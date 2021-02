”Ihmis-Ken” korjasi sukuelimensä 16 000 euron leikkauksessa Thaimaassa – elää nykyään naisena: ”Kuin olisin syntynyt uudestaan”

Jessica Alves on riemuissaan korjatusta vartalostaan.

Menneisyydessä ihmis-Keninä tunnettu Jessica Alves, 37, on käynyt sukuelinkirurgisessa korjausleikkauksessa. Vaativa operaatio tehtiin Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa nyt helmikuussa.

Asiasta kirjoittaa Daily Mail.

Brasilialaissyntyinen Alves kertoi lehdelle, että korjausleikkauksen myötä hän tuntee ensi kertaa olonsa omaksi itsekseen sen jälkeen, kun syntyi väärään kehoon. Alves on kertonut ymmärtäneensä vuosikausia kestäneen kauneusleikkauskierteen jälkeen olevansa transsukupuolinen.

– Tuntuu kuin olisin syntynyt uudestaan 37 vuoden iässä, hän toteaa Daily Mailille.

Alvesin mukaan korjausleikkaus antaa hänelle uutta itsevarmuutta sekä deittailuun että seksuaaliseen kanssakäymiseen.

– Tunnen oloni upeaksi, kun katson itseäni peilistä. Elämäni tulee olemaan niin paljon parempaa nyt kun tunnen itseni kauniiksi, Alves iloitsee.

Leikkauksesta toipuminen kestää kuutisen viikkoa. Sen jälkeen Iso-Britanniassa asuva somepersoona aikoo palata Lontooseen ja suunnata suoraan ostoksille. Hän on eniten riemuissaan siitä, että voi vihdoin käyttää juuri sellaisia vaatteita kuin haluaa.

Jessica Alves tunnettiin vielä reilu vuosi sitten nimellä Rodrigo Alves, kunnes joulukuussa 2019 hän ilmoitti korjaavansa sekä nimensä että sukupuolensa. Hän eli aluksi muutaman kuukauden salaa naisena, kunnes päätti kertoa asiasta julkisesti.

Alves kertoo Bangkokissa tehdyn sukuelinleikkauksen kestäneen kuutisen tuntia ja maksaneen liki 16 000 euroa. Jo tätä ennen Alves oli käyttänyt ulkonäkönsä muokkaamiseen miltei 700 000 euroa. Hänelle on tehty ainakin 72 kauneusleikkausta.

Alvesin leikkauskierteeseen on vaikuttanut kauneusleikkausriippuvaisuuden lisäksi se, että osa vanhoista leikkauksista on mennyt pieleen ja niitä on pitänyt korjailla jälkikäteen.

Alves on myöntänyt kärsineensä vakavista terveysvaikeuksista leikkauksiensa takia. Hänen nenänsä on uhannut romahtaa kokonaan, eikä hän pysty enää hengittämään kunnolla nenänsä kautta.

Alvesin mukaan hänen perheensä suhtautuu sukupuolenkorjausprosessiin kannustavasti.

– Äiti oli huolestuneempi tulevista leikkauksista kuin siitä, että korjaan sukupuoleni. Siskoni sanoi toivovansa, että näytän häneltä.