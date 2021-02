Apu: Sami Kurosen kaikki suhteet ovat päättyneet eroon – kertoo avoimesti, mikä on mennyt pieleen

Sami Kurosen kaikki parisuhteet ovat kariutuneet. Juontajan mukaan vika on ollut usein hänessä itsessään.

Juontaja Sami Kuronen, 47, tunnetaan tv:ssä Temptation Island Suomi -parien parisuhteiden kiemuroiden selvittäjänä, mutta oikeassa elämässä hän ei aina ole osannut puhua yhtä sujuvasti.

Kuronen kertoo Apu-lehden tuoreessa haastattelussa, että vaikka hänellä on ollut elämänsä aikana upeita parisuhteita, ovat ne kaikki lopulta päättyneet eroon. Kurosen mukaan ongelma on ollut usein hänessä itsessään ja siinä, ettei hän ole osannut puhua kumppaniensa kanssa tarpeeksi avoimesti.

– Varsinkin aiemmin olin sellainen perusmököttäjä. Vetäydyin kuoreeni ja kelailin asioita omassa päässäni useammankin päivän ajan. En osannut sanoittaa tunteitani ja puhua ongelmia halki. Jos rinnalla on ollut joku vähän temperamenttisempi tapaus, eihän sellainen toiminut yhtään, Kuronen sanoo Apu-lehdelle.

Kurosen mukaan Temptation Islandin tekeminen on auttanut häntä paljon. Hän on oppinut ohjelman myötä puhumaan tunteistaan rohkeammin. Silti hän kokee, että matkaa todelliseksi parisuhde-ekspertiksi on vielä paljon.

– Omissa parisuhteissani epäonnistumisprosentti on täysi sata. Eli ei tässä hirveän hyvin ole mennyt, Kuronen toteaa.

Kysymykseen siitä, onko Kuronen tällä hetkellä parisuhteessa vai kenties sinkku, hän vastaa Avussa salamyhkäisesti.

– Facebookiin laittaisin merkinnän: it’s complicated.

Kuronen seurusteli aiemmin vuonna 2017 Miss Suomeksi valitun Michaela Söderholmin kanssa. Pari oli yhdessä vajaat kaksi vuotta, mutta ilmoitti eronneensa reilu vuosi sitten.

Aiemmin Kuronen oli noin neljä vuotta parisuhteessa toimittajan tunnetun Mirkka Torikan kanssa. Ex-pari eli uusperhe-elämää yhdessä Torikan lasten ja Kurosen aiemmasta suhteesta syntyneen tyttären kanssa.

Kuronen palasi keskiviikkona jälleen televisioon grillaamaan uuden Temptation Island -kauden pareja. Hän kertoi aiemmin IS:lle, että joskus ohjelman osallistujien parisuhteiden tuhoa tekee tiukkaa seurata vierestä.

– Ei tämä aina ole ihan ongelmatonta ja helppoa itsellekään, mutta olen toistaiseksi pystynyt ulkoistamaan itseni ohjelman tapahtumista. Välillä tekee pahaa katsoa sivusta kun ihminen romahtaa, mutta yritän olla menemättä liian syvälle siihen.

Kuronen on juontanut Temppareita jo kymmenen kauden ajan. Hänet on nähty tv:ssä myös muissa parisuhteita ja perhe-elämää käsittelevissä sarjoissa, muun muassa Unelmien poikamiehessä ja Toisenlaiset äidit -sarjassa.