Pandora sai kokea nuorena artistina musiikkibisneksen pimeän puolen – maailmantähden ura muuttui yli vuosikymmenen mittaiseksi oikeustaisteluksi

UMK:ssa voittoa tavoitteleva Pandora menetti kaiken maallisen, kun aviomies paljastui talousrikolliseksi ja edessä oli vuosien oikeustaisto.

Eurodance-tähti Pandora on tehnyt pitkän uran, mutta kohdannut valtavan määrän vastoinkäymisiä elämässään.­

Ruotsalainen eurodance-tähti Pandora, oikealta nimeltään Anneli Magnusson, 50, on ehtinyt kokea elämänsä aikana paljon. Nyt Suomen ehdokkaana euroviisuihin yhdessä Teflon Brothersin kanssa pyrkivä Pandora oli vain 23-vuotias, kun hänen ensisinglensä Trust Me ilmestyi.

Pienestä Västeråsin kunnasta kotoisin oleva Magnusson ponnahti yhdessä yössä eurodancen aallonharjalle. Magnusson muistelee tunteidensa olleen ristiriitaiset. Tähteyden hän oppi kantapään kautta. Vaikka hän oli kouluttautunut muusikko, ei mikään valmentanut häntä elämään artistina.

Magnussonista tuntui mahtavalta olla myyntilistojen kärjessä ja fanien rakastama, mutta nuorta ja kokematonta naista menestys myös pelotti. Hän ei ollut moiseen lainkaan varautunut.

– Olin pieni tyttö, turvaton ja huolissani. Pelkäsin jatkuvasti, että teen jotain väärin.

Pandorasta tuli tähti yhdessä yössä. Kuva vuodelta 1997.­

Suosio kasvoi ja pian Pandorasta kasvoi maailmankuulu artisti. Erityisen suosittua hänen musiikkinsa oli Japanissa, jossa hän vieraili ensimmäistä kertaa vuonna 1995. Magnusson muistelee hetkeä, kun hän saapui ensimmäistä kertaa maan pääkaupunkiin Tokioon. Näyttävä infrastruktuuri teki vaikutuksen.

– Tuntui kuin olisin ollut tulevaisuudessa. Ajattelin, että maailma näyttäisi siltä joskus vuonna 2050.

Laulaja kertoo Japanin tarjonneen hänelle kulttuurishokkeja toisensa perään. Nyt hän on matkustanut Japaniin jo yli 20 kertaa, mutta 25 vuotta sitten kaikki oli uutta ja ihmeellistä. Pitkä lentomatka toiselle puolen maailmaa on raskas ponnistus kenelle tahansa, mutta vielä raskaampi se on huippusuositulle artistille.

Ensimmäinen viikko kuluu väsyneissä tunnelmissa aikaerorasituksen kourissa. Armoa ei kuitenkaan heru, vaan tapaamiset ja haastattelut alkavat pyöriä heti saapumista seuraavana aamuna eikä lepäämiselle jää aikaa.

– Kutsun sitä japanilaiseksi kouluksi. Se on tehnyt minusta vahvemman.

Nykyään Magnusson pyörittää omaa yritystä. Uransa alussa hänellä ei ollut aavistustakaan musiikkibisneksen lainalaisuuksista.­

Japanilaiset ovat järjestelmällistä kansaa ja se näkyy myös aikatauluissa. Kolmesta neljään viikkoa kestävän matkan jokainen päivä ja minuutti oli tiukasti suunniteltu ja aikataulutettu.

– Kello 10.03 lähde hotellilta, 10.15 hyppää ulos taksista... tällainen kurinalaisuus oli minulle täysin uutta, mutta se koulutti minua artistina.

Tiukka päiväohjelma auttoi Magnussonia ymmärtämään oman vastuunsa artistina ja kunnioittamaan ihmisiä ympärillään.

– Taustalla on kuukausien valmistelut, jotta minä voin tehdä työni mahdollisimman hyvin ja saavuttaa tuloksia: myyntiä ja suosiota.

Magnusson on kohdannut elämässään valtavan määrän vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Kun hän tuli alalle nuorena, häntä neuvottiin luottamaan kaikki asiansa ulkopuolisten käsiin, koska nämä tuntevat alan häntä paremmin. Niin hän tekikin – ja katui sitä raskaasti myöhemmin.

