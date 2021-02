Kansainvälinen musiikkisivusto nosti Blind Channelin otsikoihin – Suomen eurosiivuedustajaa verrataan nyt 2000-luvun suurimpaan metallijättiin

Blind Channel voitti ylivoimaisesti UMK:ssa lauantaina.

Oululaisyhtye Blind Channel otti murskavoiton lauantai-illan UMK-finaalissa. Blind Channel edustaa Suomea kappaleellaan Dark Side Rotterdamissa toukokuussa 2021.

Oululaislähtöinen Blind Channel sai ennätykselliset 551 pistettä ja keräsi eniten pisteitä sekä kansainväliseltä raadilta että yleisöltä.

Blind Channel -yhtyeeseen kuuluvat Joel Hokka, Niko Vilhelm, Joonas Porko, Olli Matela, Tommi Lalli ja Aleksi Kaunisvesi.Yhtye tuuletti voittoaan lavalla, ja somekansa riemastui. Yhtye on kerännyt lukemattomia onnitteluviestejä eri sosiaalisen median sivustoilla. Moni uskoo, että yhtye ansaitsee paikkansa vähintään Euroviisujen finaalissa.

Monet ovat innostuneet vertaamaan yhtyettä jopa metallijätti Linkin Parkiin. Blind Channelin laulaja ja kitaristi Joel Hokka on kertonut pitävänsä edesmennyttä Chester Benningtonia esikuvanaan.

– Suomen Linkin Park löytyy Oulusta? Blind Channel rocks! erä hehkutti Twitterissä.

– Kyllähän tää Blind Channel iskee vanhalle Linkin park -fanille hyvin plus Oulu boiiiiiiis.

– HUH HUH. Olipa hyvä show! Oulun Linkin Park siis Blind Channel jatkoon.

– Tuli aikamoiset nuoruusfläsärit kun Linkin Park ja Pandora vaikuttivat esiintyvän UMK:ssa. No Pandorahan siellä olikin, ja Teflon Brothers -fanina siitä pidin... Mutta kyllä Oulun pojat tämän taisi vetää kotiin. Blind Channel löysi numetalin raivoisan ilon uudestaan. Go go! europarlamentaarikko Ville Niinistö kirjoitti.

Blind Channelin voitto nousi otsikoihin myös maailmalla. Muun muassa kansainvälinen musiikkisivusto Blabbermouth uutisoi yhtyeen euroviisupaikasta.

– Maailma ei ole nähnyt metallibändin voittavan Euroviisuja sen jälkeen, kun suomalainen LORDI järisytti yleisöä kauhuelementeillään vuonna 2006 ja voitti kappaleella "Hard Rock Hallelujah". Vuonna 2008 TERÄSBETONI edusti Suomea Euroviisujen finaalissa kappaleella "Missä Miehet Ratsastaa", Blabbermouth huomioi.

Wiwi Bloggs -sivusto kuvailee, että yhtye varasti illan itselleen show’llaan.

– He saivat näyttämön näyttämään valtavalta,ja tunnelma oli kuin todellisessa rock-konsertista, heissä on karismaa. Rock on!

Yhtyeen näyttävää UMK-esitystä hehkutetaan somessa.­

Blind Channel riensi juhlistamaan voittoaan. Joel Hokka julkaisi perjantai-iltana Instagram-tilinsä Stories-osiossa videoita, joissa koko porukka laulaa railakkaasti bussissa Den glider in -kappaleen tahtiin. Hokka julkaisi myös kuvan UMK-lavalta.

– Den glider in, muusikko saneli kuvatekstissään.

Pian kommenttikenttään ilmestyi viesti Normandie-ruotsalaisyhtyeen solisti Philip Strandilta, joka on ollut tuottajana Irlannin tämänvuotisessa viisukappaleessa Maps.

– Nähdään Rotterdamissa. Itse edustan Irlantia. Joten juodaan pimeälle puolelle backstagella! Strand hehkutti.

Blind Channel paljasti IS:lle lauantai-iltana suoraan voiton jälkeen viettävänsä loppuillan kosteissa merkeissä.

– Ainoa mikä huolettaa enemmän kuin äänimäärä, on illan promillemäärä. Torni-hotellista tulee huojuva torni tänä iltana, yhtye nauroi.

– Tämä ilta menee juhlimiseen. Nautimme tästä illasta, tämä on ollut hieno matka, mutta maanantaina me jatketaan sitä samaa, mitä tehtiin ennen UMK:ta, eli otetaan todella kurinalainen meno päälle, yhtye muistutti.