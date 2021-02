Tällainen on Teflon Brothersin ja Pandoran futuristinen UMK-esitys – näin ruotsalaistähti kommentoi ”vaarallista temppuaan”

Teflon Brothersin ja Pandoran UMK-esitys herättää huomiota futuristisella avaruusteemallaan.

Tänään lauantaina ratkeaa, kuka edustaa Suomea euroviisuissa Rotterdamissa toukokuussa 2021. Viisuedustaja valitaan seitsemän finalistin joukosta Uuden musiikin kilpailussa. Finalistit esiintyvät suorassa lähetyksessä Tampereen Mediapoliksesta.

Yksi etukäteen soitetuimpia UMK-kappaleita on ollut suomalaisen rapyhtye Teflon Brothersin ja ysäritähti Pandoran yhteistyönä syntynyt I Love You.

Media pääsi kurkistamaan esityksiä jo ennakkoon. Kappaleen lisäksi show on tunnetusti merkittävä osa kilpailua ja tulevaa viisuesitystä, ja myös Suomen euroviisukarsinnoissa showelementtien merkitys on korostunut jatkuvasti vuosien varrella. Teflon Brothersin ja Pandoran esityksestä paljastuikin runsaasti erilaisia näyttäviä elementtejä pyrotekniikasta näyttäviin lavasteisiin.

Kappaleen kertosäkeestä vastaava Pandora nähdään esityksessä seisomassa erittäin korkealla avaruusaluksen päällä. Ruotsalaistähti on pukeutunut esityksessä näyttävään ja futuristiseen asuun.

Teflon Brothersin laulajat Pyhimys, Heikki Kuula ja Voli esittävät kappaleessa avaruuden asukkaita, ja heidät nähdään laulamassa niin avaruusaluksen sisällä kuin lavan etualallakin. Menevän kappaleen huipentaa näyttävä pyrotekniikka, kun kolmikko ampuu tulisuihkun.

Teflon Brothers ja Pandora kertoivat show’n syntyprosessista medialle ennen illan esitystä. Itse esitystä he kuvailevat ”hulluksi” ja ”hauskaksi”. Pandora myöntää, että laulaminen avaruusaluksen päällä korkealla vaatii kylmiä hermoja.

– Onhan se vähän vaarallista, mutta minulla on suunnitelma sen varalle. Naisen on tehtävä, mitä naisen on tehtävä. Aion käyttää supervoimiani, Pandora nauraa.

Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpailevat illan suorassa lähetyksessä Teflon Brothers x Pandora, Ilta, Danny, Oskr, Blind Channel, Aksel ja Laura.

UMK-finaali näytetään suorana Yle TV1:llä ja Yle Areenassa kello 21 alkaen. Ilta-Sanomat seuraa Uuden musiikin kilpailua koko illan ajan.