– Alussa minulla oli kontrolli: oma yritys, jonka omistin yksin. Menetin sen askel askeleelta, koska minulla ei ollut aikaa olla bisnesnainen, vaikka olisi pitänyt. Annoin muiden tehdä päätökset puolestani. Ihmisten, joihin kuvittelin voivani luottaa.

Vuonna 2003 Magnussonia alettiin epäillä veropetoksesta. Hän oli antanut yrityksensä ja taloutensa managerimiehensä hoidettavaksi, mutta kävikin ilmi, että mies oli tehnyt useita kirjanpitorikoksia. Käynnistyi yli vuosikymmenen mittainen oikeustaistelu.

– Olin hyvin nuori ja kokematon, mutta tein parhaani suojellakseni itseäni vääriltä ihmisiltä. Tein virheitä, ja se maksoi minulle paljon.

Paljon on hieman vaatimattomasti ilmaistu, sillä hän menetti aivan kaiken paitsi kotinsa. Sen hän sai pitää, koska asui vuokralla.

– Vuokraisäntäni sanoi, että voit maksaa vuokran sitten, kun olet päässyt takaisin jaloillesi.

Pandora kokee, että hänen kohtaamansa vaikeudet ovat paitsi vahvistaneet, myös pehmentäneet häntä.­

Alkoi uusi elämä, jota värittivät selviäminen, talouden uudelleenrakentaminen ja oikeustaistelut. Ex-miehensä lisäksi hän kävi oikeutta ensimmäistä levy-yhtiötään vastaan. Levy-yhtiö ei ollut noudattanut Magnussonin kanssa allekirjoitettua sopimusta, eikä maksanut tälle rojalteja sovitusti.

– Taistelin samaan aikaan ex-miestäni ja entistä levy-yhtiötäni vastaan. Voitte kuvitella, millaisen stressin alla elin vuosien ajan.

Onnekseen Magnusson sai tehtyä uutta musiikkia ja myytyä keikkoja. Heikoimpina hetkinään hän mietti luovuttamista, mutta ei taipunut. Hän päätti, että luopuu musiikkibisneksestä vasta sitten, kun ei enää itse halua sitä tehdä.

– Opin, että on mahdollista elää näinkin – kaiken menettäneenä. Keinot kyllä löytyvät, jos ei ole muuta vaihtoehtoa.

” Jos tiedän olevani oikeassa, minun on taisteltava. Ja se todellakin kannatti!

Samanlaista voittokulkua elämä ei kuitenkaan ollut kuin uran huippuvuosina. Magnusson muisteli vuonna 2018 Ilta-Sanomien haastattelussa aikaa, jolloin keikat olivat tiukassa ja pieni pohjoissuomalainen yökerho oli tilannut hänet esiintymään.

– Mietin, että apua, mitä uralleni on tapahtunut. Tässä maailmantähti Pandora, joka on myynyt kuusi miljoonaa levyä ja esiintynyt 60 000 ihmisen yleisölle, on keskellä korpea Suomessa pienessä yökerhossa. Tunsin itseni liian hienoksi siihen paikkaan.

Kaikki kuitenkin muuttui, kun hän tunsi taputuksen olallaan. Laulaja kääntyi ja näki parikymppisen naisen. Nuori nainen kiitteli innoissaan Pandoraa siitä, että eurodancen tähti vaivautui tulemaan pienelle paikkakunnalle esiintymään.

– Hänen silmänsä loistivat ja hän sai minut liikuttumaan. Sain siinä hetkessä sen, mitä tarvitsin. Se, että on iso tähti, on sitä, että esiintyy kaikilla paikoilla, joissa on yleisöä, joka haluaa kuulla sinua.

Nuoren naisen innostus sai Pandoran muistamaan, että hän itsekin on kotoisin pienestä kylästä Ruotsin maaseudulta eikä ollut sen parempi kuin kukaan muukaan.

– Jos hän vain tietäisi, mitä sai aikaan minussa. Ne kaksi minuuttia antoivat minulle täysin uuden asenteen ja käsityksen siitä, mitä työni oikeasti on.

