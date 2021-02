Temptation Islandiin osallistuva Anna kertoo, miksi hakee seksiä suhteen ulkopuolelta – Sami Kurosella herää epäilys

Temptation Island -pariskunnan löysät rajat saavat Sami Kurosen pohtimaan, ovatko säännöt todella molemmille sopivat.

Temptation Island Suomeen osallistuvan Annan vauhdikas persoona ja erikoinen elämäntyyli ovat herättäneet paljon huomiota kohuohjelman tuoreella kaudella.

21-vuotias Anna on kertonut avoimesti elättävänsä itsensä myymällä OnlyFans-nettipalvelussa eroottista materiaalia itsestään. Palveluun kuuluvat muun muassa alastonkuvat, ”dick picien” vastaanottaminen ja käytettyjen alusvaatteiden myyminen.

Anna osallistuu ohjelmaan yhdessä poikaystävänsä Ville-Pekan kanssa. Pariskunta on ollut yhdessä jo viisi vuotta nuoresta iästään huolimatta. He kertoivat ennen ohjelman alkua, että heidän suhteessaan vain ihastuminen toiseen on kiellettyä, mutta esimerkiksi seksuaaliset teot ovat sallittuja.

Temptation Islandissa on ideana, että pariskunnat testailevat rajojaan hyvännäköisten sinkkujen kanssa.

Anna joutuu yllättymään iltanuotiolla, kun hän näkee videon, jossa eräs sinkkunaisista kertoo Ville-Pekan puheista sinkkunaisille.

– Hän sanoi, että hänellä on sellainen asia jota hän haluaa avata myöhemmin, mutta ei ole ehkä vielä valmis. Hän sanoi, että heillä on Annan kanssa suhteessa joku sellainen kriisi, sinkku-Vilma sanoo.

Anna pohtii, mitä Ville-Pekka on voinut kriisillä tarkoittaa.

– Mä uskon, että se on se meidän seksuaalisuuden eriäväisyys. Mulla on mun tietyt mielihalut ja ne ei meillä sängyn puolella kohtaa. Mä haen seksiä muualta, Anna myöntää.

– Mä toivon, että se pääsee keskustelemaan niistä sen fiiliksistä. Mun omat fiilikset siitä on tosi selkeät, hän jatkaa.

Juontaja Sami Kurosella herää epäilys siitä, ovatko suhteen pelisäännöt molemmille osapuolille sopivat.

– Mutta sitten taas se, että onko se okei ja herättääkö se joskus jotain fiiliksiä, niin se on ihan sallittavaa ja ne on aina keskusteltavissa uudestaan. Olisi hienoa, jos Ville-Pekka löytäisikin itsestään jotain ristiriitaa, Anna vastaa.

Joensuulainen Anna kertoi aiemmin IS:n haastattelussa olleensa itse aiemmin mustasukkainen Ville-Pekasta.

– Olen ollut todella mustasukkainen ja kytännyt sekä purkanut hylkäämisen pelkoani toiseen. Se rasitti suhdetta, hän sanoi.

Instagraminsa esittelytekstissä Anna kuvailee olevansa ”hemaisevan seksikäs läski”.

– Se kuvaa hyvin minua! Siinä näkyy hyvin minun arvoni ja se kuka olen. Sanoisin, että se on hyvin tiivistetty kuvaus minusta. Olen hemaisevan seksikäs läski. Olen myös todella voimakkaasti kehopositiivinen.

Anna kertoi tienanneensa kesästä lähtien rahaa OnlyFansin avulla. Hänellä on palvelussa vakiintunut asiakaskunta.

Ville-Pekkaa työ ei tunnu vaivaavan.

– Työ se on sekin. En ole ajatellut, että siinä olisi mitään sen kummempaa, nuori mies sanoi IS:lle.