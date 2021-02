Kommentti: Britney Spearsin tarinassa on oksettava puoli – totuus jo nuorena seksualisoidun megatähden elämästä voi olla taruakin ihmeellisempi

– Britney seksualisoitiin heti uransa alussa nuoresta iästä huolimatta. Hänet kuvattiin lähes aina paljastavissa vaatteissa, blondattuna ja voimakkaasti meikattuna, kirjoittaa toimittaja Nita Makkonen.

Britney Spears on yksi maailman menestyneimpiä poppareita kautta aikain – ja samaan aikaan hänen tarinansa on myös suuri mysteeri, johon miljoonat himoitsevat selvitystä.

Kun olin noin kymmenvuotias, rakastin Britney Spearsia. Leikin Britneyta ystävien kanssa ja ripustin hänen kuviaan seinälleni. Britney oli mielestäni maailman kaunein laulaja, hän osasi tanssia valloittavasti ja hänen kappaleensa olivat niin tarttuvia. Britneyssa oli jotain kerta kaikkiaan koukuttavaa.

Koukuttavuus jatkuu ilmeisesti vielä tänä päivänä, koska katsoin miljoonien muiden tavoin kohua herättäneen New York Timesin ja Hulun Framing Britney Spears -dokumentin kihisten innosta. Dokumentti on nyt katsottavissa MTV3:n netti-tv-palvelusta.

Britney Spears Billboard Music Awardseissa vuonna 1999. Hän oli tuolloin 18-vuotias.­

Tiivistetysti dokumentin voi kuvailla tarjonneen katsojalleen näkökulman, että Britney oli median ja paparazzien sairaalloisesti jahtaama megatähti, kunnes hän romahti henkisesti ja ajautui alamäkeen. Vuosien päästä hänen isästään tuli yhtäkkiä hänen laillinen edunvalvojansa.

Käytännössä edunvalvojan rooli tarkoittaa sitä, että isä päättää aivan kaikista Britneyn asioista. Poptähti ei saa käyttää rahojaan, mennä naimisiin tai edes hankkia lapsia ilman isänsä lupaa.

Tähden fanit uskovat, että Britney on isänsä vanki ja haluaisi vapautua tämän määräysvallan alta. Dokumentissa käydään paljon läpi muiden Britneyta vuosien varrella lähellä olleiden henkilöiden haastatteluita, joiden mielestä poptähti ei kuuluisi isänsä holhottavaksi.

Itse mietin dokumenttia katsoessani, että onko Britneyn tarina todella näin uusi ja poikkeuksellinen kuin miltä vaikuttaa.

Poptähti kuvattuna poistumassa oikeudesta vuonna 2008, kun hän taisteli lastensa huoltajuudesta.­

Spearsia voi verrata prinsessa Dianaan, jota kamera rakasti.­

Walesin prinsessa Diana oli monella tavalla samantyyppinen hahmo kuin Britney Spears. Hän tuli julkisuuteen nuorena, vain 17–18-vuotiaana tyttönä. Samoin teki Britney, jonka läpimurto tapahtui hänen ollessaan noin 17-vuotias.

Dianaa rakastettiin ensimmäisestä päivästä lähtien, koska hänestä huokui ihanalla tavalla naiivius ja mystisyys. Sanotaan, että kamera rakasti Dianaa. Kun hänen suuret, kajaalilla rajatut silmänsä katsovat kameraan, katsoja janoaa lisää tietoa hänestä.

Myös Britney oli varsinkin uransa alussa äärimmäisen sydämellinen ja herttainen nuori tähti. Dokumentista käy ilmi, että kun paparazzit jahtasivat häntä autolle, poppari vilkutti kuvaajille, hymyili kerta kaikkiaan valloittavasti ja kutsui kuvaajat leikillään luokseen bileisiin. Kuvaajat hurrasivat ihastuneina.

