Britney Spearsin työtoverilta suoraa puhetta poptähden tilanteesta – ”Kuin pieni lapsi, jolla ei ole mitään oikeuksia”

Britney Spearsin työtoveri vertaa tähden tilannetta ihmisoikeusrikokseen.

Poptähti Britney Spearsin elämäntilanne on herättänyt laajasti keskustelua. Laulaja itse ei ole kommentoinut holhousta tai uutuusdokumenttia millään tavalla.­

Poptähti Britney Spearsin elämäntilanne nousi otsikoihin ympäri maailmaa Framing Britney Spears -dokumentin ansiosta. New York Times ja Hulu julkaisivat helmikuun alussa kohua herättäneen dokumentin, jossa paneuduttiin Spearsin, 39, holhoukseen ja sitä edeltäviin tapahtumiin.

Poptähden isä Jamie Spears, 68, on toiminut jo yli 12 vuoden ajan tyttärensä holhoojana. Isä on pitänyt huolta tyttärensä liiketoimista, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista.

Fanit ovat syyttäneet tähden Jamie-isän pitävän tytärtään vankina ja käyttävän poptähden rahoja omiin huvituksiinsa. Jamie Spears on kiistänyt väitteet jyrkästi.

Dokumentin julkaisun jälkeen useat Spearsin entiset työtoverit ja ystävät ovat kertoneet julkisuudessa oman näkemyksensä Spearsin tilanteesta. Nyt Britney Spearsin entinen työtoveri, tuottaja ja sanoittaja Claude Kelly kertoo The Sunille olevansa järkyttynyt ja huolissaan siitä, että holhous on jatkunut näin pitkään.

Poptähden fanit ovat järjestäneet Los Angelesin kaduilla mielenosoituksia. Free Britney -kampanja on saanut Jamie Spearsilta täystyrmäyksen. –Salaliittoteorioita keksivät ihmiset eivät tiedä mitään. Ihmisillä ei ole aavistustakaan asioista, Jamie Spears on todennut.­

Kelly työskenteli Spearsin kanssa Circus-albumin parissa ja levyn nimikkokappale on hänen käsialaansa. Albumi julkaistiin vuonna 2008, vain vuosi sen jälkeen kun Spears oli menettänyt lastensa huoltajuuden, joutunut psykiatriseen hoitoon ja oikeus määräsi hänet isänsä holhoukseen.

Claude Kelly sanoo The Sunille olevansa ihmeissään siitä, ettei Spears saa päättää omista asioistaan, vaikka hän on aivan viime vuosiin asti keikkaillut ahkerasti ja julkaissut musiikkia.

– Britney on 39-vuotias. Hän on ollut alalla pitkään. Siinä ei ole mitään järkeä, että häntä kohdellaan kuin pientä lasta, jolla ei ole mitään oikeuksia, hän sanoo.

– Tässä on kyse ihmisoikeuksista ja ei ole oikein viedä ihmiseltä lupa elää haluamallaan tavalla, Kelly jyrisee.

Hittinikkari Claude Kelly on työskennellyt maailman suurimpien poptähtien kanssa.­

Hän nostaa The Sunin haastattelussa esille sen, ettei Spears ole suinkaan ainoa tähti, jolla on ollut elämässään vastoinkäymisiä.

– On satoja muitakin julkkiksia, joilla on ollut elämässään vaikeaa. He ovat saaneet hermoromahduksen tai käyneet läpi julkisen avioeron, eikä heiltä ole viety heidän oikeuksiaan.

Viime viikkoina Spearsin lähipiiri on kommentoinut dokumentin sisältöä julkisuudessa.

Tähden pitkäaikainen miesystävä Sam Ashgari laukoi suorat sanat Jamie Spearsista Instagramissaan.

– On tärkeää ymmärtää, että en kunnioita laisinkaan ihmistä, joka yrittää kontrolloida suhdettamme ja joka yrittää jatkuvasti luoda esteitä tiellemme, Asghari kirjoitti.

–Mielestäni Jamie Spears on kusipää, Britney Spearsin miesystävä Sam Asghari latasi Instagramissa.­

Sunnuntaina Spearsin serkku ja entinen assistentti Alli Sims syytti Jamie Spearsin sulkeneen hänet pois poptähden elämästä kokonaan ja uhkailleen häntä.

– Hän on uhannut henkeäni. Uskon, että hän olisi tehnyt minulle jotain, jos en olisi pysytellyt poissa, Sims sanoi.

Myös tähden pikkusisko, näyttelijänä ja laulajana tunnettu Jamie Lynn Spears on kommentoinut siskonsa tilannetta ensimmäistä kertaa.

Pitkään isosiskonsa tilanteesta vaiennut Jamie Lynn Spears julkaisi Instagram-tilillään paljonpuhuvan kannanoton.

– Kaikki tapaamasi ihmiset taistelevat taistelua, josta sinulla ei ole hajuakaan. Ole kiltti. Aina, Jamie Lynn totesi.

– Rakas media, yrittäkää olla toistamatta virheitä, joita teitte menneisyydessä. Katsokaa, mihin se vei meidät. Olkaa parempia tällä kertaa, Jamie Lynn vetosi kirjoituksessaan.