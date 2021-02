UMK-finaalissa yllätysesiintyjä: Haloo Helsinki! palaa keikkalavalle yli kahden vuoden tauon jälkeen

Yhtye esiintyy UMK-finaalissa tämän viikon lauantaina.

Haloo Helsinki! tekee paluun pitkän keikkatauon jälkeen UMK:n finaalissa tulevana lauantaina. Yhtye julkaisi lokakuussa paluusinkkunsa Lady Domina. Toinen sinkku myöhemmin tänä vuonna ilmestyvältä albumilta, Piilotan mun kyyneleet, julkaistaan tämän viikon perjantaina. Kappale esitetään ensimmäistä kertaa livenä UMK-finaalissa.

– Me vietettiin Haloon kanssa koko vuosi 2020 studiossa äänittäen tulevaa seitsemättä albumiamme. Iloksemme voimme kertoa kaikille faneille, että sen lisäksi että levy on lähes valmis, niin esiinnymme ensimmäistä kertaa livenä kahteen ja puoleen vuoteen UMK:n finaalissa. Tätä hetkeä on odotettu meidän leirissä tosi paljon. Tunteet ovat varmasti pinnassa koko porukalla tuolla keikalla! yhtye kertoo tiedotteessa.

Haloo Helsinki! -yhtyeen jättikonsertti järjestetään Helsingin Olympiastadionin syksyllä 2021.

Uuden Musiikin Kilpailun voitosta kilpailee vuonna 2021 seitsemän artistia. Suomen viisuehdokkuudesta kisaavat Oskr, Teflon Brothers x Pandora, Danny, Laura, Aksel, Blind Channel ja Ilta.

Uuden Musiikin Kilpailun juontaa poptähti Antti Tuisku, joka myös esiintyy show’n avausnumerossa sekä väliajalla. Avausnumerossa Tuiskun kanssa lavalla nähdään viime vuoden UMK:ssa viisukansan Cicciolinallaan hurmannut Erika Vikman. Lähetyksessä nähdään myös supersuositun YleX Aamun juontajat Viki ja Köpi.

Suomen seuraava euroviisuedustaja valitaan lauantaina 20. helmikuuta klo 21 suorassa lähetyksessä. UMK:n voittaja edustaa Suomea Eurovision Song Contest -laulukilpailussa Rotterdamissa 18.-22.5.2021. Euroviisut tullaan järjestämään tavalla tai toisella.

Voittaja valitaan katsojien antamien äänien ja kansainvälisen raadin pisteiden perusteella. Äänestysohjeet näet tästä linkistä.