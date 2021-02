Marja Hintikka julkaisi hauskan kuvaparin: Toisessa töissä täydessä tällingissä, toisessa kotioloissa kolmen lapsen keskellä

Marja Hintikka haluaa herätellä ihmisiä ajattelemaan, että vanhemmuus voi olla työelämässä myös valttikortti.

Rakastettu tv-persoona Marja Hintikka, 42, jakoi sosiaalisessa mediassa kuvaparin, joka on hyvä muistutus siitä, että asioilla on aina kaksi puolta.

Ensimmäisessä kuvassa Hintikka edustaa työympäristössään viimeisen päälle laittautuneena. Yllään hänellä on tyylikäs jakkupuku ja hiukset on kiharrettu laineille.

Toisessa kuvassa Hintikka on ulkosalla pipo päässä kolmen lapsensa saartamana. Kaikki kolme pienokaista yrittävät suukottaa äitiään samaan aikaan.

– Minä töissä ja minä äitinä. Same same but different, Hintikka toteaa kuvatekstissä.

Julkaisullaan Hintikka haluaa herättää keskustelua työelämän ja vanhemmuuden yhteensovittamisesta.

– Liian usein puhuttaessa työelämästä ja vanhemmuudesta keskusteluissa korostuu näiden kahden välinen juopa ja ristiriita: hankaluudet, joita äitiys ja isyys tuovat työelämään, arjen raskaus ja univelat, jaksamisongelmat ja identiteettikriisit. Kaikista näistä on tietenkin tärkeää puhua ja repiä auki luutuneita rakenteita, jotta positiiviset muutokset olisivat mahdollisia, hän kirjoittaa.

– Haluan tuoda keskusteluun myös toisen näkökulman: oletteko huomanneet, että vanhemmuus voi antaa ihmiselle myös uskomattomat määrät työelämätaitoja, joita ei ehkä muuten olisi koskaan kehittynyt, hän jatkaa.

Hintikka muistuttaa, että vanhemmuus voi olla työelämässä myös valttikortti. Hän itse on omaksunut jotain uusia asioita töissä vasta äitiyden myötä.

– Minusta on ainakin äitiyden myötä tullut jotenkin kepeämpi työssäni. En enää purista mailaa niin saamaristi, koska se ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Kun on tärkeässä neuvottelussa kymmenen kertaa ryppyinen paita väärinpäin (koska oli VÄHÄN hankalampi aamu!) alkaa jo väkisinkin naurattaa. Lisäksi on löytynyt uudenlaista sitkeyttä ja aikaperspektiiviä – osaan hankalissa tilanteissa ajatella lasten kasvatuksesta tutulla "tämä on vain vaihe" -metodilla ja luotan parempaan huomiseen enemmän kuin aikaisemmin. Lisäksi rajani ovat kehittyneet ja osaan myös paremmin delegoida. Uskon, että kaikki järjestyy, Hintikka summaa.

Marja Hintikka on juontanut muun muassa Vappu ja Marja Live -ohjelmaa yhdessä Vappu Pimiän kanssa.­

Marja Hintikalla on kolme lasta yhdessä juontaja Ilkka ”Ile” Uusivuoren, 41, kanssa. Lapset ovat syntyneet vuosina 2013, 2015 ja 2017.

Hintikka on aiemmin kertonut heidän eroavaisuuksistaan vanhempina. Hintikan mukaan Ile hallitsee rutiinit, kun taas hän itse on boheemimpi heittäytyjä.

– Olen oppinut Ileltä valtavasti arjen pyörittämisestä. Hän on osallistuva isä, juontaja kehui IS:n haastattelussa vuonna 2015.

Äitinä Hintikka on kertonut olevansa mielikuvituksekas. Hän leikkii, kertoo tarinoita ja keksii mielellään uutta. Toisaalta hän toivoo olevansa lempeä ja turvallinen syli lapsilleen.

– Vanhempien pitäisi pysähtyä useammin kiittämään itseään. Vanhemmuus on maraton. Ei haittaa, vaikka yksi päivä menee pipariksi, kunhan pääsee maaliin, hän muistutti.