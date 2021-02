Eeva: Huippuviulisti Jaakko Kuusisto toipuu aivokasvaimesta – palasi töihin vain pari kuukautta ison leikkauksen jälkeen

Jaakko Kuusisto kertoo toipuneensa leikkauksesta hyvin.

Viime kesänä kapellimestari, viulisti ja säveltäjä Jaakko Kuusisto, 49, kertoi, että hänen aivoistaan on löydetty pahanlaatuinen kasvain, joka leikattiin elokuussa.

– Olen onnekas, ettei leikkaus vaurioittanut minua millään tavalla. Päähäni tehtiin iso reikä, ja sieltä poistettiin aika paljon tavaraa, Kuusisto kuvaili tapahtunutta Ylelle marraskuussa.

Uusimmassa Eeva-lehdessä Kuusisto kertoo, että leikkausta seurasi kuuden viikon intensiivinen säde- ja sytostaattihoitojakso. Viikko hoitojakson jälkeen Kuusisto aloitti työt. Hän on toipunut hyvin, mutta saa edelleen sytostaatteja viiden päivän kuureissa kuukauden välein.

Hän kertoo lehdelle muun muassa sovittaneensa sinfonioita pienemmille kokoonpanoille koronatilanteen vuoksi. Vain pari kuukautta leikkauksen jälkeen koitti ensimmäinen työmatka. Kuusisto johti itse säveltämänsä Jää-oopperan Helsingin kansallisoopperassa. Keikka sujui hyvin, mutta Kuusistolle sattui silti pieni kömmähdys.

– Olin ollut pois harjoituksista hoitojeni vuoksi, joten menin suoraan johtamaan esitystä. Olin kuitenkin unohtanut tarkistaa, missä kukin muusikko istuu. Kun piti näyttää sisääntulo pasuunoille, en hämärässä orkesterimontussa nähnyt, missä soittajat istuivat, Kuusisto kertoo Eevalle.

Kuusisto johti orkesteria kansallisoopperassa vain pari kuukautta aivoleikkauksen jälkeen.­

Kuusisto on toiminut Oulun musiikkijuhlien taiteellisena johtajana vuodesta 2013 lähtien. Tämä vuosi on hänen viimeisensä tuossa tehtävässä. Hänen seuraajinaan aloittavat viulisti Elina Vähälä ja saksofonisti Jukka Perko.

Tämän vuoden festivaali huipentuu Kuusiston johtamaan Jäähyväiset-konserttiin, jossa Oulu Sinfonian solisteina esiintyvät molemmat uudet taiteelliset johtajat. Koronatilanteesta johtuen tapahtuma toteutetaan striimattuna.

– Olen äärimmäisen iloinen, että voin jättää tehtävän upeille seuraajilleni, Elinalle ja Jukalle. On myös symbolisesti merkittävää, että voimme yhdistää voimamme tämän vuoden festivaalilla. Haluan myös kiittää runsaslukuista yleisöämme, ja olen ollut aivan viime päiviin asti toiveikas, että voisimme sittenkin kohdata konserttisaleissa myös tänä vuonna, Kuusisto sanoo Oulun musiikkijuhlien tiedotteessa.

Kuusisto on työskennellyt lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten orkesterien johtajana sekä oopperakapellimestarina.­

Heinäkuussa Kuusisto kertoi menneensä lääkäriin vaimonsa patistelemana. Hänet lähetettiin Savonlinnasta pään magneettikuvaukseen Lappeenrantaan. Kun tulokset tulivat, hän tapasi diagnoosin antaneen neurokirurgin Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa. Vajaa kuukausi tämän jälkeen hänet leikattiin.

– Ainoa hyvä uutinen on, että se on paikassa johon päästään leikkaamalla käsiksi, oikeassa etulohkossa ja mahdollisesti lähinnä pinnassa, Kuusisto kertoi heinäkuussa.

Hän halusi tiedottaa asiasta heti, jotta ”epätarkat huhut” eivät lähtisi kiertämään, koska tilanne aiheutti vääjäämättä töiden ja keikkojen peruuntumisia.

– Ainoa asia josta osaan olla tällä hetkellä tyytyväinen on se, että tajusin (Maijan myötävaikutuksella) lähteä lääkäriin lievilläkin oireilla. Käykää ihmiset lääkärissä aina kun jotain ilmenee, Kuusisto kehotti tuolloin.

Kuusiston ura viulistina alkoi 1990-luvulla, ja hän on menestynyt useissa kansainvälisissä kilpailuissa.­

Kuusiston ura muusikkona käynnistyi 1990-luvulla viulistina, ja hän menestyi useissa kansainvälisissä kilpailuissa. Hän on yksi ahkerimmin levyttäneitä suomalaisia instrumentalisteja, ja on levyttänyt myös klassisen genren ulkopuolella.

Kapellimestarina Kuusiston ohjelmisto on laaja ja kattaa teoksia barokista nykymusiikkiin. Hän on työskennellyt lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten orkesterien johtajana sekä oopperakapellimestarina. Syksystä 2018 alkaen Kuusisto on toiminut Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimestarina.

Kuusiston sävellystuotanto kattaa lähes 40 teosta, ja pitää sisällään kamari- ja laulumusiikkia, orkesteriteoksia ja konserttoja, elokuvamusiikkia sekä oopperoita. Teospari Makuukamariooppera ja Leirintäalueooppera ovat saaneet runsaasti esityksiä viime vuosina, ja koko perheen ooppera Koirien Kalevala on nähty Savonlinnan Oopperajuhlien lisäksi myös Naantalissa, Oulussa ja Kuopiossa.

Kuusisto on myös tehnyt runsaasti sovitus- ja orkestrointitöitä. Muun muassa kansainvälistä mainetta niittäneet lauluyhtye Rajattomalle ja Sinfonia Lahdelle tehdyt Beatles- ja Queen- konserttikokonaisuudet ovat Kuusiston käsialaa.

Tasavallan presidentti myönsi Jaakko Kuusistolle Pro Finlandia -mitalin vuonna 2017.