Maailmankuulun Foo Fighters -yhtyeen keulakuva muistelee Suomen-vierailuaan – Michael Monroen käyttäytymistapa jäi mieleen

Neljä vuotta sitten Michael Monroe esiintyi vierailijana Foo Fightersin Helsingin- keikalla. Suositun amerikkalaisyhtyeen laulaja-kitaristi Dave Grohl kehuu IS:n haastattelussa Monroeta yhä. Grohlin mukaan maailma tarvitsee nyt juuri sellaista positiivista energiaa, jota suomalaisrokkari säteilee.

Kesäkuussa 2017 oli toisenlaista kuin nyt: maailman suosituimpiin bändeihin kuuluva Foo Fighters soitti Helsingin Hietaniemen uimarannan Rock The Beach -festivaalin pääesiintyjänä. Hietsun hiekassa seisoi 25 000 ihmistä vieri vieressä.

Michael Monroe hyppäsi amerikkalaisbändin kanssa lavalle. Hän lauloi varsinaisessa setissä muun muassa Rolling Stonesin klassikkobiisin Miss You yhdessä Dave Grohlin kanssa – ja keikan päätteeksi AC/DC:n Let There Be Rockin.

Loppuhuipentuma oli, kun Monroe venyi spagaattiin.

– Tulen muistamaan tämän keikan aina, Grohl hehkutti spiikissään tyytyväiselle suomalaisyleisölle.

Ja ainakin vielä, lähes neljä vuotta myöhemmin hän muistaa.

Monroen vanhan bändin, legendaarisen Hanoi Rocksin ja Foo Fightersin tiet kohtasivat Hietaniemessä jo toista kertaa.

Chris Shiflett on tunnetusti Hanoi Rocks -fani, ja hän pestautui soittamaan kitaristiesikuvansa Andy McCoyn The Real McCoy Bandiin Foo Fightersin kiertuetauon ajaksi. Monroen ja McCoyn uudelleen lämmittämä Hanoi Rocks oli lopettanut toimintansa keväällä 2009 muutamaa kuukautta aikaisemmin, ja Andyn ja kautta maailman tunnetun kitaristin yhteistyö herätti huomiota.

Suuren pamauksen sijasta saatiin kuitenkin vaimea tussahdus: Shiflett viihtyi Real McCoyn riveissä vain kolmen keikan ajan. Sen koommin hän ei ole halunnut tuota kokemustaan muistella.

Mutta Foo Fightersin ja Monroen liitto lavalla jätti jäljen, johon Grohl astuu mieluusti uudelleen.

– Michael Monroe on ainutlaatuinen tapaus: hän ei ainoastaan näytä siltä, että on ihastuttava alien toiselta planeetalta – hän myös säteilee energiaa, joka tarttuu. Ja kun Chris esitteli Michael Monroen bändillemme, meistä kaikista tuntui, että nyt tapasimme oikean rocktähden – ja me olemme tavanneet kaikenlaisia tähtiä aikaisemminkin, mutta hän todella näytti rocktähdeltä.

– Emmekä muuten pidä itseämme rocktähtinä, sanoo Grohl, 52, joka on soittanut kymmeniä miljoonia levyjä myyneen ja stadioneita kautta maailman täyttävän Foo Fightersin lisäksi legendaarisessa Nirvanassa sen hajoamiseen, Kurt Cobainin kuolemaan saakka.

Monroe teki Dave Grohliin vaikutuksen energiallaan.­

Säteily tarttui, Grohl hehkuttaa puhelimeen Kaliforniassa.

Rockin mukavimmaksi mieheksi kansainvälisesti mainittu Grohl kehuu Suomen mukavimmaksi julkkikseksi kymmenen vuotta sitten valittua Monroeta. Hän vetää punaisen langan Suomen-konsertin ja Foo Fightersin uuden, kymmenen studioalbumin välille.

– Hänen energiansa saa ihmiset tanssimaan, liikkumaan ja tuntemaan olonsa hyväksi. Ja todellakin, samoja asioita haluamme herättää uudella levyllämme, Grohl julistaa.

– Olemme tehneet aikaisemmin levyjä, joiden musiikki on ollut raskasta tai riitasointuista punkrokkia tai akustisia, orkestroituja ja täyteläisiä balladeja. Ja nyt, kun yhtyeemme oli tulossa 25 vuoden ikään, halusimme tehdä hauskan ja tanssittavan levyn. Eli: halusimme, että meistä säteilee musiikillisesti vastaavaa energiaa uudella levyllämme kuin Michael Monroesta.

Maailmanlaajuisesti kiertävät bändit tekevät pitkäaikaisia suunnitelmia. Grohl muistelee, miten linjapäätös levyn tekemisestä oli alkusysäys neljän vuoden toimintasuunnitelmalle vuonna 2018.

– Suunnitelma vei meidät kauas tulevaisuuteen 2020, jolloin bändimme täytti 25 vuotta ja meidän piti julkaista juhlan kunniaksi iloinen levy. Ja lähteä parin vuoden kiertueelle. Mutta sitten kaikki pysähtyi.

Grohl kuvailee koronapandemian aiheuttamaa musiikkimaailman äkkipysäystä samoin sanakääntein kuin moni muukin artisti. Epävarmuus tulevasta on kalvanut pitkään, eikä tunnetta ole helpottanut se, ettei mitään varmaa reittiä tai aikataulua tavalliseen elämään ole.

– Palasimme koteihimme ja yritimme pysyä perheinä terveinä ja turvassa. Kuukausi toisensa jälkeen kysyimme toisiltamme, olisiko jo aika julkaista levy, mutta päätimme pitkään, että eipä vielä, Grohl muistelee viime vuotta.

