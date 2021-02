Kommentti: Suomalaisille epätyypillinen piirre onkin yllättäen Blind Channelin paras valttikortti – ja sitä eivät kaikki purematta niele

Suomen euroviisuedustajaksi valitun Blind Channelin tyyli ja kisakappale herättivät myös kritiikkiä. Nöyristelyä ei kuitenkaan jaksa kukaan katsoa, kirjoittaa toimittaja Noora Hapuli.

Uuden musiikin kilpailu oli tänä vuonna suurempi kuin koskaan. Ylen lähetys tavoitti lauantai-iltana peräti 1,7 miljoonaa suomalaista.

Ruutuihin pamahti jotain täysin erilaista, kun Blind Channel esiintyi kappaleellaan Dark Side. Show erottui muista jo pelkällä tyylillään. Yhtye kuvailee itse musiikkiaan violent popiksi, joten kansa sai räjähtävän show’n pyrotekniikoineen ja taivaalle näytettyine keskisormineen.

Samaan aikaan oli selvästi nähtävissä, että yhtyeen tyyli herättää tunteita laidasta laitaan. Laulajakaksikon Joel Hokan ja Niko Vilhelmin pystyyn nostamat keskisormet kohottivat joidenkin kulmakarvoja kotikatsomoissa. Yhtyeen meininkiä kuvailtiin keskustelupalstoilla muun muassa ”teiniuhoksi”.

”Keskareiden heiluttelu tuntuu kyllä hiukan lapselliselta teiniuholta.”

”Jokin noissa blind channelin teiniuholaulajissa ärsyttää.”

Blind Channelin laulajien näyttämät keskisormet puhuttivat keskustelupalstoilla.­

Kappaleen räväkät sanoitukset heittivät bensaa liekkeihin. Jo pelkkä kappaleen nimi tarkoittaa vapaasti suomennettuna pimeää puolta. Kertosäkeistössä lauletaan keskisormien näyttämisen lisäksi, että ”likе the 27 Club, headshot, we don't wanna grow up” eli ”kuin 27-vuotiaiden kerho, emme halua kasvaa aikuisiksi”.

Tällä viitataan useisiin maailmankuuluihin muusikoihin, jotka ovat kuolleet 27-vuotiaina. 27-vuotiaina kuolleiden kerhoon kuuluvat muun muassa Jimi Hendrix ja Nirvanan Kurt Cobain.

Synkkiin asioihin viittaavat sanoitukset saivatkin osan katsojista epäilemään bändin tarkoitusperiä.

”Edelleen vain mietin sitä, että onko tämä biisi jotenkin väkivaltaa ihannoiva, puhutaanko siinä väkivallasta?”

”Mitä tuo väkivaltapop käytännössä tarkoittaa? Laulaako ne hakkaamisesta?”

Blind Channelin jäsenet ovat yhtä suurta perhettä.­

Tehdäänpä asia nyt selväksi: lapsellinen teiniuho ja väkivallan ihannoiminen eivät pidä ollenkaan paikkaansa – tätä korostaa myös yhtye itse.

Blind Channel otti ennen suoraa lähetystä järjestetyssä pressitilaisuudessa kantaa keskisormien näyttämiseen. Keskisormien näyttämisellä halutaan heidän mukaansa viestiä yhtyeen sinnikästä matkaa pieniltä klubeilta isoille lavoille, mutta myös kappaleen sanomaa: koronavuoden ja -rajoitusten aiheuttamaa turhautuneisuutta.

Yhtye muistutti, että korona on vienyt heiltä itseltäänkin kaikki keikat alta. He päättivät kuitenkin ottaa kaiken irti vaikeista ajoista ja pyrkiä Uuden musiikin kilpailun kautta isoille lavoille.

– Koko biisi lähti siitä ideasta, että nostetaan keskisormet pystyyn ja huudetaan. Hoksasimme, että vuonna 2020 aika moni on kokenut samoin. Kun biisi julkaistiin, huomasimme, että näin todella on, moni on halunnut nostaa keskisormet pystyyn ja huutaa, yhtye kuvailee.

Samaan hengenvetoon yhtye myönsi, että he tietävät voivansa tulla helposti väärin ymmärretyiksi.

– Toki se voi jonkun mielestä vaikuttaa naiivilta teinimäiseltä uholta, mutta kyseessä on koko meidän elämäntyö. Siinä mielessä se (keskisormen näyttäminen) on sellainen helppo tapa kuvastaa sitä, mistä tässä on kyse, he kertoivat.

Lisäksi yhtye kiisti IS:n haastattelussa jyrkästi sen, että he ihannoisivat väkivaltaa millään tavalla.

– Se on ihan väärin tulkittu. Me ei koskaan haluta sanoa, että luovuttakaa. Meidän viesti on, että jos elämä potkii päähän, niin sille pistetään vastaan.

– Kappale kertoo ulkopuolisuudesta ja bileistä pimeydessä, mutta kuolemaa siinä ei ihannoida. Saattaa siinä olla todella tummaa huumoria, mutta kyse ei ole todellakaan siitä, että kannustaisimme ketään tekemään itselleen mitään.

Blind Channel häkeltyi saamastaan pistesaaliista, vaikka lähtikin kisaan itsevarmalla otteella.­

Myös yhtyeen jäsenten puheet maailmanvalloituksesta ja pienen Suomen jättämisestä ovat herättäneet närää. Osa totesi, että on häpeällistä, että lähetämme tällaisen porukan edustamaan maatamme viisuihin.

Väitän kuitenkin, että täysillä eteenpäin puskeminen on parempi vaihtoehto kuin nöyristely. Ja vaikka asenne kääntyisi paikoitellen enemmän teinimäiseksi uhoamiseksi, on sekin tervetulleempi vaihtoehto kuin seinäruusuksi jääminen. Varmaa on se, että jos yhtye ei itse usko itseensä, ei heistä vakuutu koko Eurooppakaan. On myös mukava nähdä itseluottamusta puhkuvia ja luottavaisesti tulevaisuuteen katsovia nuoria aikana, jolloin koronapandemia on tuhonnut monien unelmat ja luonut synkkiä pilviä taivaalle.

Bändi itse muistuttaa, että heidän itseluottamuksensa pohjana on itse asiassa resepti, johon kuka tahansa voi pyrkiä.

– Itseluottamuksemme tulee varmaan siitä, että olemme joutuneet kerta toisensa jälkeen koviin paikkoihin todistamaan itseämme. Se kasvattaa nälkää tätä kaikkea kohtaan. Meillä on myös kova työmoraali. Jos teinipojat miettii jossain, että haluamme olla rocktähtiä, niin get to work, yhtye totesi IS:lle.

Toki suuret puheet vaativat myös tekoja. Toukokuussa näemme, miten Blind Channel lunastaa paikkansa eurooppalaisen yleisön edessä. Ainakin yhtyeellä on poikkeuksellinen tuki takanaan, sillä harvoin on ketään lähetetty viisuihin näin yksimielisellä äänienemmistöllä.

Se kertoo myös siitä, että moni muukin kaipaa nöyristelyn sijaan räjähtävää itseluottamusta ja määrätietoista asennetta.