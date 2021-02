Tällainen on Blind Channelin uskomaton tarina oululaisilta pikkuklubeilta maailman suurimmille lavoille – yllättävä kohtaaminen kosteissa kotibileissä muutti kaiken

Blind Channelista tuli Suomen euroviisuedustaja todellisella murskavoitolla. Oululaislähtöinen yhtye on vuodattanut vuosikausia hikeä ja kyyneleitä raivatessaan tietään isoille lavoille.

Oulusta voi ponnistaa satojen miljoonien katsojien eteen Euroopan isoimmille lavoille. Sen todisti Uuden musiikin kilpailussa lauantai-iltana oululaislähtöinen raskaamman musiikin edustaja Blind Channel, joka nappasi paikan Suomen euroviisuedustajana ennätyksellisellä pistesaaliilla.

Monen leuka loksahti auki, kun juontaja Antti Tuisku ilmoitti suorassa lähetyksessä yhtyeen saaneen yhteensä huimat 551 pistettä yleisöltä ja kansainvälisiltä raadeilta. Kakkoseksi sijoittunut Teflon Brothers x Pandora jäi kauas tästä 180 pisteellä.

Murskavoitto vaatii kunnon juhlat. Blind Channelin laulajat Niko Vilhelm ja Joel Hokka vastaavat sunnuntaina aamupäivällä puhelimeen Tampereen Torni-hotellista. Yhtye on bilettänyt koronaturvallisesti hotellissa lähes koko yön.

– Hirvee haippi päällä! Juhlimme täällä hotellissa omalla porukalla ja oli todella kivaa. Tunti tai pari ollaan nukuttu, mutta sitä ehtii tehdä sitten myöhemminkin, yhtye vakuuttaa hyväntuulisena.

Blind Channel häkeltyi saamastaan pistesaaliista, vaikka lähtikin kisaan itsevarmalla otteella.­

Ennätyksellinen pistemäärä tuntuu yhtyeestä edelleen häkellyttävältä.

– Ei se ole vielä mennyt tajuntaan. Kun kuulin sen, niin se tuntui aivan epätodelliselta. Tämän tajuamiseen menee varmaan viikkoja. Ei sitä tällä hetkellä voi käsittää.

– Lähdimme kisaan pienen levy-yhtiön edustajina ja musiikilla, joka ei ole suuren yleisön suosiossa. Ja sieltä me nousimme, altavastaajina huikeaan voittoon.

Alkuviikosta yhtyeen pitävät kiireisenä esimerkiksi tv-haastattelut. Kun mediamylläkästä selvitään, aikoo yhtye keskittää kaiken energiansa euroviisuihin valmistautumiseen. Jo heti voiton jälkeen yhtye kertoi kuohuvat kädessään, että Rotterdamissa on luvassa ”vähemmän vaatteita ja enemmän tulta”. Suunta on yhä sama, yhtye vakuuttaa.

– Alamme suunnittelemaan isompaa show’ta Rotterdamiin. Aiomme treenata laulua ja fysiikkaa ja miettiä esityksen visuaalista ilmettä. Haluamme viedä tämän koko homman seuraavalle tasolle.

Blind Channel Emma-gaalan punaisella matolla helmikuussa 2019. Yhtye oli ehdolla rock-kategoriassa.­

Itseään violent popiksi kuvaileva yhtyeen jäsenet ovat iältään 23-27-vuotiaita. Vanhin jäsenistä on toinen laulaja Joel Hokka, nuorin taas yhtyeeseen viime vuonna liittynyt, sampleista ja perkussioista vastaava Aleksi Kaunisvesi.

Moni yhtyeen jäsenistä on muuttanut vuosien varrella pääkaupunkiseudulle, mutta esimerkiksi basisti Olli Matela ja rumpali Tommi Lalli asuvat edelleen Oulussa. Sieltä, tarkemmin ottaen Madetojan musiikkilukiosta, alkoi yhtyeen tarinakin kahdeksan vuotta sitten.

– Se oli sellainen teinipoikien naiivi unelma siitä, että haluamme menestyä kansainvälisesti omantyylisellä musiikilla, yhtye sanoo.

Blind Channelin laulusta vastaavat Niko Vilhelm ja Joel Hokka.­

Laulaja Niko Vilhelm päätyi porukkaan mukaan poikkeuksellista reittiä. Vilhelm teki tuolloin räppäreille musiikkia ja pukeutui itsekin genren tyylin mukaisesti ”kokoa liian suuriin vaatteisiin”. Hän ei tuntenut muita yhtyeen jäseniä entuudestaan, mutta yhdet lukion kotibileet muuttivat kaiken.

– Muistan, kun pojat tulivat sinne. Kaikki tiesivät, että ne on ne Pihtiputaan pojat ja aina kun ne tulee paikalle, niin bileet menee ihan sekaisin, Vilhelm muistelee.