Suomella on aina ollut erityinen merkitys Pandoralle.­

Pandora ei luovuttanut. Ei musiikin eikä omien oikeuksiensa suhteen. Vuonna 2010 hänet tuomittiin veropetoksesta sadaksi vuorokaudeksi yhdyskuntapalveluun. Hän valitti asiasta aina korkeimpaan oikeuteen asti, mutta tuloksetta. Monet olivat kehottaneet häntä jättämään asian taakseen ja menemään elämässään eteenpäin.

Lopulta vuonna 2016 korkein oikeus otti yllättäen asian uudelleen käsiteltäväksi ja kumosi Pandoran tuomion.

– En ole koskaan ollut niin onnellinen kuin silloin. Se vei 16 vuotta. Jos tiedän olevani oikeassa, minun on taisteltava. Ja se todellakin kannatti!

Vuonna 2004 syntyi Magnussonin Leon-poika, joka on nyt 16-vuotias. Toinen avioliitto alkoholistimiehen kanssa oli onneton, mutta Pandora sinnitteli siinä silti pitkään. Kaikki kuitenkin muuttui eräänä viikonloppuna Porissa vuonna 2013.

Pandoralla oli kaupungissa keikka ja tapahtuman järjestäjä halusi varmistaa, että laulaja tuntisi olonsa mukavaksi. Niinpä hän pyysi ystäväänsä, ex-jääkiekkoilija Mikko Peltosta olemaan tähden apuna.

– Hän oli fantastinen. Hän oli oma itsensä, oikea herrasmies ja teki vaikutuksen minuun. Hänessä oli jotain erityistä ja tunsin, että hän oli Se, Magnusson kertoi vuonna 2017 IS:lle.

– Rakastuimme ensisilmäyksellä, mutta kyse oli siitä, että tunsimme olevamme yhtä. En ole aiemmin kokenut sellaista tunnetta. Että voi olla sataprosenttisesti oma itsensä.

Pariskunta meni kihloihin vuonna 2014. Vuonna 2018 he muuttivat yhteiseen kotiin Vantaan Tammistoon. Sijainti valikoitui lentokentän läheisyydestä, sillä Magnusson kulkee tiuhaan tahtiin Ruotsin ja Suomen väliä. Hän asuu koulua käyvän poikansa kanssa Kungsörissä, joka on pieni kunta lähellä Magnussonin lapsuuden kotia Västeråsia.

Pandora seurustelee suomalaisen Mikko Peltosen kanssa. Hän viettää osan ajastaan parin yhteisessä Vantaan-kodissa ja osan ajastaan Leon-poikansa luona Ruotsissa.­

Koronapandemia on vaikuttanut paljon myös Magnussonin arkeen – eikä pelkästään keikkojen peruuntumisina. Keväällä hän oli yli kaksi kuukautta näkemättä puolisoaan.

Normaalisti he näkevät lähes viikoittain. Jos Pandoralla ei ole keikkoja Suomessa, he viettävät aikaansa Ruotsissa. Magnusson kertoo, että kun he eivät näe toisiaan, he puhuvat videopuheluita useita kertoja päivässä.

– Onneksi minulla on työ Suomessa, jotta voin matkustaa maiden välillä. Käyn koronatestissä joka kerta. Se on hyvin stressaavaa, mutta tietysti teen sen. Se vain täytyy tehdä.

Magnusson kertoo olevansa tällä hetkellä äärimmäisen onnellinen ja rakastunut. Menneisyyteensä hän suhtautuu kunnioittaen. Hänen mukaansa sanonta ”mikä ei tapa, se vahvistaa” pitää täysin paikkansa, mutta kertoo kovien vuosien myös pehmentäneen häntä.

– En ole katkera. Melkein katkeroiduin, mutta päätin, ettei se tunne ota minusta otetta. Sen sijaan minusta tuli rakastavampi. Päätin, että annan vielä enemmän rakkautta itselleni, ihmisille ja maailmalle.

Siksi hänestä tuntuu erityisen hienolta saada esiintyä Suomen euroviisuehdokkaana kappaleella, joka kantaa nimeä I love you.

– Suomi merkitsee minulle todella paljon. Se on kuin käsivarret, turvasatama, jossa saan levätä. Olen onnellisesti rakastunut suomalaiseen poikaystävääni ja tuo laulu on täydellinen.

Teflon Brothers x Pandora esiintyy yhtenä seitsemästä finalistista UMK:n finaalissa lauantaina 20.2. klo 21 TV1:llä.