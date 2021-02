Suomalaisjulkkisten etelänmatkoista syntyi kiivas keskustelu – nyt tähdet kertovat, miksi matkustavat ulkomaille keskellä koronapandemiaa

Julkisuuden henkilöiden matkustelu korona-aikana on puhuttanut Suomessa ja maailmalla. Nyt tunnetut kasvot kertovat IS:lle, miksi he reissaavat.

Lomamatkailu koronakriisin aikana on aihe, joka on herättänyt viime viikkoina paljon pohdintaa suomalaisten keskuudessa.

Matkustelu nousi puheenaiheeksi maanantaina, kun Suomen tunnetuimpiin bloggaajiin kuuluva Anna Pastak lätkäisi Instagramiin kuvan palmusta etelän auringon alla. Hän kertoi lähteneensä perheensä kanssa Dubaihin ja Ra’s al-Khaimaan Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin lomailemaan ja tekemään etätöitä.

Pian Pastakin julkaisun jälkeen alkoi tapahtua. Tamperelainen Karoliina Pentikäinen julkaisi Kolmistaan-blogissaan kirjoituksen, jossa hän soimasi avoimesti Pastakia.

– Anna Pastak. Olen todella hämmentynyt, että päätit lennättää perheesi etelän lämpöön. Luin perusteesi aikaisemmin Instagramistasi: Kerroit, että matkaatte vastuullisesti ja pidätte karanteenin. Se on tietysti hienoa, mutta et taida ymmärtää koronaa ja rajoitusten taustaa. Luuletko, että karanteeni tai edes testit suojaa teitä koronalta? Voitte, oikein noudatetusta karanteenista ja testeistä huolimatta, aivan hyvin sairastua koko perhe ja mitä sitten tapahtuu – sairaalapaikat ja tehohoitopaikat kuormittuvat.

– Ja jos moni matkii influensserin toimia, on kohta näitä huvikseen matkustavia satoja, tuhansia. Samoin tartuntoja. Ja lopulta käy niin, kun ulkomailla on jo käynyt: Ihmiset kuolevat sairaaloiden eteen, kun tilaa hoitoon ei ole. Tuollainen näköalattomuus ja toisten ihmisten (myös ehkä omien läheisten) hengellä leikkiminen on jotain niin lapsellista, että en löydä edes sanoja, Pentikäinen kirjoitti.

Pastak julkaisi Instagramissa maanantaina oman vastineensa kohulle.

– Tiesin, että tästä tulee myrsky, mutta silti päätimme perheenä tämän ratkaisun olevan meille ja lapsillemme parempi tässä tilanteessa, Pastak viestitti.

IS ei tavoittanut Pastakia maanantain ja keskiviikon välillä useista yrityksistä huolimatta.

Pastak ei ole ainoa koronakriisin aikana matkustellut suomalaisjulkkis.

Työ- ja lomamatkoilla ovat käyneet koko kansan tuntemat julkkikset aina ohjaaja Renny Harlinista, tosi-tv-tähti Martina Aitolehdestä ja poliitikko Teuvo Hakkaraisesta lähtien.

Martina Aitolehden matkailu ruotsalaisen miesystävänsä kanssa Dubaissa herätti keskustelua Discovery+ -kanavan Iholla-sarjassa tällä viikolla.

– Ruotsi on tuossa vieressä, mutta kun Ruotsi on suljettu meiltä, niin oleminen on ollut todella vaikeaa. Kiva lähteä, niin kiva lähteä, Aitolehti hehkuttaa sarjassa.

Martina Aitolehti on käynyt koronan aikana useampaan otteeseen mm. Dubaissa.­

Aitolehden ystävä kritisoi matkustamista ja muistuttaa, ettei pitäisi lähteä ulkomaille, ellei se ole aivan välttämätöntä. Martina puolustautuu, ettei aio matkustaa luksuksen takia:

– Nyt tässä ei ole kyse siitä. Mä voisin hyvin olla matkustamatta. Tässä on ihan kyse siitä, että mä nään toisen ihmisen, jota ikävöin ihan hirveästi. Ei tässä mistään muusta ole kyse.

Yksi matkusteluun mieltyneistä on liikemies Toivo Sukari. 66-vuotias Sukari on matkustellut koronakriisin aikana useaan kertaan Espanjan Fuengirolaan puolisonsa Nadja Sukarin kanssa. Heillä on Fuengirolassa ”kakkosasunto”.

Sukari laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle viimeksi viime viikon keskiviikkona. Nyt hän vastaa puhelimeensa kotonaan Turussa.

– Pidän matkustelua sillä tavalla varsin turvallisena, että lentokenttä on väljä ja siellä on hoidettu etäisyysasiat hyvin. Samoin on ollut Finnairin lennoilla. Samalla penkkirivillä on yleensä tyhjää. Koen enemmän siten, että esimerkiksi pienessä ruokakaupassa voi olla ruuhkaa.

Sukari kertoo nauttivansa Espanjan auringosta ja rantakadulla lenkkeilemisestä. Ravintoloissa tai hotelleissa hän ei käy lainkaan.

– Olen juoksijamies. Lenkin teen Espanjan rantakadulla ilman maskia, koska hengästyminen on ongelmallista sen maskin kanssa. Espanjassa on kuitenkin tiukka kontrolli. Poliisi pysäyttää, jos joku kävelee ilman maskia. Lenkkeillessä ei tarvitse maskia pitää.

Liikemies sanoo, että ei ole juuri kohdannut paheksuntaa matkailustaan omassa lähipiirissään. Hänellä on asiasta päinvastainen aavistus.

– Nyt annetaan sellaista mielikuvaa, että kukaan ei matkustaisi, mutta kyllähän kuitenkin ihmiset matkustavat. Siitä puhutaan vähän, mutta loppujen lopuksi ihmiset matkustavat.

