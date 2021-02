Joel Harkimo avautuu lapsuudestaan Janni Hussin podcastissa – julkisuudessa kasvanut Harkimo ei halua samaa kohtaloa omille lapsilleen

Joel Harkimo kertoo vanhempiensa kohtaaman negatiivisen julkisuuden tuntuneen todella pahalta.

Liikemies Hjallis Harkimon vanhin poika Joel Harkimo, 30, vieraili puolisonsa Janni Hussin, 29, Hussipodi-podcastissa. Kaksikko puhui muun muassa julkisuudessa olemisesta, mikä saa Harkimon avautumaan omasta lapsuudestaan kuuluisan isän poikana.

Harkimo kertoo, että häntä on pienestä pitäen ärsyttänyt, kun ihmiset tulevat tiedustelemaan onko hän sukua Hjallikselle.

– Se on maailman väsynein kysymys. Ollaan kiinnostuneita sun isästä eikä susta, kyllähän siitä tulee semmonen olo, että hei meikäläinenkin on täällä, mäkin oon ihan hyvä jätkä, Harkimo sanoo.

Joel Harkimo kertoo kyllästyneensä siihen, kun ihmiset kyselevät hänen isästään Hjallis Harkimosta.­

Harkimon mukaan hänen perheeseensä kohdistunut negatiivinen julkisuus tuntui hänestä pahalta. Hän kertoo ajatelleensa lapsena, ettei halua olla julkisuuden kanssa missään tekemisissä. Erityisesti omien vanhempien julkisuudessa käsitelty ero on jäänyt Harkimolle mieleen.

– Silloin mietin, etten todellakaan halua laittaa tähän niin sanotusti paskaan käsiäni, Harkimo tilittää.

Harkimolla on kaksi pikkuveljeä: Leo, 20, ja Dan, 16. Harkimo kertoo huomanneensa veljistään, että hekin ovat reagoineet voimakkaasti negatiiviseen julkisuuteen. Hän kertoo käyneensä itse samanlaisia tunteita läpi ja on pystynyt olemaan veljiensä tukena.

– Varsinkin Leo, se on muutaman kerran sanonut, että miks iskästä kirjotetaan noin, miks noi ihmiset sanoo, että iskä on tehnyt noin tai sanonut noin. On vähän pystynyt jeesaa veljiä.

Joel Harkimo kertoo huomanneensa pikkuveljiensä painivan samojen tunteiden kanssa kuin hänkin nuorena. Kuvassa Hjallis Harkimon keskimmäinen poika Leo.­

Harkimo käsittelee myös hänen ja Hussin parisuhdetta. Hän kertoo jännittäneensä suhteen julkistamista.

– Mä en oo koskaan julkisesti kenenkään kanssa seurustellut, mä en oo koskaan laittanut Instagramiin mitään matskua. Mä oon ollut tositosi varovainen sen asian kanssa.

Harkimon mukaan vertaistukea on saatavilla, kun puolisokin on julkisuuden henkilö. Toisaalta se tekee suhteesta myös tuplasti kiinnostavamman.

– Mua jännitti tosi paljon silloin kun me alettiin seurustelee, että mitä tästä tulee, mutta sitten ajattelin, että rakkaus oli vähän liian hyvää siihen, että rupeis hannaa.

Janni Hussi on seurustellut Hjallis Harkimon pojan Joel Harkimon kanssa vuodesta 2018 alkaen.­

Hussilla ja Harkimolla ei kummallakaan ole lapsia. Hussi kuitenkin kysyi Harkimolta, miten tämä aikoo toimia, jos saa joskus omia lapsia. Aikooko hän tuoda lapsensa julkisuuteen?

Harkimo sanoo, ettei halua tyrkyttää lapsiaan julkisuuteen, vaan antaa heidän kasvaa aikuiseksi ja päättää itse, haluavatko he olla julkisuudessa. Hän huomauttaa, etteivät hänen lapsensa välttämättä edes hakeudu julkiselle alalle, vaan paljon todennäköisempää on, että he löytävät intohimonsa jostain muualta.

– En haluaisi ottaa heiltä sitä valinnanvapautta pois heti lapsuudessa. He voivat tietyllä tavalla elää tosi anonyymia elämää. Se on mun mielestä tosi tärkeää. Jokaisen ihmisen pitäisi saada valita se.

Janni Hussi ja Joel Harkimo alkoivat seurustella vuonna 2018. Vain muutamaa kuukautta myöhemmin he ostivat yhdessä asunnon.

Hussipodi-podcast kuunneltavissa Suplasta. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.