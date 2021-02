Malia Obama, 22, poseeraa harvinaisessa perhekuvassa vanhempiensa kanssa – otti vastaan ainutlaatuisen työtarjouksen

Obaman perhe vietti ystävänpäivää yhdessä.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama julkaisi ystävänpäivänä harvinaisen perhekuvan, jossa hän poseeraa vaimonsa Michellen ja tyttäriensä Malian, 22, ja Sashan, 19, kanssa.

Obaman tyttäret ovat pysytelleet poissa julkisuuden valokeilasta heidän lapsuutensa ajan, mutta vanhetessaan heistä on alkanut tulla tunnettuja omilla meriiteillään.

Obaman julkaisemassa kuvassa Malia poseeraa kukkamekko yllään, kun taas Michelle ja Sasha ovat valinneet itselleen valkoisen sävyiset asut. Obama itse on pukeutunut pikkutakkiin ja valkoiseen kauluspaitaan, josta ylin nappi on jätetty rennosti auki.

– Hyvää ystävänpäivää kolmikolle, joka saa minut aina hymyilemään. Teidän häikäisevä valonne tekee kaikesta kirkkaampaa, Obama kirjoittaa.

Malia Obama otti Hello Magazinen mukaan tällä viikolla vastaan ainutlaatuisen työtehtävän. Hän aloittaa käsikirjoittajana tv-sarjassa ja työskentelee muun muassa Donald Gloverin kanssa.

Malia on työskennellyt aiemminkin televisio- ja elokuvateollisuuden parissa. Hän on tehnyt harjoitteluja HBO:n Girls- ja CBS:n Extant-sarjoissa ja työskennellyt tuolloin Halle Berryn kanssa. Malia opiskelee Harvardin yliopistossa ja hänen on määrä valmistua tänä vuonna.

Barack Obama paljasti joulukuussa nauttineensa korona-aikana erityisesti siitä, että hän pääsi viettämään poikkeuksellisen paljon aikaa tyttäriensä kanssa.

– Se on siunaus, sillä kaikki se teiniaika alkaa olla nyt poissa ja he ovat palanneet takaisin, rakastavat sinua jälleen ja haluavat viettää aikaa kanssasi, Obama selitti Bill Simmonsin podcastissa.

Malia Obama ja Rory Farquharson kuvattuna vuonna 2018.­

Obaman mukaan hänen tyttärensä ovat hyvin hauskoja. Perhe vietti koronapandemian alussa paljon aikaa pelaten, askarrellen ja toistensa kanssa rupatellen. Heidän kanssaan asui myös Malian poikaystävä Rory Farquharson, sillä tämä jäi pandemian vuoksi jumiin Yhdysvaltoihin.

– Hän on brittiläinen, ihastuttava nuori mies. Ja hän jäi tavallaan jumiin, koska siinä oli asioita viisumin kanssa ja hänellä oli valmiina työpaikka, joten otimme hänet luoksemme. Minä en halunnut pitää hänestä, mutta hän on hyvä tyyppi, Obama myönsi podcastissa.