Vilhelm huomasi, että pojat olivat kovan biletyksen lisäksi hyviä dj:n hommissa. Kun he soittivat Linkin Parkia, alkoi Niko Vilhelm räpätä musiikin mukana. Se teki vaikutuksen.

– Pojat katsoi sitä touhua ja sanoi, että tule meidän bänditreeneihin huomenna. Mietin ensin, että en mä tollasten pitkätukkien kanssa lähde hengailemaan ollenkaan, mutta lupasin sitten kuitenkin mennä. Ja siitä se lähti.

Blind Channelin jäsenet ovat yhtä suurta perhettä.­

Aluksi Blind Channelin keikoilla saattoi olla paikalla viisi ihmistä. Se ei kuitenkaan lannistanut.

– Silloin mitataan, että kenestä on tähän hommaan. Sitten kun pystyy vetämään viidelle ihmiselle sellaisen show’n, ettei kenelläkään jää mitään kysyttävää, niin pystyy myös esiintymään miljoonayleisöille.

Pian homma lähti rytinällä liikkeelle. Yhtye voitti Wacken Metal Battle -kilpailun vuonna 2014 ja pääsi palkinnoksi soittamaan massiiviselle Wacken Open Air -festarille Saksaan.

Innostuneet ja kokemattomat nuoret kiinnittivät autoon peräkärryn ja lähtivät ajamaan varusteineen Haaparannan ja Ruotsin kautta Saksaan. Reissu auton kanssa kesti neljä päivää suuntaansa.

– Yövyimme leirintäalueilla Ruotsissa niin, ettei maksettu mistään mitään. Ei me tiedetty, miten toimia, eikä tajuttu, että siitä olisi pitänyt maksaa. Oltiin niin nuoria ja kokemattomia!

– Pakko myöntää, että meidän äidit mietti, voiko meitä päästää ollenkaan reissuun.

Matka kuitenkin räjäytti nuorten poikien tajunnan. Yhtye oli ollut koossa alle vuoden, ja he esiintyivät jo nyt yhdellä Euroopan tunnetuimmista festareista.

– Soitimme 10 000 ihmiselle jalkapallostadionin kokoisessa teltassa. Nuorin meistä oli silloin 16-vuotias. Se oli melkoinen kokemus ja me vedettiin ihan hullu keikka.

Yhtye korostaa tehneensä hiki hatussa töitä vuosien ajan päästäkseen tähän pisteeseen. He ovat soittaneet yli kymmenessä maassa yli 200 keikkaa ja julkaisseet kolme studioalbumia: Revolutions (2016), Blood Brothers (2018) ja Violent Pop (2020).

– Meitä huvitti, kun jossain luki, että Blind Channel on uusi yhtye, kun ollaan kahdeksan vuotta painettu ilman taukoa hommia. Oppirahat pitää maksaa, ja me todellakin ollaan maksettu.

Pitkä yhteinen historia on hionut yhtyeen kiinni toisiinsa. Kakkosalbumin nimeä mukaileva veriveljet ei ole kaukana totuudesta.

– Tunnemme toisemme paremmin kuin kukaan muu. Olemme nähneet toisemme raivostuneina, stressaantuneina ja menestyksen huipulla. Olemme kuin veljiä keskenämme.

Kriittisimmät viisufanit ehtivät jo moittia yhtyeen kisakappaletta Dark Sidea kuoleman ihannoimiseksi. Näitä väitteitä yhtye ei allekirjoita ollenkaan.

– Se on ihan väärin tulkittu. Me ei koskaan haluta sanoa, että luovuttakaa. Meidän viesti on, että jos elämä potkii päähän, niin sille pistetään vastaan.

– Kappale kertoo ulkopuolisuudesta ja bileistä pimeydessä, mutta kuolemaa siinä ei ihannoida. Saattaa siinä olla todella tummaa huumoria, mutta kyse ei ole todellakaan siitä, että kannustaisimme ketään tekemään itselleen mitään.

Blind Channelin esitys UMK:ssa vetosi sekä kotiyleisöihin että kansainvälisiin ammattilaisraateihin.­

Räiskyvä ja energinen yhtye myöntää, että kokemuksesta huolimatta jokainen keikka jännittää.

– Lauantainakin jännitti, mutta totesimme juuri ennen suoraa lähetystä, että jännitys on osasyy siihen, miksi teemme tätä. Siitä tulee niin palkitseva olo, kun jännitys purkautuu lavalla.

Koronapandemia voi vaikuttaa vielä siihen, miten euroviisut lopulta järjestetään. Yksi asia on kuitenkin varmaa: toukokuinen keikka Euroopalle on unohtumaton kokemus oululaislähtöisille muusikoille.

– Halusimme UMK:n kautta nostaa näkyvyyttämme kotimaassa. Se onnistui. Sama agenda meillä on Euroopassakin tänä keväänä.