelmassa, Selviytyjissä ja Ex on the Beach Suomi -ohjelmassa.