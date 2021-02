Terapeutti Tommy Hellsten kertoo, miten voi päästä yli, kun oma kumppani rakastuu tai pettää: ”Se synnytti valtavan vihan”

Terapeutti Tommy Hellsten kertoo mikä on tärkeintä, jos toisen rakastumisesta ja mahdollisesta uskottomuudesta haluaa päästä yli.

IS pyysi tunnettuja suomalaisia kertomaan, miltä tuntuu kun puoliso rakastuu toiseen ihmiseen. Tommy Hellsten on teologi ja terapeutti, joka on kirjoittanut paljon elämäntaidosta. Hän kertoo omasta kokemuksestaan ja siitä, miten uskottomuudesta voi päästä yli.

”Nuoruudessani silloinen kumppanini oli minua kohtaa uskoton. Se synnytti valtavan vihan, järkytyksen ja kostonhalun. Enää en toimisi samalla tavalla.

Nykyään ajattelen, että rakastuminen tai uskottomuus parisuhteessa ollessa on aina merkki jostain. Jos ihminen on oikeasti sitoutunut ja voi hyvin, hän ei anna signaaleja mihinkään suuntaan, eikä häntä voi horjuttaa, koska sille ei ole tilaa.

Pettäminen voi parhaimmassa tapauksessa olla yritys käsitellä jotain suhteessa syntynyttä pattitilannetta. Se ei kuitenkaan ole rakentava keino, koska pettäminen rikkoo suhteen ehdottoman edellytyksen eli luottamuksen.

” Jos kyse on rakastumisesta eikä pelkästä pettämisestä, se on mielestäni suhteen päättämisen paikka.

Jos ei ole luottamusta, ei ole turvaa ja jos ei ole turvaa, ei voi syntyä sitoutumista. Sen takia uskottomuudella on niin hirveä vipuvoima, että tuntuu melkein kuin maa aukeaisi jalkojen alla.

Jos kyse on rakastumisesta eikä pelkästä pettämisestä, se on mielestäni suhteen päättämisen paikka. Rakastuminen tarkoittaa, että toinen on voinut nykyisessä suhteessa niin, että hän on ollut auki jollekin muulle. Silloin hänen pitää antaa mennä. Kyse on myös oman itsen suojelemisesta.

Jos toisen rakastumisesta ja mahdollisesta uskottomuudesta haluaa päästä yli, tärkeintä on etsiä syitä eikä syyllisiä tapahtuneelle. Se on vaikeaa, koska tällainen kriisi nostaa pintaan alkukantaiset tunteet. Se kipu on niin jomottava, että sen on tultava kohdatuksi ennen kuin asiaa voi käsitellä aikuisen tasolla.

Tärkeintä olisi kaivaa tapahtuneen syyt selville perusteellisesti, kysyä miksi toinen teki sen ja myöntää myös oma osuutensa. Sekin on vaikeaa, koska tällaisissa tilanteissa väärin tehnyt vaikuttaa niin itsestään selvästi syylliseltä.

On myös ymmärrettävä, että rakastumisen ja uskottomuuden taustalla on aina jokin tarve. Se tarve on aina oikea. Petetyn ei tarvitse hyväksyä itse tekoa, mutta tarve kyllä.

On mahdollista, että suhteelle rakentuu uusi, turvallinen pohja. Jos sellaista ei tule, kaikki energia menee toisen jatkuvaan epäilemiseen ja mustasukkaisuusfantasioihin.

Uudessakaan parisuhteessa uskollisuus ei voi perustua valintaan tai lupaukseen. Ihminen on aidosti sitoutunut ja turvallinen toiselle, kun hän voi suhteessa hyvin. Silloin suhteessa haluaa olla.

Esimerkiksi jos seksi ei toimi, ihminen jää kaipaamaan myös jotain muuta. Turvallisessa suhteessa ihminen uskaltaa olla myös seksissä haavoittuvampi ja paljastaa omia syvimpiä toiveitaan ja fantasioitaan, mikä voi avata huikeita kokemuksia molemmille. Se synnyttää suhteeseen lisää turvallisuutta, josta taas sitoutuminen ammentaa.

Itse olen pystynyt luottamaan kumppaneihini, vaikka minua aiemmin vuosikymmeniä sitten petettiin. Sen jälkeen olen ollut yhdessä vain sellaisten ihmisten kanssa, joihin voin luottaa. Ikinä ei voi sitoutua ihmiseen, jonka kanssa ei ole turvassa.”