Näyttelijä Antti Luusuaniemi ja Lili-vaimo saivat pojan – herkkä kuva julki

Luusuaniemi kiitti lämpimästi synnytyssairaalan hoitohenkilökuntaa.

Näyttelijä Antti Luusuaniemi, 41, kertoo Instagramissa saaneensa poikalapsen vaimonsa Lili Zoe Ermezeinin, 32, kanssa.

Luusuaniemi kertoo lapsen syntyneen 12. helmikuuta. Parilla on entuudestaan yksi yhteinen tytär, ja Luusuaniemellä on toinen tytär edellisestä suhteestaan.

– Hän on kuin auringonnousu. Kiitos Naistenklinikan sydämelliselle ja superammattitaitoiselle henkilökunnalle, jotka koronasta huolimatta jaksavat hymyillä ja ymmärtävät lapsen syntymän ainutlaatuisuuden kaikille äideille ja isille – te olette tähtiä, Luusuaniemi kirjoittaa julkaisussaan.

Vauvauutinen on poikinut Luusuaniemelle lukuisia onnitteluja. Muun muassa näyttelijät Krista Kosonen, Peter Franzén ja Jasmin Hamid ovat onnitelleet kollegaansa perheenlisäyksestä.

Eräs nokkela seuraaja myös huomasi, että lapsen syntymäaika (12022021) on palindromi, eli se on sama kumpaankin suuntaan luettuna.

Syke-sarjasta tuttu näyttelijä kertoi perheenlisäyksestä Instagram-tilillään jouluaattona. Tuolloin hän julkaisi herkän raskauskuvan vaimostaan.

– Olen niin siunattu, että saan jakaa elämäni Lilin kanssa ja olen niin kiitollinen perheestäni. Saamme uuden perheenjäsenen ensi vuoden alussa, Luusuaniemi kirjoitti englanniksi.

– Tämä joulu on varmasti hyvin erilainen monelle. Me kaikki toivomme suuresti, että vuosi 2021 on vuosi, jolloin voimme kaikki taas vapaasti tavata rakkaitamme, hän jatkoi.

Luusuaniemi vietti kesällä vaimonsa kanssa 8-vuotishääpäiväänsä. Pari meni naimisiin heinäkuussa 2012. Luusuaniemi ja Lili-vaimo juhlistivat hääpäiväänsä lomamatkalla.

– Olimme Unkarissa lomalla kahdestaan. Kai siellä vähän tuli suukoteltua, Luusuaniemi kertoi IS:lle elokuussa.

Luusuaniemi tapasi vaimonsa tammikuussa 2010 ollessaan Budapestissä mainoskuvauksissa. Lili-vaimo työskenteli samoissa kuvauksissa tuotannon art directorina. Kaksikon suhde eteni nopeasti, ja kesällä Lili jätti elämänsä Budapestissä ja muutti Suomeen. Lili työskentelee nykyään Mirumin strategiajohtajana.

Luusuaniemi työskentelee myös Nelonen Median kotimaisten elokuvien päällikkönä. Luusuaniemi on nähty Syke-sarjan lisäksi muun muassa sarjoissa Luottomies ja M/S Romantic sekä elokuvissa Veijarit ja Täydellinen joulu. Hänet nähdään myös tulevassa Syke-elokuvassa.