– Puolen vuoden jälkeen (eli viime syksynä) aloin kuitenkin ajatella, että nyt jos koskaan ihmiset tarvitsevat piristystä, iloa ja helpotusta musiikista. Uutisissa ei ollut tarjolla mitään hyvää. Jengi istui kotona ja yritti selvitä. Mutta musiikki on aina auttanut minua. Se on saanut voimaan paremmin: ”Joten nyt on aika, jolloin musiikkiamme ehkä tarvitaan”. Niinpä aloitimme lähes puolen vuoden prosessin, joka tähtäsi levyjulkaisuun nyt helmikuussa.

Vaikka Grohl on tunnetusti innokas esiintyjä, hän ei levyjulkaisusta päättäessään harmitellut hamaan tulevaisuuteen siirtyvää Foo Fightersin maailmankiertuetta.

– Tiesimme, että emme voi nyt lähteä kiertueelle, kuten levyjulkaisun jälkeen tavallisesti. Laulut on kuitenkin tehty ihmisten kuultaviksi ja mukana laulettaviksi. Ei sillä ole väliä, tuovatko ne helpotusta ihmisille stadionkonsertissa vai heidän omassa olohuoneessaan. Olen iloinen, että levyjulkaisu saatiin aikaiseksi.

Tuskin Foo Fighters oli faneiltaan päässyt unohtumaan, mutta Grohl ja bändi palasivat ihmisten tietoisuuteen kahdella tavallisesta pr-työstä poikkeavalla tavalla.

Syksyllä Grohl otti YouTubessa vastaan kymmenvuotiaan englantilaistytön Nandi Bushellin rumputaisto-haasteen, josta tuli riemastuttava viraali-ilmiö. Miljoonat ihmiset seurasivat, kun keski-ikäinen rokkari ja lapsi löysivät musiikista yhteisen kielen ja julkaisivat jopa toisilleen kirjoitetut yhteislaulut.

Ja tammikuussa Foo Fighters oli yksi presidentti Joe Bidenin virkaanastujaiskonsertin esiintyjistä. Bidenin lisäksi Grohl ylisti opettajia, jotka ovat etäopetuksen organisoijina joutuneet koville myös Yhdysvalloissa.

Myös Grohlin äiti Virginia teki 35 vuoden työuransa opettajana.

Foo Fighters esiintyi Helsingissä viimeksi 2017.­

Yhtä kauan kuin äiti opetti, Grohl on nyt soittanut rokkia työkseen. Hän oli vain 17-vuotias, kun hän soitti ensimmäisissä laajaa huomiota saaneessa punkbändissä Screamissa. Sen jälkeen tulikin jo Nirvana, jonka loppuessa huhtikuussa 1994 Grohl oli vain 26-vuotias.

Foo Fighters on siis ollut Grohlin työ ja intohimo jo puolet hänen eliniästään.

– Jokainen levymme on ikuistanut tuntojamme teko- ja julkaisuhetkestään. Ja nyt halusimme sanoa, että olemme iloisia, että olemme bändissä – ja että olemme ylipäätään hengissä, Grohl sanoo.

Pitkän uran tekevät muusikot pyrkivät myös uusiutumaan. Vaikka he eivät tunnistettavimmista piirteistään eroon pääsisikään, he etsivät uutta ja ottavat mallia musiikin historiasta.

Foo Fightersin rokkitaustan muistaen on ehkä hieman yllättävää, että tällä kertaa bändi peilasi itseään David Bowien Let`s Dance -albumia vasten. Toki Grohl oli 14-vuotiaana kova musiikkifani ja herkässä iässä ottamaan elinikäisiä vaikutteita. Ja tuo levy jäi mieleen, vaikka Grohl enemmän kuuntelikin teininä kuulemma hc-punkkia ja Jamin kaltaisia brittibändejä.

– Bändinä samaistuimme ennen kaikkea siihen, mitä levy merkitsi Bowien uralle – ehkäpä sen suurinta yksittäistä äkkikäännöstä – emme niinkään siihen, mitä levy musiikillisesti sisälsi, Grohl selittää.

Nimikappale Medicine At Midnight sisältää kuitenkin suoran kunnianosoituksen Let`s Dance -nimikappaleelle: kitarasoolo on kuin kopio Stevie Ray Vaughanin Bowien levylle soittamasta soolosta.

– Chris soittaa sen soolon. Minä olen surkea kitaristi. Chrisille tuon Vaughanin tavaramerkkisoolon soittaminen oli helppoa, minulle ei olisi ollut.

Michael Monroeta on kehuttu Suomen mukavimmaksi rokkariksi.­

Monroelta lainattu energia ja Grohlin oma myönteisyys kaikuu puhelimeen 9 000 kilometrin päästäkin.

Koronarokotus on keksitty ja on jo jaossa. Valkoiseen taloon on saatu mies, joka on Grohlille edeltäjää mieluisampi ja ”ahdistava nelivuotiskausi on päättynyt”. Levy on saatu julkaistua.

– Olen aina optimisti. Pyrin näkemään valoa tunnelin päässä. Toki on sanottava, että Yhdysvallat kärsii mielestäni tällä hetkellä jonkinlaisesta post-traumaattisesta stressireaktiosta. Koko maa tärisee vieläkin sen kaiken takia, mitä on tapahtunut, hän toteaa.

– Mutta koronan ja kaiken tämän keskelläkin, läpi viime vuoden olen pyrkinyt pysymään myönteisenä. Olen ajatellut, että jokainen päivä olemme lähempänä sitä, että voimme taas esiintyä.

Tuletteko sitten Suomeen, kun se on mahdollista?

– Varmasti. Ihan joka paikkaan.

Foo Fightersin uusi albumi Medicine At Midnight on juuri julkaistu.