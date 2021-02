Rosanna Kulju kertoi saaneensa useita viestejä painostaan – iski kommentoijille takaisin: ”Tältä näyttää 70kg”

Somevaikuttaja Rosanna Kulju sai tarpeekseen painonsa utelemisesta.

Sosiaalisen median vaikuttaja ja yrittäjä Rosanna Kulju on monesti kertonut saavansa painostaan ja ulkonäöstään kommentteja laidasta laitaan.

Tällä kertaa Kulju kertoi Instagramissa saaneensa useita viestejä painostaan, joten hän päätti läväyttää lukeman utelijoille.

– Oon viime aikoina saanut niin paljon viestejä mun painosta, ja sehän on tällä hetkellä varmaan aika tasan 70 kg. Ja tältä näyttää 70 kg. Ei oo paljon vaan numeroilla väliä, Kulju täräytti Instagram-tilinsä Stories-osiossa.

Kulju toteaa turhautuneensa, kun painosta tehdään niin suuri numero. Hän linjaa, että painolla ole mitään merkitystä vaan sillä, millaiseksi olonsa tuntee.

– Monelle paino vaikuttaa olevan tosi tärkeää, että mikä se luku on. Ei sillä oo yhtään mitään merkitystä niin kauan kuin itse voi hyvin. Ainakin mulle 70 kiloa sopii, ne kilot pukee mua, Kulju painotti.

– Elämää! Vatsamakkarat ja turvonneet posket ja selluliitit yms. on vaan elämää. Kuuluu tähän maailmaan!

Kulju on puhunut vartalostaan hyvin avoimesti. Viime vuoden lopulla Kulju kertoi Instagramissaan painonsa nousseen noin kymmenen kiloa, mutta totesi silti olevansa äärimmäisen tyytyväinen vartaloonsa.

IS:n haastattelussa joulukuussa Kulju korosti haluavansa puhua julkisesti ja kannustaa siihen, kuinka jokaisen tulisi hyväksyä oma ulkonäkönsä ja vartalonsa. Etenkin nuorten naisten, jotka kohtaavat somessa paljon ulkonäköpaineita.

– Toivoisin, että ulkonäön sijaan keskittyisimme kehumaan toisissamme vaikkapa aurinkoista luonnetta tai ihanan kuuloista naurua. Kehossani minulle tärkeintä on se, että kroppani on terve. Tasapaino on kaikkein tärkeintä: yhtenä päivänä saatan maata sohvalla karkkipussin kanssa, toisena syön terveellisesti ja teen hikitreenin.

Kulju haluaa omalta osaltaan murtaa ulkonäköpaineita.­

Kulju riisuutui hiljattain kuviin, jollaisissa häntä ei ole aiemmin nähty. Kuvauksissa hän poseerasi ilman meikkiä ja riisuttuna versiona itsestään, ilman mietittyjä poseerauksia. Pääset katsomaan kuvat tästä linkistä.