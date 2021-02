TMZ: Kim Kardashian hakee avioeroa Kanye Westistä

Erohuhut saivat viimeisen silauksensa, kun Kim Kardashian haki avioeroa miehestään Kanye Westistä.

Kim Kardashian on hakenut avioeroa puolisostaan Kanye Westistä, uutisoi TMZ. Pari ehti olla yhdessä seitsemän vuotta ja heillä on neljä yhteistä lasta, joille Kardashian aikoo TMZ:n mukaan hakea yhteishuoltajuutta.

Tähtiparin avioerosta on liikkunut huhuja julkisuudessa joulukuusta saakka ja viime päivinä on jo tiedetty, että virallinen ero on vain ajan kysymys.

Julkisuuteen on jo pidemmän aikaa tihkunut ikäviä yksityiskohtia pariskunnan tulehtuneista väleistä. West tai Kardashian eivät ole toistaiseksi itse kommentoineet eroaan.

TMZ:n mukaan superparin liitto alkoi vieriä alamäkeen viime vuoden puolivälin jälkeen. Lehti kertoo, että Kim ja Kanye ovat olleet asumuserossa jo useamman kuukauden ajan.

Kanye West ja Kim Kardashian alkoivat seurustella vuonna 2011. He menivät naimisiin vuonna 2014 erittäin ylellisessä hääseremoniassa Italiassa.