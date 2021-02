Blind Channel täräyttää roisin eleen suorassa lähetyksessä – ”Voi jonkun mielestä vaikuttaa naiivilta teinimäiseltä uholta”

Blind Channelin show erottuu muista UMK-kilpailuesityksistä poikkeuksellisen räjähtävällä tyylillään. Myös lavalla näytetyt keskisormet kiinnittävät huomion.

Tänään lauantaina Suomelle valitaan euroviisuedustaja. Viisuedustaja valitaan seitsemän finalistin joukosta Uuden musiikin kilpailussa, joka järjestetään Tampereen Mediapoliksessa.

UMK-kilpailijoiden joukossa on yksi raskaamman musiikin edustaja, oululaislähtöinen Blind Channel. Yhtyeen kisakappale Dark Side herätti heti ilmestyessään kansainvälistenkin viisufanien huomion, ja ehdittiinpä yhtyettä verrata jo legendaariseen Lordiin, joka toi Suomelle viisuvoiton vuonna 2006.

Media pääsi kurkistamaan UMK:n esityksiä etukäteen, ja yhtyeen poikkeuksellisen räväkkä tyyli tulee näkymään myös illan show’ssa.

Esityksessä nähdään isossa roolissa yhtyeen laulajat Niko Vilhelm ja Joel Hokka, jotka muun muassa näyttävät sanoituksia mukaillen keskisormea taivaalle esityksen loppupuolella.

Yhtyeen muut jäsenet Joonas Porko, Olli Matela, Tommi Lalli ja Aleksi Kaunisvesi hoitavat oman osuutensa lavan takaosassa. Esimerkiksi rumpuja soitetaan huomiota herättävän valokehän sisältä. Lavalla ei nähdä ylimääräisiä spektaakkeleja, mutta loppupuolella on luvassa räjähtävää energiaa myös pyrotekniikan osalta.

Blind Channel kertoi medialle ennen esitystä, että keskisormien nostaminen pystyyn esityksessä on harkittu veto.

– Ollaan pitkään oltu altavastaajia ja taisteltu, että meidät otetaan tosissaan. Nyt kun pääsemme isolle lavalle, niin koko meidän asenne ja ideologia konkretisoituu siihen keskariin, yhtye kertoo.

– Koko biisi lähti siitä ideasta, että nostetaan keskisormet pystyyn ja huudetaan. Hoksasimme, että 2020 aika moni on kokenut samoin. Kun biisi julkaistiin, huomasimme, että näin todella on, moni on halunnut nostaa keskisormet pystyyn ja huutaa, yhtye kuvailee.

Yhtye myöntää, että ele saattaa tulla tulkituksi myös väärin.

– Toki se voi jonkun mielestä vaikuttaa naiivilta teinimäiseltä uholta, mutta kyseessä on koko meidän elämäntyö. Siinä mielessä se (keskisormen näyttäminen) on sellainen helppo tapa kuvastaa sitä, mistä tässä on kyse, he kertovat.

Ennakkosuosikin asemasta yhtye on ollut erittäin otettu.

– Se on tosi siistiä, että meistä on tykätty. Emme todellakaan olettaneet, että näin tapahtuu. Ajattelimme olevamme altavastaajia, kuten olemme aina olleet. Haluamme näyttää kaikille, että ette ole olleet väärässä.

Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpailevat illan suorassa lähetyksessä Teflon Brothers x Pandora, Ilta, Danny, Oskr, Blind Channel, Aksel ja Laura.

UMK-finaali näytetään suorana Yle TV1:llä ja Yle Areenassa kello 21 alkaen. Ilta-Sanomat seuraa Uuden musiikin kilpailua koko illan ajan.