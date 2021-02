Sisäpiiri paljastaa: Kanye West romahti – liitto Kim Kardashianin kanssa on peruuttamattomasti pilalla

Kanye Westin lähipiiristä kerrotaan räppärin olevan ahdistunut ja hyvin surullinen.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashianin, 40, ja räppäri Kanye Westin, 43, avioero vaikuttaa amerikkalaislehdistön mukaan edelleen vääjäämättömältä. Parin suhde ajautui kriisiin viime vuonna Westin presidentinvaalikampanjan keskellä.

Nyt lähde Westin sisäpiiristä kertoo People-lehdelle, että räppäri on allapäin ja hänellä on vaikeuksia hyväksyä tuleva kohtalonsa.

– Kanye ei voi hyvin. Hän on ahdistunut ja hyvin surullinen. Hän tietää, että liitto on ohi, eikä hän voi enää tehdä asialle mitään. Hän myös tietää, mitä menettää menettäessään Kimin, lähde kertoo.

Tiettävästi avioeropapereita ei ole vieläkään allekirjoitettu, mutta Peoplen lähteiden mukaan ero on vääjäämätön.

– Sovinnosta on hyvin vähän toivoa. Se olisi ihme, mutta Kanye uskoo ihmeisiin.

Kanye West ja Kim Kardashian kuvattuna vuonna 2019.­

Kanye West ja Kim Kardashian alkoivat seurustella vuonna 2011. He menivät naimisiin vuonna 2014 erittäin ylellisessä hääseremoniassa Italiassa.

Heillä on neljä lasta: tyttäret North, 7, ja Chicago, 3, sekä pojat Saint, 5, ja Psalm, 1. Erossa Kardashian saa lasten huoltajuuden, mutta haluaa pitää Westin heidän elämässään mukana.

Lähde kertoo Kardashianin tehneen selväksi, että Kanye saa olla lastensa kanssa tekemisissä milloin vain haluaa.

– Hän ei ole koskaan uhannut kieltää häntä tapaamasta lapsiaan. Hän vain vaatii, ettei Kanye vahingoita heitä. Kanye saa puhua videopuheluita lasten kanssa milloin haluaa.

Lähteen mukaan Kanye ei ole juurikaan pitänyt yhteyttä lapsiinsa, mutta hänen läheisensä kannustavat häntä tekemään niin. Lähde kertoo myös, ettei Kardashian halua satuttaa Westiä, muttei halua olla enää naimisissa tämän kanssa.

– Kanye tietää, että Kim on ollut hyvä vaimo. Hän rakastaa Kimiä edelleen paljon, mutta myös ymmärtää tämän ratkaisua.

Page Six -lehti paljasti helmikuun alussa, että West on muuttanut muiden tavaroidensa mukana yli 500 paria tennareitaan pois pariskunnan yhteisestä Calabasasin kodista Kaliforniasta.

Kardashian puolestaan lähti Turks- ja Caicossaarille tyttöjen matkalle antaakseen Westille tilaa muuttaa rauhassa tavaroitaan pois. Lehden haastattelemien lähteiden mukaan ”tilanne olisi molempien mielestä vähemmän dramaattinen, jos he eivät olisi paikalla samaan aikaan”.

Kardashian esitteli myös somessa uutta showroomia Kalifornian-kodissaan. Tarkkasilmäiset fanit huomasivat, että showroom on ilmeisesti rakennettu aiemmin Westille kuuluneen vaatehuoneen paikalle. Vaikuttaakin siltä, että Kim jää lasten kanssa asumaan pariskunnan upeaan Calabasasin-kotiin.

US Magazinen haastatteleman sisäpiirilähteen mukaan entinen superpariskunta on asunut erillään jo vuoden ajan, eikä Westillä ole entisessä kodissaan enää juuri mitään arkisia käyttötavaroita.

Eron isoin kiistakapula on lähteiden mukaan nimenomaan pariskunnan yhteinen Calabasasin-koti.

Pariskunta maksoi satumaisesta kodistaan yli 40 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen teetti sinne vielä yli 20 miljoonaa dollaria maksaneen remontin, jonka Kanye oli suunnitellut mieleisekseen.

Vaikka eron molemmat osapuolet ovat upporikkaita, he käyvät tietojen mukaan asianajajiensa välityksellä riitaa nimenomaan yhteisen kodin kohtalosta.

Talo on valtaosin Kanyen omaisuutta, mutta tontti ympärillä on Kimin. Kardashian on myös teettänyt kotiin vuosien varrella lisää kalliita remontteja, mikä mutkistaa omaisuudenjakoa.