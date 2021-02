Näyttelijä Olivia Wilde erosi viime vuonna koomikko Jason Sudeikisista. Harry Stylesin ja Wilden suhde on edennyt nopeasti.

Laulaja Harry Stylesin ja näyttelijä Olivia Wilden ympärillä on vellonut suhdehuhuja siitä lähtien, kun heidät nähtiin käsi kädessä ystäviensä häissä tammikuussa.

Sittemmin kaksikko on bongattu yhdessä useaan kertaan, ja sisäpiirilähteet ovat vahvistaneet suhteen muun muassa People-lehdelle. Romanssi on edennyt nopeasti, sillä nyt näyttelijäkaunotar on siirtänyt tavaransa Stylesin luokse Los Angelesiin.

Olivia Wilde kuskasi laukkujaan ystävänpäivänä Stylesin väliaikaiselle asunnolle, jonka New York Postin mukaan omistaa Stylesin manageri Jeff Azoff. Paparazzit bongasivat Wilden kantamasta tavaroitaan pois hänen ja ex-kihlattunsa Jason Sudeikisin entisestä yhteistä kodista. Pari erosi viime vuonna.

Olivia Wilde kuskasi tavaroitaan Harry Stylesin luokse ystävänpäivänä.­

Daily Mailin mukaan Syles, 27, tapasi Wilden, 36, tämän ohjaaman Don't worry Darling -elokuvan kuvauksissa. Styles on elokuvan miespääosassa, ja hän muutti managerinsa asuntoon elokuvan kuvausten takia.

Lehtitietojen mukaan kaksikko alkoi tapailla jo viime vuonna. Sisäpiirilähde kertoi hiljattain People-lehdelle, että parin suhde on vakavalla pohjalla.

– He viettävät kaiken ajan yhdessä, lähde raportoi lehdelle.

Peoplen saamien tietojen mukaan pari on kuitenkin työskennellyt yhdessä ammattimaisesti, vaikka heidän välillään selvästi kipinöi.

Olivia Wilde ja koomikko Jason Sudeikis olivat kihloissa seitsemän vuotta.­

Wilde muistetaan erityisesti tv-sarjoista House ja O.C. Valkokankailla Wilde on nähty useissa menestyselokuvissa, kuten The Next Three Days (2010), The Change-Up (2011) ja In Time (2011).

Olivia Wilden ja Jason Sudeikisin erosta uutisoitiin marraskuussa, mutta eron kerrottiin tapahtuneen jo vuoden 2020 alussa. Kumpikaan ei ole kommentoinut eron syitä. Heillä on kaksi yhteistä lasta.

Harry Styles tuli tunnetuksi One Direction -yhtyeestä, jonka perustamisesta on kulunut pian kymmenen vuotta.­

One Direction -yhtyeestä ponnahtanut Styles on luonut viime vuodet soolouraa. Laulajan viimevuotinen Love On Tour -kiertue lykkääntyi koronaviruspandemian vuoksi. Brittilaulajalla on koti myös Lontoossa, ja hän matkustelee Los Angelesin ja Lontoon välillä.

Styles on seurustellut muun muassa viime vuonna menehtyneen juontaja Caroline Flackin sekä malli Camille Rowen kanssa.