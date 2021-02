Nenähuilisti Mikko Rautiainen jättäytyy pois Talent-kilpailusta – IL: miehellä pitkä rikoshistoria

Rautiainen eteni Talentin ensimmäisestä jaksosta suoraan maaliskuussa alkavaan semifinaalivaiheeseen.

MTV3:n Talent Suomi -ohjelmaan osallistunut, nenällään nokkahuilua soittanut Mikko Rautiainen on päättänyt jättäytyä pois ohjelmasta, MTV tiedottaa.

– Vetäydyn ohjelmasta sen vuoksi, että menneisyyteni vei liikaa huomiota itse Talent-kisalta. Haluan jatkaa tarinani kertomista, mutta tällä hetkellä kaikkein tärkeintä minulle on toipuminen ja ennen kaikkea raittius. Toivotan kaikille kanssakilpailijoilleni onnea Talent Suomi -kilpailun jatkoon, Mikko Rautiainen kommentoi tiedotteessa.

Iltalehden tietojen mukaan Rautiaisella on pitkä rikoshistoria ja hän on istunut vankilassakin. Hänet on lehden mukaan tuomittu 179 rikoksesta. Rikosnimikkeitä ovat muun muassa petos, kavallus, väärennös ja petoksen yritys. Rikokset ajoittuvat vuosille 1998–2009.

Rautiainen saavutti suursuosion esiinnyttyään Talentin ensimmäisessä jaksossa 7. helmikuuta. Hän esitti kappaleen What a Wonderful World nokkahuilua nenällään soittaen ja pääsi suoraan ohjelman semifinaalivaiheeseen.

Hän kertoi aikovansa kehittää esitystä siten, että hän laskeutuu katosta enkelinsiivet selässään ja soittaa Oopperan kummitusta.

Talentissa on jäljellä vielä kolme nauhoitettua esikarsintajaksoa, joiden jälkeen käynnistyy kolmen suoran semifinaalivaihe. Kustakin semifinaalista katsojat äänestävät finaaliin kaksi esitystä ja tuomarit yhden. Jännittävässä finaalissa nähdään yhdeksän esitystä, jotka kilpailevat 30 000 euron pääpalkinnosta.