– Tuntuu kuin olisin tullut yhdessä yössä kuuluisaksi. Niin outoa, Britney kuvailee 90-luvun lopussa kuvatussa videopätkässä suunnatonta menestystään … Me Baby One More Time -kappaleen ilmestyttyä.

Britney kokoelmalevynsä kannessa 2004.­

Prinsessa Dianan tarina päättyi traagisesti.­

Britney ja Diana olivat molemmat nuorena langanlaihoja, jos näin saa sanoa. Diana tunnetusti kärsi syömishäiriöstä, mutta hän oli silti ajan kenties merkittävin kauneusesikuva.

Britney seksualisoitiin heti uransa alussa nuoresta iästä huolimatta. Hänet kuvattiin lähes aina paljastavissa vaatteissa, blondattuna ja voimakkaasti meikattuna. Musiikkivideoiden koreografiat olivat vihjailevia.

Laihuus saa nuoren naisen näyttämään lähes lapselta, viattomalta ja hauraalta. Jollain kieroutuneella tavalla se lisää julkkiksen puoleensavetävyyttä. Heitä katsoessa herää voimakas suojeluhalu.

Rumasti ajateltuna voisi myös sanoa, että lapsenomaisuus herättää joissakin ihmisissä tunteen siitä, että he ovat kyseisen henkilön yläpuolella. Hauraus tekeekin alttiimmaksi kiusaamiselle ja jopa jahtaamiselle.

Dokumentissa näytetään, miten kymmeniä vuosia vanhemmat miestoimittajat puhuivat tv-haastatteluissa ronskisti päin naamaa Britneyn rinnoista ja neitsyydestä ja nauravat alentuvasti. Britney naurahtelee mukana ja ottaa kaiken vastaan.

Levy-yhtiön promokuva vuodelta 2003.­

Edesmennyt Walesin prinsessa Diana ja Britney Spears olivat kiistatta aikansa seksisymboleja. He olivat aluksi palvottuja, sitten kadehdittuja ja lopulta palasiksi revittyjä.

Kenties julminta katsottavaa on, kun Britneysta maalataan huonoa äitiä. Dokumentissa on kohtaus, missä Britney kävelee noin yksivuotias lapsensa sylissään autoon paparazzien piirittäessä heitä. Lapsi hakee turvaa äidistään ja painaa päänsä piiloon tämän kaulaan. En näe kohtauksessa ainakaan huonoa ja etäistä äitiä, vaan äidin ja taaperon, joilla on väkisin ainakin jollain tavalla läheinen suhde.

Dokumenttia katsoessa tulee tosiaankin monta kertaa oksettava olo. Samanlaisen olon olen kokenut, kun olen katsonut prinsessa Dianan elämästä kerrottuja dokumentteja. Viimeisin niistä on Yle Areenassa julkaistun Kuninkaallisia lööppejä -dokumentin avausjakso.

Fanit ovat vaatineet Britney Spearsin vapauttamista isänsä holhouksesta.­

Voi olla totta, että Britney Spearsin isä pitää häntä vankina, mikä olisi totta kai todella hirvittävää ja väärin. Totuus on monesti vielä taruakin ihmeellisempää.

Totta on silti myös se, että Britney Spearsilla ei mennyt hyvin julkisuuden julmassa valokeilassa. Isä ei ole siihen ainut syyllinen.

Kun fanit nyt mekkaloivat Britneyn vapauttamisen puolesta #freebritney-liikkeellään, heidän kannattaisi katsoa hieman myös omaan peiliin. Harmittaako heitä todellisuudessa vain se, että palvotusta popparista ei enää saada revittyä aina vain lisää viihdytystä irti?

Diana kuoli kuuluisassa auto-onnettomuudessa paparazzien jahtaamana. Britney on ainakin tietojen mukaan edelleen elossa. Ehkä hän vielä jonain päivänä saa suurelta yleisöltä yhtä ystävällistä kohtelua, mitä hän itse nuorena tähtenä antoi muille.

Framing Britney Spears -dokumentti katsottavissa MTV3-palvelussa 18. helmikuuta alkaen.