Osa julkkiksista on julkaissut matkoistaan sosiaalisessa mediassa huomiota herättävää kuvamateriaalia. Esimerkiksi fitnesskaunotar Sofia Belórf, kohujulkkis Maisa Torppa, Miss Helsinki Kelly Kalonji ja sometähti Nanna Karalahti ovat julkaisseet Instagramissa kymmenille tuhansille seuraajilleen auringonpaisteisia kuvia etelästä.

Kelly Kalonji kertoo noudattavansa turvallisuusohjeita Dubaissa.­

Kalonji, 33, vastaa puhelimeen yli 6 000 kilometrin päässä talvisesta Helsingistä. Hän on viettänyt kolme viime kuukautta Dubaissa miesystävänsä kanssa lomaillen ja etätöitä tehden.

– Tiedän, että olen roolimalli. Saan joka päivä vihaisia viestejä tästä aiheesta, Kalonji huokaisee.

– Ajatukseni ovat vähän ristiriitaiset. Tiedän, kuinka vakava tilanne tämä on ja noudatan kaikkia suojautumiskeinoja. Käytän maskia ja käsidesiä.

Somejulkkiksia on kritisoitu viime aikoina ankarasti Dubaihin ja muihin kaukokohteisiin matkustamisesta.

Ilmiö ei rajoitu vain suomalaisiin julkkiksiin. Talvella iso joukko brittiläisiä somevaikuttajia matkusti erityisesti Dubaihin huolimatta vapaa-ajan matkustuskiellosta. Vaikuttajat vetosivat matkustavansa työtarkoituksessa. Nyt Britanniassa Arabiemiraatit on asetettu kokonaan ns. punaiselle listalle.

– Ymmärrän kyllä, että somessa ihmiset ovat vihaisia meille. He heräävät, ovat masentuneita ja on kylmä, ja sitten he huomaavat, että ahaa, nyt se Sofia (Belórf) on lähtenyt Dubaihin tai Kelly on lähtenyt Dubaihin, Kalonji sanoo.

Kalonji korottaa hieman ääntään. Hänellä on aiheesta oma, vahva mielipiteensä.

– Tekisi mieli sanoa, että hei ihmiset, ei se silti tarkoita sitä, että me emme noudattaisi turvallisuusohjeita täällä!

– Dubaissa on kaikkialla maskipakko. Minusta Suomessakin pitäisi olla siten.

– Elämää ei voi pysäyttää. Ihmisten täytyy saada elinkeinonsa, joka on täällä turismi.

Niin, se elinkeino. Kun työt ovat vähissä, houkutus tarttua mihin tahansa tilaisuuteen tehdä omaa leipälajiaan voi olla kova. Niin kävi laulaja Pepe Willbergille ja hänen puolisolleen Pauliina Visurille.

– Pepen kaikki keikat peruttiin heti silloin viime maaliskuussa. Meillä oli yksi striimattu konsertti, mutta ei se taloudellisesti ole mitenkään kannattavaa. Musiikki- ja teatterialalla on huono tilanne. Ei tarvinnut kauan miettiä lähtöä, kun tiesimme, että Espanjassa on mahdollisuus esiintyä, Visuri kertoo IS:lle.

Pepe Willberg esiintymässä ravintola Kukossa Malagassa.­

Pariskunta palasi Suomeen Aurinkorannikolta pari viikkoa sitten. Matka oli Visurin mukaan yhdistetty työ- ja lomamatka. Willberg esiintyi muun muassa suomalaisten suosimassa ravintola Kukossa Málagassa.

– Ravintoloitsija oli hyvin tyytyväinen, kun ruokailemaan tulleet asiakkaat saivat kuulla elävää musiikkia.

– Ravintolat olivat auki vain kuuteen ja joka paikassa oli maskit ja käsidesit. Samalla tavalla toimitaan kuin täälläkin, turvavälejä noudatetaan, eikä olla millään bileretkellä. Ravintoloissa ihmiset istuvat etäällä toisistaan, Visuri kertoo.

Kaikki IS:n tavoittamat, ulkomailla lähiaikoina matkustelleet julkkikset kertovat, että maiden rajojen välillä on huolehdittu tarkasti koronan testaamisesta.

Sukari ja Visuri sanoivat molemmat, että Espanjassa testi tehtiin sylkitestillä.

– Finnairin koneeseen päästäkseni minun piti ensin Espanjan päässä testata itseni. Testi tehtiin syljestä. Räkäisin kotona pussiin. Kun tultiin Helsinkiin, niin siellä oli pakko mennä taas testiin. THL:n tyttö soitti parin päivän päästä sunnuntaina ja sanoi, että nyt pitäisi mennä vielä uudestaan parin päivän päästä testiin. Että nyt kyllä testataan! Ja se on hyvä niin, Sukari sanoo.

Toivo Sukari ja Nadja Eerola matkustavat tiheään tahtiin Fuengirolan ja Turun välillä.­

Ulkoministeriön matkustamista koskeva maailmanlaajuinen yleissuositus on välttää tarpeetonta matkustamista koronaviruksen takia.

Valtioneuvoston sivuilla muistutetaan, että Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on kuitenkin lain mukaan oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on lain mukaan niin ikään oikeus halutessaan lähteä Suomesta.

Korkean koronailmaantuvuuden maista tuleville matkustajille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia.

Ulkoministeriön mukaan pandemiatilanne voi muuttua eri maissa äkillisesti.

– Pandemiatilanteessa ulkoministeriön kyky auttaa pulaan joutunutta saattaa olla rajallinen, ulkoministeriö varoittaa tuoreimmassa yleisessä matkustustiedotteessaan.