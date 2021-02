Miljonääriäiti Christinalla, 23, on 11 lasta – haaveilee satapäisestä perheestä

Perhe asuu Georgiassa, jossa on mahdollista hankkia lapsia sijaissynnyttäjien avulla.

Venäläinen Christina Ozturk, 23, on 11 lapsen äiti ja myöntää olevansa koukussa lapsiin, kertoo brittilehti The Sun.

Hänellä on turkkilaisen liikemiesaviomiehensä Galip Ozturkin, 56, kanssa kymmenen lasta, jotka ovat biologisesti heidän, mutta syntyneet sijaissynnyttäjien avulla. Christinalla on lisäksi kuusivuotias tytär Vika, jonka hän on synnyttänyt itse.

Moskovalaislähtöinen Christina tapasi tulevan miehensä Galip Ozturkin lomaillessaan Batumin kaupungissa Georgiassa.

Perhe asuu Georgiassa, jossa on mahdollista hankkia lapsia sijaissynnyttäjien avulla. Prosessista tehdään tarkat paperityöt. Perhe ei ole suoraan yhteydessä sijaisäiteihin, jotta raskauden jälkeen ei syntyisi ongelmia. Christina kertoo kuitenkin antaneensa näille muun muassa ohjeita ruokavalioon raskauden aikana.

– Batumilainen klinikka valitsee sijaisäidit ja ottaa täyden vastuun prosessista, Christina kertoo.

Useissa maissa, Suomi mukaan lukien, sijaissynnytys on kielletty laissa. Tätä perustellaan sijaissynnytyksiin perustuvan liiketoiminnan epäeettisyydellä. Esimerkiksi heikon taloustilanteen maissa osa naisista hankkii lisätuloja toimimalla sijaissynnyttäjinä.

Monille 11 lasta olisi jo enemmän kuin tarpeeksi, mutta ei Ozturkeille. He haluavat vielä monta lisää. Heidän viimeisin lapsensa, Olivia, tuli perheeseen tammikuun lopussa.

Pariskunta on kertonut sosiaalisessa mediassa, että he ovat keskustelleet jopa 105 lapsen hankinnasta. Luku oli kuitenkin satunnainen, eikä päätöksiä lopullisesta lapsiluvusta ole tehty.

– Emme tiedä, montako lasta meillä tulee lopulta olemaan, mutta emme todellakaan lopeta kymmeneen, Christina sanoo.

The Sun huomauttaa, että rikkoakseen sadan lapsen rajapyykin ennen kuin Christina täyttää 30 vuotta, heidän täytyisi ottaa uusi vauva joka kuukausi seuraavien seitsemän vuoden ajan.

Jokainen sijaissynnytys maksaa pariskunnalle noin 8 000 euroa. Sadan lapsen synnyttäminen lähentelisi siis jo miljoonaa euroa. Raha ei ole perheelle rajoite, ja heillä on hyvät mahdollisuudet tulla tulevaisuudessa noteeratuksi maailman suurimpana perheenä.