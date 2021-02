Tomi Natrin maailma romahti, kun hän ymmärsi Marita Taavitsaisen rakastuneen toiseen mieheen: ”Suosittelen terapiaa kaikille”

Kymmenen vuotta Marita Taavitsaisen kanssa naimissa ollut Tomi Natri kertoo nyt, kuinka pääsi eron jälkeen elämässä eteenpäin.

IS pyysi tunnettuja suomalaisia kertomaan, miltä tuntuu kun puoliso rakastuu toiseen ihmiseen. Tomi Natri oli naimisissa laulaja Marita Taavitsaisen kanssa 2008–2018.

”Kun ymmärsin, että entinen puolisoni Marita Taavitsainen on rakastunut toiseen mieheen, ja me eroamme lopullisesti, tunsin maailmani pirstaloituvan. En voinut uskoa, mitä tapahtuu. Tuntui, että minulla oli ollut kaikki ja yhtäkkiä ei enää mitään.

Eteenpäin pääseminen omassa elämässä alkoi jo siitä, että kävimme pariterapiassa, vaikka se ei pelastanutkaan avioliittoamme.

Suosittelen terapiaa kaikille samassa tilanteessa oleville, sillä on hyvä pysähtyä miettimään elämäänsä, sitä, kuka itse on ja mitä on tapahtunut. Tärkeintä on hyväksyä tapahtunut. Terapian ansiosta pääsin nopeasti yli sydänsuruista, mutta ikävään lapsia kohtaan ei koskaan totu.

Minua auttoi paljon urheileminen ja luonnossa liikkuminen. Keskityin omiin asioihini ja siihen, miten saan tästä päivästä ja viikosta parhaan mahdollisen.

Pystyin lisäämään omaa hyvinvointiani esimerkiksi sillä, että tein hyviä tekoja. Kehuin muita ihmisiä, nostin kävelyllä roskia roskikseen ja autoin lompakkonsa unohtanutta kaupan kassalla. Pienetkin onnistumisen tunteet ovat tärkeitä.

Alkoholia en ole ikinä juonut suruun. Olen avoin tyyppi ja minun oli helppo puhua tunteistani ja ajatuksistani parhaimpien ystävieni kanssa. Selviytyminen ihan yksin olisi varmasti ollut vaikeaa.

Taavitsainen ja Natri itsenäisyyspäivän tunnelmissa Ritarihuoneella 2014.

En olisi halunnut olla erossa lapsista, mutta koska eronneena isänä oli pakko, aloin hyödyntää oman aikani. Olen päässyt taas valokuvaamaan myös kansainvälisiä urheilutapahtumia ja kehittynyt valokuvaajana paljon.

Ammattitaitoon panostaminen tuo hyvää fiilistä. Saatan myös treenata kaksi kertaa päivässä, kun lapset eivät ole luonani. Kun he ovat, minulla ei ole kiire mihinkään.

Nykyään minulla on omakotitalo Lapuanjoen rannalla ja myös oma vaatemerkki. Viime kesänä tyttöjen ollessa luonani tuntui, että olen maailman onnellisin mies, eikä minulta puutu mitään.

Kerron kokemuksistani siksi, että olen saanut valtavasti viestejä ihmisiltä, jotka kertovat omista kokemuksistaan. On hienoa voida auttaa muita.

Haluan sanoa kriisin keskellä oleville, että lähde pienin askelin oikeaan suuntaan. Ei kannata tehdä nopeita liikkeitä tai hypätä heti uuteen suhteeseen. Voi tuntua, että on ainoa, jolle tapahtuu tällaista, mutta niin ei ole. Tapahtunut muuttuu kyllä helpommaksi, kun siitä puhuu.

Kaikkien kannattaa muistaa, että pienikin ele voi olla iso apu toiselle.”