Jättiyllätys! Danny saapuu apuvalmentajaksi The Voice of Finlandiin – ”Me haluttiin vierellemme legenda”

The Voice of Finland -kilpailu etenee sunnuntaina kaksintaistelu-vaiheeseen, jolloin tähtivalmentajat kutsuvat itselleen apujoukkoja auttamaan vaikeissa päätöksissä.

Käynnissä oleva The Voice of Finland -kausi etenee tällä viikolla kaksintaistelu-vaiheeseen. Perjantaina nähdään viimeinen ääni ratkaisee -jakso, jossa tähtivalmentajien on saatava joukkueensa täyteen. Sunnuntaina kilpailu jatkuu kaksintaisteluilla.

Kaksintaisteluissa kilpailijat eivät tiedä etukäteen, kenen tiimiläisensä kanssa he joutuvat kisaamaan vastakkain. He eivät tiedä myöskään kappaletta, jonka he tulevat esittämään. Kappale selviää kilpailijoille vasta ensimmäisissä pianoharjoituksissa.

Kaksintaisteluissa vain toinen laulajista poistuu voittajana, mutta muilla tähtivalmentajilla on mahdollisuus kaapata putoamisuhan alla oleva kilpailija omaan tiimiinsä. Kun paikat kaapattujen sohvalla ovat täynnä ja valmentaja haluaa kaapata vielä lisää laulajia, on hänen lähetettävä joku aikaisemmin kaappaamansa laulaja kotimatkalle.

Myös Pyhimys on mukana kaappaamassa itselleen laulajia, jotka muuten putoaisivat pois kisasta.

Kukin tähtivalmentajista on saanut valita itselleen apuvalmentajan auttamaan kiperien päätösten tekemisessä.

Tuplatuolilaiset Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki saavat vahvistuksekseen itsensä musiikkineuvos Dannyn.

– Jos meidän apuvalmentaja on ollut pomona Tapio Rautavaaralle, Olavi Virralle ja Tauno Palolle, niin jos hänellä ei ole annettavaa meidän laulajille, niin ei sitten kellään, Sipe Santapukki sanoo.

– Me haluttiin vierellemme legenda, ja niin kuin tiedetään, niin Suomessa sellaisia henkilöitä on todella vähän. Onneksi me saatiin se kaikista suurin, Santapukki jatkaa.

Maija Vilkkumaan apuvalmentajana toimii Erin.

– Erin on valoisa ja positiivisuuden kautta käyvä persoona. Erin pystyy hyvin näkemään sen, että jotkut tarvitsee silkkihansikkain käsittelyä ja jotkut haastamista, ja mistä on milloinkin kyse, niin siihen tarvitsee apua ja häneltä sitä saa, Maija kertoo.

Juha Tapion apuvalmentajaksi saapuu Jukka Poika.

– Haluan antaa parasta kilpailijoille. Jukalla on laaja-alainen musiikillinen tietämys ja ymmärrys. Hän on itse monipuolinen ja hyvä laulamaan ja osaa sitä kautta antaa vinkkejä laulajille, Juha Tapio kertoo.

Redrama on pyytänyt omaksi apuvalmentajakseen Ellinooran.

– Ellinoora on mahtava artisti, huippu laulaja ja se, että on biisin tekijä, niin sillä on merkitystä, Redrama kertoo.

– Jos mä voisin jonkun neuvon antaa, niin kuuntele neuvoja, mutta luota vain itseeni, Ellinoora sanoo.

