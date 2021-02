Inka, 36, pohti julkisuuteen astumista pitkään – kohta hänet nähdään yhdessä Suomen suurimmista tv-formaateista: ”Vaatii aika paljon pokkaa mennä omalla nimellä”

Ratamoottoripyöräilijä Mika Kallion puolisona tunnettu Inka Isotalo, 36, on yksi neljästätoista Diili-kilpailijasta.

Maailmanlaajuiseen menestysformaattiin perustuva Diili palaa muutamien vuosien tauon jälkeen televisioruutuihin tänään 22. helmikuuta. Ohjelmaa luotsaa radiosta tuttu Jaajo Linnonmaa, joka etsii kilpailijoiden joukosta kehitysjohtajaa omille yrityksilleen.

Yksi neljästätoista kilpailijasta on 36-vuotias kauppatieteiden maisteri Inka Isotalo. Isotalo on tähän asti esiintynyt julkisuudessa lähinnä puolisonsa, ratamoottoripyöräilijä Mika Kallion rinnalla. Isotalo kaipasi kuitenkin uusia haasteita ja päätyi näin ollen mukaan ohjelmaan.

– Mulla oli sellainen tilanne, että olin juuri tullut takaisin Suomeen ja mietin, että pitäisi saada uusi suunta uralle. Mikäs sen näyttävämpää kuin Suomen suurin työhaastattelu, Isotalo kertoo IS:lle.

Inka Isotalo ja hänen puolisonsa, ratamoottoripyöräilijä Mika Kallio edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä vuoden 2015 Urheilugaalassa.­

Isotalon ja hänen puolisonsa perheeseen kuuluu kaksi lasta, joista toinen on pariskunnan yhteinen. Kallion ura ratamoottoripyöräilijänä on vienyt perhettä ympäri maailman. Näin ollen äitiyden ja uran yhdistäminen on Isotalolle tuttua, eikä tilanne aiheuttanut päänvaivaa myöskään ohjelmaan lähtiessä.

– Lapseni on neljävuotias ja hän on ollut mukanamme maasta toiseen. Minulla ei ole ollut mitään äitiyslomia, vaan hän on kulkenut vauvasta saakka mukanamme autossa ja palavereissa. Äitiys ja ura ovat omalla kohdallani yhdistyneet ikään kuin automaattisesti. Mutta ylipäätään naiset voisivat antaa tässä itselleen hieman enemmän siimaa. Voit olla muutakin kuin vain äiti, Isotalo muistuttaa.

Isotalo ja Kallio edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä vuoden 2015 Urheilugaalassa. Diili on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Isotalo astuu kunnolla julkisuuteen ilman puolisoaan. Hän myöntää pohtineensa julkisuutta paljon ennen hakemistaan mukaan ohjelmaan.

– Vaatii aika paljon pokkaa mennä omalla nimellä ja ammatilla mukaan tuollaiseen formaattiin. Jos menet vaikka tanssiohjelmaan etkä opi askeleita, ei se tee sinusta huonoa ihmistä tai huonoa työntekijää. Mutta tässä ollaan esillä sen oman osaamisen ja persoonan kanssa. Jos se menee munille, niin sitten on tilanne huono. Riskit ovat ikään kuin kovemmat. Monet voisivat miettiä, uskaltaisivatko tehdä saman tempun, Isotalo pohtii.

Diilin keulakuvana nähdään tällä kertaa Jaajo Linnonmaa. Mukana myös Noora Fagerström ja Toni Lähde.­

Itse ohjelman tekemisestä Isotalolle jäi hyvät muistot. Vaikka mukaan mahtui myös rankkoja hetkiä, ei Isotalo ottanut tehtävistä suoriutumisesta juurikaan paineita. Isotalo toteaakin sen olleen mitä todennäköisimmin hänen suurin vahvuutensa kilpailussa.

– Olen ikään kuin tottunut rämpimään tuollaisissa olosuhteissa, vieraissa maissa, vieraiden ihmisten kanssa ja myös vieraskielisissä ympäristöissä. Siinä mielessä mulla ei mennyt yöunet tämän takia enkä miettinyt, onko musta tähän. Moni muu otti sen paljon raskaammin, mutta ei se helppoa ollut tietenkään minullekaan. Mä odotin sitä, että koska mulle iskisi sellainen paniikki kuin kaikille muille, mutta sitä ei koskaan tullut, Isotalo nauraa.

Jo heti ensimmäisessä jaksossa nähdään, kuinka tunteet kuumenevat neljäntoista kilpailijan välillä. Isotalon mukaan kilpailijat tulivat kuitenkin pääosin hyvin toimeen keskenään, vaikka myös kilpailuhenkisyys nosti luonnollisesti päätään päivien kuluessa.

– Siellä oli ehkä sellaisia persoonia, jotka olivat kärkkäämpiä. Itse en ole sellainen, mutta ei se toisaalta minua haitannut. Oli siellä muutama sellainen henkilö, jolla selkeästi oli mielessä vain oma agenda. Mutta ne kuitattiin lähinnä huumorilla, Isotalo toteaa.

Vuoden 2021 Diili-kilpailijat. Inka Isotalo eturivissä viidentenä.­

Diili on alun perin yhdysvaltalainen ohjelmaformaatti, jonka juontajana oli Donald Trump. Formaatti on levinnyt ympäri maapalloa, ja Suomessakin sarjaa on tehty jo kuusi kautta vuodesta 2005 lähtien. Linnonmaan juontama kausi on seitsemäs.

Diili maanantaisin 22. helmikuuta kello 21 alkaen Nelosella. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.