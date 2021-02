Vesa Keskisen Jane-vaimo pakkasi perheen laukut ja lähti katastrofin keskellä olevaan Brasiliaan suosituksista huolimatta

Vesa Keskisen perhe lähti katastrofaalisen koronatilanteen runtelemaan Brasiliaan viime lauantaina.

Kyläkauppias Vesa Keskinen joutuu viettämään koronatalvea ainakin toistaiseksi yksin Tuurissa.

Keskinen, 53, kertoo IS:lle, että muu perhe on lähtenyt hänen puolisonsa Janen kotimaahan Brasiliaan.

– Perheeni matkusti Brasiliaan viime lauantaina. He menivät sukulaisia kurkkaamaan, kyläkauppias sanoo.

Keskisen mukaan hänen puolisollaan oli koko alkuvuoden kasvava halu päästä tapaamaan perhettään.

Keskisellä ja Janella on yhdessä kaksi lasta: seitsemänvuotias tytär Maria ja viisivuotias poika Toivo. Pariskunta on ollut yhdessä jo useita vuosia. Naimisiin he menivät kesäkuussa 2015.

Vesa Keskinen ja Jane ovat olleet yhdessä jo vuosia. Pariskunta poseerasi kuvaajille Tuurin kyläkauppias ja kesäapulaiset -ohjelman pressitilaisuudessa vuonna 2018.­

Keskinen ei lähtenyt perheensä mukaan Brasiliaan. Hänellä on vahva näkemys matkustamisesta koronakriisin aikana.

– Viime vuonna emme matkustaneet Suomen rajojen ulkopuolella. Oli ja on kansalaisvelvollisuus pysyä Suomen rajojen sisällä. Ähtärin eläinpuistossa toki kävimme muutaman kerran. Tuurista on matkaa vain 20 minuuttia sinne eli pieni pyrähdys.

Uutiskuva helmikuulta. Koronapotilasta siirretään toiseen sairaalaan saamaan hoitoa Parán osavaltiossa Brasiliassa.­

Brasilian koronatilanteen on uutisoitu olevan katastrofaalinen. Maassa on levinnyt alkuvuodesta virusmuunnos, joka on entistä tarttuvampi. Monet sairaalat ovat selviämisen äärirajoilla, sillä jopa perustarvikkeista alkaa olla pulaa.

Monissa sairaaloissa on pulaa lisähapesta, joka on olennaisen tärkeää vakavan koronamuodon hoitamisessa.

Brasilian koronatilanne on niin huono, että Suomen ulkoministeriö ja THL suosittelevat välttämään kaikkea matkustamista Brasiliaan.

Brasilian Suomen suurlähetystön mukaan Brasiliaan on tällä hetkellä mahdollista matkustaa kaupallisilla lennoilla, mutta jo lähtöselvityksessä on esitettävä negatiivinen, korkeintaan ennen 72 tuntia matkan alkua tehty testitulos.

Keskinen ei halua kommentoida tarkemmin perheensä päätöstä matkustaa riskimaahan, vaan viestittää kyseessä olevan yksityisasia.

Tuurin kyläkauppa, kuva vuodelta 2019.­

Keskisellä on tänä keväänä kädet täpötäynnä töitä Tuurissa. Veljekset Keskinen Oy osti tammikuussa Alavudella sijaitsevan Tuurinportin liikekeskuksen. Keskinen rakentaa tilaan nyt omaa pihamyymäläänsä. Se aukeaa tänä keväänä.

– Päätin tehdä rohkean investoinnin ja ostaa Tuurinportin. Investointi vaati lainanoton.

– Tavoitteena on tehdä Tuurinportista Suomen suurin ja paras pihamyymälä. Mitä kaikkea se vaatiikaan, se selviää matkan varrella, Keskinen tiedottaa.