Näin ylellinen on Mauritzbergin linna, jonka isännäksi Danny ei sopeutunut – henkeäsalpaava kokonaisuus pitää sisällään näyttäviä detaljeja

Liisa Lipsanen osti ruotsalaisen, 1600-luvulla rakennetun linnan vuonna 1990 ihastuttuaan linnan historiaan ja sitä ympäröivään luontoon.

Musiikkineuvos Ilkka ”Danny” Lipsanen paljasti tällä viikolla Me Naisille, että hänellä oli vaikeuksia sopeutua linnanherran elämään ex-vaimonsa Liisa Lipsasen omistamassa Mauritzbergin linnassa.

– Henkilökunta huomautteli minulle, että minun pitäisi käyttäytyä enemmän kuin linnanherra, kulkea asianmukaisissa vaatteissa ja metsästää, Danny kertoi lehdelle.

Liisa Lipsanen osti ruotsalaisen, 1600-luvulla rakennetun linnan vuonna 1990 ihastuttuaan linnan historiaan ja sitä ympäröivään luontoon. Hän osti linnan perheyrityksensä vaateketju Seppälän myynnistä saaduilla rahoilla.

– Yhtäkkiä Liisalla oli yli sata miljoonaa, minulla ei yhtään miljoonaa. Olihan se yksi syy, miksi ajauduimme erilleen. Avioeroon ei kuitenkaan aina ole vain yhtä syytä vaan se on monen asian summa, Danny sanoi IS:lle keskiviikkona.

Liisa Lipsanen osti Mauritzbergin linnan vuonna 1990.­

Nykyisin Mauritzbergissä on muun muassa hotelli, konferenssikeskus, ravintoloita, tenniskenttä, 18-reikäinen golfkenttä ja golfklubi. Linna on edelleen Lipsasen omistuksessa. Alueelta on myös myyty tontteja ja meren rannalle rakennettu venepaikkoja.

– Monet sanovat, että jos minulla olisi linna, en päästäisi sinne ketään. Minä haluan, että muutkin saavat kokea tämän ihanuuden. Sitä kautta tulee onnistuminen.

– En ole koskaan tehnyt tätä siksi, että tienaisin paljon rahaa, vaan sydämellä ja lämmöllä. Uskon vilpittömästi, että pidemmän päälle se kannattaa, Liisa Lipsanen kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2012.

Viime marraskuussa Mauritzbergin linnaan etsittiin kokkeja kesätöihin. Työpaikkailmoituksessa kerrottiin, että linnan vieraat tulevat nauttimaan mahtavista merenrantamaisemista sekä golfaamaan linnan ympäristöön. Linnassa järjestetään kesäaikana myös paljon häitä ja muita juhlia.

Työnkuvaan kuului illallisen ja aamiaisen tarjoilu linnan vieraille sekä kotiruokalounaan valmistaminen linnan bistrossa.

Mauritzbergia johtaa Dannyn ja Liisan yli nelikymppinen poika Juha Lipsanen. Nyt 80-vuotias Liisa Lipsanen puhui jo vuonna 2012 IS:lle, että on aikeissa vähentää omaa työtaakkaansa ja siirtämään vastuuta lapsilleen.

Danny ja Liisa Lipsanen olivat naimisissa 34 vuoden ajan. Myöhemmin Liisa tapasi Mauritzbergissä uuden rakkauden, entisen olympiatason miekkailijan Dicki Sörensenin, 80, joka oli yksi ensimmäisiä alueelta tontin ostaneita.

Pariskunta asuu yhdessä Mauritzbergin linnan lähistöllä sijaitsevassa omakotitalossa. Ennen yhteenmuuttoa Lipsanen asui Mauritzbergin linnan vieressä sijaitsevassa omakotitalossa, joka oli jäänyt tyhjäksi, kun tilanhoitaja muutti pois.

Mauritzbergin barokkilinnalla on pitkä ja värikäs historia, joka kuvastuu myös linnan sisustuksessa. Linnan koristeet ovat Carl Hårlemanin käsialaa ja linnan seinämaalaukset ovat Johan Paschin. Seinillä komeilevat talon omistaneen Birger Nilsson Gripin Mauritz-pojan muotokuva ja suvun vaakuna.

Mauritzbergin linnan kotisivuilla kuvaillaan jokaisen linnan omistajan jättäneen jälkensä linnaan. Linna on täynnä taideaarteita, kuten 1700-luvulla maalattuja muotokuvia ja entisten omistajien mukanaan tuomia antiikkihuonekaluja.

Pirkko Vekkelin kirjoittamassa Liisa Lipsanen – bisneslady -elämäkerrassa Liisa Lipsanen on muisteli päihdehoitolanakin ennen toimineen Mauritzbergin sisustuksen olleen maskuliininen ja tumma, kun hän osti linnan. Hän ja hänen sisustusarkkitehtinsa palauttivat linnaan 1700-luvun alun rokokootyylin.

Vuosien saatossa linna on restauroitu alkuperäiseen asuunsa ja siitä on tullut tärkeä pohjoismainen kulttuurikeskus. Vanha ränsistynyt tallirakennus kunnostettiin näyttelytilaksi ja nykyään linna on suosittu häiden ja muiden juhlien pitopaikka.

Liisa Lipsanen on kertonut ruotsalaisten aluksi ihmetelleen, kun historiallinen Mauritzbergin linna päätyi suomalaisomistukseen. Myöhemmin hän on kuitenkin saanut paljon kiitosta linnan entisöinnistä.

Vuonna 2008 Lipsanen valittiin vuoden liike- ja virkanaiseksi Ruotsissa. Palkintoperusteluissa todettiin, että Lipsanen on toiminut esimerkillisenä naisyrittäjänä entisöidessään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Mauritzbergin linnan.