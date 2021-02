Naisten röyhkeä käytös Diilissä sai somekansan näkemään punaista: ”En palkkaisi itseäni edustamaan”

Odotettu tv-ohjelma Diili alkoi tänään Nelosella.

Maailmanlaajuiseen menestysformaattiin perustuva Diili palasi tänään televisioihin muutamia vuosia kestäneen tauon jälkeen. Kauan odotettu bisnesohjelma herätti heti kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Ensimmäisessä jaksossa porukka jaettiin kahteen ryhmään, miehiin ja naisiin. Ryhmien tehtävänä oli aarrejahti, jossa päivän päätteeksi kummallakin ryhmällä tuli olla haalittuna seitsemän esinettä tai asiaa mahdollisimman edulliseen hintaan hankittuna.

Jahdin aarteita olivat muun muassa Huuhkajien pelipaita, 10 litraa lohisoppaa ja läjä flyygelileivoksia.

Siinä missä miehet pelasivat ainakin alkuun vain omaa peliään, naisten joukkue otti hyvin varhaisessa vaiheessa likaiset konstit käyttöön. Kun naiset aavistivat miesten olevan saman saaliin perässä, he yrittivät ylipuhua tavarantoimittajia olemaan tekemättä kauppoja toisen joukkueen kanssa.

Kepulikonstit eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta. Yksi palveluntarjoaja toisensa perään totesi, että aikoo kohdella kaikkia asiakkaitaan samanarvoisesti.

Naisten joukkueen röyhkeä käytös sai somekansan näkemään punaista.

– Nää naiset on häikäilemättömiä, mutta myös m**kkuja, joku täräyttää Twitterissä.

– Diilinaisille vinkkinä, että kannattaa keskittyä tekemään oma työ mahdollisimman hyvin eikä keskittyä kivittämään toisen tietä, neuvoo toinen.

– Ah tätä johtajuuden, innokkuuden, yläfemmojen ja selkään puukottamisen määrää.

– En ole varma haluaisinko työntekijän, joka kerjää, valehtelee ja yrittää saada muita epäonnistumaan.

– Toivottavasti en törmää Diili-naisiin työelämässä. Melkoisen häikäilemätöntä touhua.

– Hyi noita naisia. Valehtelua ja jatkuvaa yritystä aiheuttaa toisille hankaluuksia. Kisa kuin kisa, mutta reilu peli pitää olla.

– En nyt ainakaan ihan heti palkkaisi itseäni edustamaan ihmistä, joka valehtelee kauppakumppaneille ja pyrkii heittämään kapuloita kilpailijoiden rattaisiin. Moderni business ei ihan näillä säännöillä enää toimi.

Tässä on tämän vuoden Diili-kilpailijat.­

Diili on alun perin yhdysvaltalainen ohjelmaformaatti, jonka juontajana oli Donald Trump. Formaatti on levinnyt ympäri maapalloa, ja Suomessakin sarjaa on tehty jo kuusi kautta vuodesta 2005 lähtien. Jaajo Linnonmaan juontama uusi kausi on seitsemäs.

Diili maanantaisin 22. helmikuuta kello 21 alkaen Nelosella. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.