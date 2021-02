Chachi Hildén jakoi hulvattoman videon, jolla hän kertoo läheisilleen raskaudestaan – yhdeltä ystävältä täysin posketon vastapallo

Jukan ja Chachin toinen lapsi syntyy heinäkuussa.

25-vuotias Chachi on pian kahden lapsen äiti. Jukalla on kaksi lasta myös aiemmasta liitosta.­

Duudsoneista tuttu tv-persoona Jukka Hildén ja hänen puolisonsa Chachi Hildén kertoivat tammikuun lopulla odottavansa toista yhteistä lastaan.

Ilo oli ylimmillään, kun Chachi kertoi raskausuutisen miehelleen videolla, jonka hän jakoi yli miljoonalle YouTube-seuraajalleen.

Nyt tuleva kahden lapsen äiti on jakanut kanavallaan uuden videon, jossa hän kertoo perheenlisäyksestä lähipiirilleen. Suuri osa Yhdysvalloissa varttuneen Chachin läheisistä asuu valtameren toisella puolen, jonka vuoksi hän joutui kertomaan ilouutisen useille videopuhelun välityksellä.

Sometähti teki videopuheluista koosteen, jonka hän jakoi YouTubessa.

Voit katsoa Chachi Hildénin julkaiseman videon alta!

Yhdessä videopuhelussa Chachi vilauttaa ystävälleen ultraäänikuvaa, joka saa hänet ensin kiljumaan ja sitten itkemään onnesta. Chachi ja Jukka ovat kertoneet yrittäneensä toista lasta jo jonkin aikaa.

– Neljä minuuttia sen jälkeen, kun Chachi oli synnyttänyt Sophian, hän sanoi, että tahtoo toisen vauvan, Jukka on kertonut IS:lle.

Videokoosteen toinen puhelu alkaa kuten mikä tahansa kuulumisten vaihto.

– Miten voit, kysyy Chachin ystävä Jorge kohteliaasti heti puhelun kärkeen.

– Hyvin. Paksusti, Chachi letkauttaa kasuaalisti ja saa kaverinsa haukkomaan henkeään.

Chachi ja Jukka Hildénin esikoinen Sophie syntyi marraskuussa 2019.­

Chachin ystävä David on puolestaan lystikkäällä päällä:

– Kuka on isä, hän letkauttaa Chachille, joka purskahtaa nauruun.

Chachin paras ystävä Jazmine liikuttuu, kun hän saa tietää, että vauvan laskettu aika liippaa läheltä hänen omaa syntymäpäiväänsä. Chachin ja Jukan toista lasta odotetaan syntyväksi 17. heinäkuuta.

Hauskaa ja sympaattista videokoostetta on katseltu jo yli 160 000 kertaa. Chachi on menestynyt sometähti, jolla on Instagramissa yli 1,7 miljoonaa seuraajaa.