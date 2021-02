Blind Channel on Suomen euroviisuedustaja! Voitto tuli ylivoimaisella pistesaaliilla – ”Tämä ilta menee juhlimiseen”

Yleisö ja kansainvälinen raati valitsivat Blind Channelin ylivoimaisella enemmistöllä Suomen euroviisuedustajaksi.

Suomen euroviisuedustaja on valittu Uuden musiikin kilpailussa. Blind Channel edustaa Suomea kappaleellaan Dark Side Rotterdamissa toukokuussa 2021.

Oululaislähtöinen Blind Channel julistettiin voittajaksi suorassa lähetyksessä lauantai-iltana. He saivat ennätykselliset 551 pistettä. Blind Channel sai eniten pisteitä sekä kansainväliseltä raadilta että yleisöltä.

Toiseksi kilpailussa sijoittui Teflon Brothers x Pandora. He saivat yhteensä 180 pistettä.

Suomen euroviisuedustaja ratkesi yleisöäänten ja kansainvälisen raadin yhteistyönä. 75 prosenttia tuloksesta muodostui yleisön ja 25 prosenttia raadin äänistä.

Kansainväliseen raatiin kuului alan ammattilaisia seitsemästä maasta: Alankomaista, Espanjasta, Islannista, Iso-Britanniasta, Puolasta, Sveitsistä ja Yhdysvalloista.

Kansainväliset raadit antoivat eniten pisteitä Blind Channelille. Toiseksi eniten pisteitä heiltä sai Oskr. Finaalissa kisasivat myös Aksel, Laura, Danny, Oskr, Teflon Brothers x Pandora ja Ilta.

Erittäin juhlatuulella oleva yhtye tuuletti voittoaan medialle heti suoran lähetyksen jälkeen. Blind Channel paljasti viettävänsä loppuillan kosteissa merkeissä.

– Ainoa mikä huolettaa enemmän kuin äänimäärä, on illan promillemäärä. Torni-hotellista tulee huojuva torni tänä iltana, yhtye nauroi.

– Tämä ilta menee juhlimiseen. Nautimme tästä illasta, tämä on ollut hieno matka, mutta maanantaina me jatketaan sitä samaa, mitä tehtiin ennen UMK:ta, eli otetaan todella kurinalainen meno päälle, yhtye muistutti.

Blind Channel ehti jo katsoa kohti Rotterdamia. He kertoivat, että luvassa on pieniä muutoksia.

– Enemmän tulta ja vähemmän vaatetta! yhtye totesi rempseästi.

UMK-voitto on yhtyeelle tärkeä etappi, sillä heidän tavoitteenaan on valloittaa kansainväliset markkinat.

– Me ollaan Oulusta ja ollaan nyt lähdössä edustamaan Suomea euroviisuihin. Me ei todellakaan aiota jäädä tänne pieneen Suomeen! Meillä on ulkomaat mielessä ja me tarvitaan Suomen tuki siihen.

Yhtye uskoo myös vankasti siihen, että heidän musiikkinsa vetoaa eurooppalaisiin.

– Lordi on jo näyttänyt, että Euroopassa on vaikka millä mitalla hevityyppejä.

– Menemme Rotterdamiin ja näytämme päästä varpaisiin mistä meidät on tehty. Meidän on helppo mennä sinne Suomen lipun alla.

Violent popiksi musiikkiaan luonnehtiva Blind Channel perustettiin vuonna 2013 tähtäimessä maailmanvalloitus, ja suunnitelma laitettiin vauhdilla käyntiin: vain vuosi perustamisen jälkeen yhtye päätyi esiintymään maailman suurimmille raskaan musiikin festivaaleille Saksan Wacken Open Airiin, jonka jälkeen yhtye solmi ensimmäisen levytyssopimuksensa.

Vuonna 2018 Blind Channel huomioitiin Emma-ehdokkuudella Vuoden rock -kategoriassa.

Euroviisut järjestetään 18.–22. toukokuuta Rotterdamissa, Hollannissa.