20 sentin piikkikorot, tiukka lateksiasu... Erika Vikman säväyttää asuillaan kerta toisensa jälkeen – katso kuvakooste laulajan rohkeasta tyylistä

Laulajan räväkkä tyyli herättää usein huomiota.

UMK-lavalle lauantai-iltana kipuava laulaja Erika Vikman on tunnettu rohkeista ja näyttävistä esiintymisasuistaan. Vikman suosii lavapukeutumisessaan kirkkaita värejä, ja laulajan vaatteet henkivät usein 80-luvun tunnelmaa.

Vikman tuli viime vuonna julkisuuteen täysin uudistuneena artistina, jonka tyyli sekä musiikki olivat aiempaa rohkeampia. Vikman valittiin vuonna 2016 tangokuningattareksi, mutta hän ei koskaan kokenut sopineensa täysin siihen muottiin, johon tangotähden tulisi sopia. Hän loi nahkansa uudelleen tammikuussa 2020 Cicciolina-kappaleen myötä.

Viman esiintyi viime vuonna UMK:ssa tiukassa pinkissä lateksiasussa.­

Laulajan räväkkä tyyli on herättänyt huomiota. Vikman on kertonut tilaavansa vaatteita ympäri maailmaa ja suosivan vintage-kirpputoreja.

– Rakastan värejä, erikoisia leikkauksia, kimallusta, kultaisia yksityiskohtia ja kiiltonahkaa. Tällä hetkellä on helppo tehdä löytöjä, koska 1970-luku on taas muodissa. Minulla on aina ollut tunne, että sovin tuohon aikaan. Ehkä se on villin ja vapaan ilmapiirin ansiota, laulaja kuvaili tyyliään Me Naisten haastattelussa muutama vuosi sitten.

Erika Vikman asteli viime vuoden Emma-gaalan punaiselle matolle vartaloa myötäilevässä housupuvussa, jota koristi näyttävä turkissomiste. Erikan gaalaeleganssia täydensi näyttävä kiharakampaus, silkkihansikkaat sekä kirkkaan vaaleanpunaiset saapikkaat, joissa oli korkoa huimat 20 senttiä.­

Vikmanin rohkea esiintymistyyli on toisinaan herättänyt myös paheksuntaa. Vikman ei kuitenkaan ole jäänyt sanattomaksi, vaan on usein täräyttänyt kritisoijille takaisin.

– Biisi on hyvä, mutta sinä voisit laulaa sen aivan normaaleissa vaatteissa.. Syntisiä me ollaan, mutta ei noissa kuteissa, eräs kommentoi taannoin Vikmanin Instagram-kuvaan.

– En tykkää laulaa normaaleissa vaatteissa, hän kommentoi takaisin.

Viime keväänä Vikman karisti tangopölyt niskastaan ja julkaisi viekoittelevan Cicciolina-kappaleen.­

Laulaja luottaa glitteriin.­

Erika Vikman tunnetaan myös sosiaalisessa mediassa rohkeista asuistaan.

Erika Vikman esiintyy lauantai-iltana UMK-finaalissa yhdessä Antti Tuiskun kanssa. Viime vuoden UMK-finaali oli Vikmanille merkittävä lähtölaukaus uuteen suuntaan. Tuolloin tangokuningattaren kapeaan lokeroon joutunut Vikman paljasti esityksessä sisäisen viettelijättärensä ja näytti koko kansalle, millainen hän todellisuudessa on: pornotähdestä laulava poppari, joka ei peittele seksikkyyttään.