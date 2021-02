Raskaana oleva Anna Puu julkaisi kuvan talvisesta pulahduksestaan – hymy ei hyytynyt hyisessä avannossa

Laulajan hyytävä pulahduskuva poiki runsaasti kommentteja.

Viime aikoina moni julkisuuden henkilö on hurahtanut avantouintiin ja jakanut sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa he pulahtavat hyiseen järvi- tai meriveteen. Heidän joukossaan on laulaja Anna Puu, joka julkaisi kuvan pulahduksestaan Instagram-tilillään.

Kylmyys ei saanut hymyä hyytymään, vaan laulaja poseerasi avannossa iloisena pipo päässään. ”Kyllä tarkenee”, Puu saneli kuvansa yhteyteen.

Talvinen kuva on kerännyt runsaasti kommentteja laulajan seuraajilta.

– Meillä päin avannossa uidaan. Tuo muistuttaa enemmän pilkkireikää, eräs seuraajista huomautti kommentissaan, johon Puu vastasi nauruhymiön kera:

– Juu, ei tässä pulikoitu.

– Tää on siis niin kateutta herättävä kuva! Oisinpa kans tonttuluukussa! juontaja Maria Veitola kirjoitti.

– Tämä tonttu lähtee lämmittelee saunaan. Tuli vilunväreet jo ajatuksesta, että menisi tuonne mustaan jääveteen.

Eräs seuraajista kysyi, onko avantouinti turvallista raskaana olevalle.

– Ei kuulema syytä huoleen, varsinkin jos on ennenkin harrastanut avantoa eikä vietä siellä liian pitkiä aikoja. Ja tietty tuntemuksia pitää kuulostella herkästi, laulaja vastasi kommentissaan.

Anna Puu odottaa toista lastaan.­

Anna Puu odottaa parhaillaan toista lastaan yhdessä tuottajapuolisonsa Jukka Immosen, 42, kanssa. Pariskunta on ollut yhdessä viiden vuoden ajan. Tuleva pienokainen on pariskunnan ensimmäinen yhteinen lapsi. Anna Puulla on vuonna 2010 syntynyt tytär aiemmasta liitostaan.

Laulaja kertoi raskaudestaan omalla Instagram-tilillään joulukuussa. Tammikuussa laulaja julkaisi Instagram-tilillään kuvan kasvaneesta vatsastaan. Kuvan yhteyteen Anna Puu kirjoitti pitkän tekstin, jossa hän kertoi raskautensa sujuneen tähän asti odotettua paremmin.

– Ajatuksia kasvavasta käsinojasta ja vähän muustakin... Tykkään tästä ajasta enemmän kuin mitä osasin odottaa. Viime kertaa toki varjostaa muisto epämukavuuden tunteesta kun keikkailin tässä tilassa ja painin artistiminän ja siviiliminän kanssa. No, nyt sitä mahdollisuutta ei edes olisi, joten saan ihan rauhassa pyöriä omassa kuplassani, laulaja aloitti pitkän kirjoituksensa.

Puu paljasti kärsineensä raskauden alkuaikoina pahoinvoinnista, mutta kertoi oireiden nyt helpottaneen. Laulaja kertoi treenaavansa tällä hetkellä muutaman kerran viikossa, jonka lisäksi hänen uusiin rutiineihinsa kuuluvat avantouinti Maria Veitolan kanssa sekä huimaan suosioon noussut padel.

Anna Puu tuli alun perin tunnetuksi vuonna 2008, kun hän sijoittui toiseksi Idols Suomi -kilpailussa. Hän on julkaissut viisi albumia ja hänet on palkittu seitsemällä Emma-pystillä. Sittemmin Puu on nähty televisiossa muun muassa The Voice of Finland -kilpailun tähtivalmentajana sekä Vain elämää -ohjelmassa.