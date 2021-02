Mikael Gabrielin parhaan ystävän yksiö sijaitsee paraatipaikalla Helsingissä, mutta kaipaa kipeästi uudistusta – tältä siellä näyttää pintaremontin jälkeen

Mikael Gabrielin parhaan kaverin kaupunkikoti kokee täyden muodonmuutoksen Supertähtien yllätysremontit -ohjelmassa.

Räppäri Mikael Gabriel toteuttaa Supertähtien yllätysremontit Suomi -ohjelman toisessa jaksossa parhaalle ystävälleen Sebastian Von Schoulzille täyden remontin.

Von Schoulz asuu ullakkoasunnossa Helsingin kattojen yllä halutulla Alppilan alueella. Ulkoa päin miljöö on mitä täydellisin, mutta sisään astuessa vastassa on varsin tavallinen yksiö.

Värimaailma on harmaa, valkoinen ja musta, eikä sisustukseen ole panostettu juuri lainkaan. Hienoa parveketta hallitsee lähinnä kookas pyykkiteline, jossa roikkuu talon asukkaan pyykit.

– Täällä ei ole oikein mitään värejä. Tää on vähän tällainen, että tässä (kodissa) ei ole eloa ollenkaan, Mikael Gabriel kuvailee.

Räppäreitä esittävät pahvikuvat ovat asunnon ainoita sisustuselementtejä.­

Koti on peitetty verholla, jotta se ei kuumenisi kesällä liikaa.­

Parvekkeella näkyy pyykkiteline.­

Yksi asunnon isoimpia ongelmia on kuumuus. Lasitettu parveke kuumentaa yksiön kesäisin tulikuumaksi. Siksi asukas on vuorannut parvekkeen verholla ja kankailla.

Asunnon oikeastaan ainoat koristeet ovat vanhasta Onnela-yökerhosta saadut, amerikkalaisia räppäreitä esittävät pahvikuvat.

Ohjelman juontaja Jukka Hildén ja tilasuunnittelija Laura Elo laittavat kaupunkikodin kokonaan uuteen uskoon.

Remontin jälkeen olohuoneessa on sälekaihtimet, konjakinvärinen sohva ja uusi ruokapöytä.­

Vanha harmaa sohva on vaihtunut linjakkaaseen, konjakinväriseen nahkasohvaan.

Kotiin on myös lisätty tekstiilejä, kuten tyynyjä, vilttejä ja mattoja luomaan lämpöä ja tunnelmaa.

Uudistettu parveke on viihtyisä ajanviettopaikka.­

Uusi keittiö.­

Kun Sebastian astuu sisään uuteen kotiin, hän ihastelee heti esimerkiksi kehystettyjä ja lopultakin seinille ripustettuja räppärien pahvikuvia.

– Toikin piti joskus tehdä, mutta better late than never, mies muotoilee tyytyväisenä.

Supertähtien yllätysremontit Suomi, discovery+ tiistaisin 16.2. alkaen.