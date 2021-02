Laulajatähti Ellie Gouldingilta jättiyllätys: kahdeksannella kuulla raskaana! Salaili perheenlisäystä visusti

Ellie Goulding on salaillut raskauttaan visusti aina kahdeksannelle kuulle asti.

Laulaja Ellie Goulding paljastaa Vogue-lehden suuressa haastattelussa olevansa kahdeksannella kuulla raskaana. Yllätys on suuri, sillä Goulding, 34, ei ole vihjannut aiemmin sanallakaan raskaudestaan.

Lapsen isä on Gouldingin puoliso, taidekauppias Caspar Jopling, 29.

Goulding paljastaa haastattelussa, että lapsi sai alkunsa viime elokuussa, jolloin pariskunta oli viettämässä ensimmäistä hääpäiväänsä Italian romanttisissa maisemissa.

– Se oli hullua, koska kyseessä oli meidän hääpäivämatkamme. Ei se ollut suunnitelmissa. Ajatus raskaaksi tulemisesta ei tuntunut todelliselta, Goulding sanoo.

Goulding osallistui matkan jälkeen V&A Museum -tapahtumaan tietämättä, että hän oli raskaana. Sen jälkeen Gouldingia ei ole nähty julkisuudessa juuri ollenkaan.

– Teimme sen yhden show’n. Olin raskaana, enkä tiennyt ollenkaan, Goulding muistelee.

Gouding ja Jopling järjestivät näyttävät häät vuonna 2019. Nyt pari odottaa esikoistaan.­

Koronapandemian aikana raskaaksi tuleminen on ollut Gouldingin mukaan yksinäinen kokemus, mutta hän on kokenut asiasta valittamisen tabuksi, eikä ole siksi puhunut

Raskaana oleminen on muuttanut jo tähän mennessä mullistanut pariskunnan elämän.

– Raskaaksi tuleminen on saanut minut tavallaan tuntemaan itseni ihmiseksi. Haluaisin käyttää parempaa sanaa kuin naisellinen, mutta minulla on nyt muotoja, joita ei aiemmin ole ollut. Nautin siitä, ja niin nauttii myös mieheni, Goulding paljastaa.

Laulajan mukaan hänen mielihalunsakin kääntyivät päälaelleen.

– Olin terveysfriikki, ja sitten aloin himoitsemaan Mc Donald’sia. Tuntuu kuin minulla olisi ihan eri keho ja erilainen energia.

Ellie Goulding hääpäivänään 31. elokuuta 2019.­

Goulding ja Jopling rakastuivat vuonna 2017. Sisäpiiritietojen mukaan heidät esitteli toisilleen yhteinen ystävä, prinsessa Eugenie. Prinsessan ja Gouldingin läheisistä väleistä kertoo se, että Goulding oli vieraana prinsessa Eugenien häissä syksyllä 2018.

Muun muassa Love me like you do -hitistään tunnettu Gouding aloitti uransa vuonna 2009 ja on sittemmin tehnyt menestyksekkään uran sooloartistina.