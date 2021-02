Paris Hilton vastasi myöntävästi liikemiesrakkaansa yllätyskosintaan – karautti kihloihin jo neljättä kertaa

Paris Hiltonilla on ollut syytä juhlaan, sillä hän täytti 40 vuotta ja kihlautui poikaystävänsä kanssa.

Seurapiirikaunotar Paris Hilton täytti keskiviikkona 40 vuotta ja paljasti samalla kihlautuneensa liikemiesrakkaansa Carter Reumin kanssa. Pari on seurustellut vuodesta 2019 asti.

Hilton ja Reum kertoivat People-lehdelle kosinnan tapahtuneen jo viime lauantaina 13. helmikuuta.

– Koronavuosi on vauhdittanut monia asioita. Jatkuvasti matkustelevana minulla on viimein ollut mahdollisuus jäädä kotiin ja arvioida uudestaan sitä, mikä on minulle tärkeää. Suhteeni ja Carterin kanssa vietetty aika ovat olleet lahja. Olen innoissani meidän seuraavasta luvustamme, Hilton kuvaili lehdelle.

Myös Reum, 40, hehkutti olevansa korviaan myöten rakastunut Hiltoniin.

– Olen saanut ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua aitoon Parisiin, kun olemme olleet kahdestaan viimeisten 15 kuukauden aikana. En voisi olla onnekkaampi, että hän on tuleva vaimoni. Hän loistaa ystävällisyydellään, työmoraalillaan ja aitoudellaan tehdessään maailmasta paremman paikan, ja hän tekee niin myös äitinä ja vaimona, Reum hehkutti.

Hilton julkaisi suositulla Instagram-tilillään kuvia romanttisesta hetkestä, kun Carter polvistui hänen eteensä hiekkarannalla. Kosinnan jälkeen pari juhli kihlaustaan lähipiirinsä kesken.

Peoplen mukaan Reum hankki rakkaalleen Jean Doussetin suunnitteleman sormuksen. Dousset on ikonisen Louis Cartierin lapsenlapsenlapsi.

Hilton on aiemmin kuvaillut löytäneensä kumppanin, joka on viimein se oikea. Hilton on ollut aiemmin kihloissa malli Jason Shaw’n, näyttelijä Chris Zylkan sekä kuljetusperijä Parit Latsisin kanssa. Hilton erosi edellisestä kumppanistaan Chris Zylkanista marraskuussa 2018.

Hilton on myös deittaillut vuosien varrella muun muassa näyttelijä Edward Furlongia, laulaja Nick Carteria, rocktähti Jared Letoa, futistähti Cristiano Ronaldoa, DJ Afro Jackia, ja suomensukuista mallia River Viiperiä.

Paris Hiltonilla on värikäs suhdehistoria­

Hilton ja Reum ilmoittivat tammikuussa, että he ovat aloittaneet koeputkihedelmöityshoidot perustaakseen perheen. Hilton kertoi kiinnostuneensa koeputkihedelmöityksestä, sillä hän haluaa kaksoset, joista toinen on tyttö ja toinen poika.

– Olen innoissani siitä, että saan viimein oikean elämän. Minä todella uskon, että perheen perustaminen ja lapsien saaminen on elämän tarkoitus. En ole vielä saanut kokea sitä, koska aiemmin en kokenut, että kukaan ansaitsee sen kaltaista rakkautta minulta. Nyt olen viimein löytänyt sen henkilön, joka ansaitsee, Hilton sanoi tammikuussa.