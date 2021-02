Moderni perhe -sarjassa suloista Luke-poikaa näytellyt tähti koki valtavan muodonmuutoksen – aikuiseksi kasvanut Nolan Gould esittelee lihaksiaan ilman paitaa

22-vuotias Nolan Gould on löytänyt uuden intohimon hittisarjan päättymisen jälkeen.

Moderni perhe -sarjan lapsitähti Nolan Gould oli vain 11-vuotias, kun hittisarja alkoi. Nolan Gould esitti sarjassa suloista Luke Dunphya kymmenellä tuotantokaudella vuodesta 2009 vuoteen 2020 saakka.

Ohjelman parissa aikuiseksi kasvanut 22-vuotias Gould on sarjan päättymisen jälkeen innostunut kuntosalilla käymisestä. Gould esitteli muodonmuutostaan Instagram-tilillään keskiviikkona. Kovassa kunnossa oleva näyttelijä poseeraa tuoreessa kuvassa ilman paitaa.

Gould kertoi tuoreessa People-lehden haastattelussa tehneensä valtavan elämäntapamuutoksen. Gouldin mukaan hän on halunnut ottaa uralleen uuden suunnan ja fitness on osa sitä.

Gould vuonna 2010.­

Viime vuonna Moderni perhe -sarjan päättymisen jälkeen Gould ainoastaan lomaili. Pian hän kuitenkin oivalsi, että hänen tulisi tehdä päätöksiä ja suunnitelmia uransa jatkosta.

– Yksi tapa edetä urallani on muuttaa ulkonäköäni ja ajattelutapaani, Gould totesi Peoplen haastattelussa.

Gould löysi uuden intohimon treenaamisesta ja terveellisistä elämäntavoista. Hän kertoi haastattelussa treenaavansa puolitoista tuntia päivässä personal trainerin kanssa.

– Etenkin, kun olen ollut työttömänä karanteenissa, olen tarvinnut syyn nousta sängystä ja pysyä motivoituneena. Se on ollut hyvin terveellistä ja positiivista minulle ja muuttanut näkemyksiäni suuresti, Gould tuumasi.

Gould on myös pistänyt ruokailutottumuksensa uusiksi. Hän sanoo ruokavalionsa koostuvan hyvistä proteiineista ja vihanneksista. Kuulemma hän on jättänyt taakseen tavan, että syö kerran päivässä”teinipojan annoksen eli neljä pizzaa kerrallaan”. Gould on myös luopunut alkoholista.

– Alkoholista luopuminen on ollut suurin muutos. Ajatukseni ovat selkeytyneet. Olen kirjoittanut mahdollisimman paljon, käynyt näyttelykursseilla ja ottanut askeleita siihen suuntaan, että pandemian jälkeen olen valmis tekemään töitä.

Terveyssyiden lisäksi Gould on treenannut, jotta kykenisi jatkossa koviin fyysisiin suorituksiin. Hän kertoi Peoplelle haluavansa kiipeillä Yosemiten kansallispuistossa sekä suorittaa Pacific Crest Trail -vaellusreitin, joka kulkee Yhdysvaltojen rannikolta Meksikoon, sieltä Kanadaan ja takaisin.

Gould on pohtinut paljon elämäänsä Modernin perheen jälkeen. Hän paljasti Refinery29-julkaisulle vuonna 2017 hakevansa elokuvakouluun.

– Olen todella kiinnostunut dokumenttien tekemisestä, hän pohti tuolloin.

– Mielestäni olisi hienoa tehdä dokumentti eläintensuojelusta tai ympäristöasioista.

Vaikka Gouldin esittämä Luke Dunphy oli välillä hölmö hauskuuttaja, joka ei jaksanut keskittyä koulunkäyntiin, Gould on kuitenkin itse huippuälykäs: hän kertoi vuonna 2012 älykkyysosamääräkseen 150 ja on Mensan jäsen. Näyttelijä valmistui lukiosta vain 13-vuotiaana.

Huippusuosittu komediasarja Moderni perhe alkoi vuonna 2009.­

Suomessakin nähty Moderni perhe valloitti tv-katsojat vuonna 2009, kun komediasarja alkoi Yhdysvalloissa. Suomessa ensimmäinen jakso nähtiin vuonna 2010, mutta ensimmäinen tuotantokausi alkoi vasta 2011.

Hittisarjan keskiössä on vaatekaappialan keisari Jay Pritchettin (Ed O’Neill) ja tämän kahden lapsen Clairen (Julie Bowen) ja Mitchellin (Jesse Tyler Ferguson) perheet. Kun komediasarja alkoi reilu kymmenen vuotta sitten, mukana oli myös useita lapsinäyttelijöitä. Sarjan edetessä lapsista on kasvanut nuoria aikuisia.