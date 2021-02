Nöyryyttävä seksivideo teki Paris Hiltonista tähden yhdessä yössä – kulisseissa muhi karmiva salaisuus, josta kukaan ei tiennyt

Seurapiirikaunotar Paris Hilton täyttää keskiviikkona 40 vuotta. Hän on paistatellut liki puolet elämästään julkisuudessa, mutta se mitä hotelliperijättärestä on nähty, on ollut vain jäävuoren huippu.

40 vuotta täyttävä Paris Hilton tuli 2000-luvun alussa tunnetuksi kimeällä ja lässyttävällä äänellä puhuvana blondina, joka biletti rajusti ja laukoi kiistanalaisia kommentteja. Hän kuvaili kaikkea sanalla ”hot” (kuuma) ja oli korostetun tietämätön asioista. Paparazzit jahtasivat Hiltonia, joka ei ikinä poseerannut kahta kertaa samoissa vaatteissa, ja hänen tyylistään tuli puheenaihe ympäri maailmaa.

Hiltonin bimbo imago oli kuitenkin vain tekaistu suojakuori, jonka taakse hän kätki todellisen minänsä ja traumansa. Hilton oli kokenut elämässään asioita, joista ei halunnut kenenkään tietävän. Hän ei luottanut ihmisiin ja rakensi siksi ympärilleen muurin.

Oikea Hilton astui esiin vasta viime syksynä, kun hänestä julkaistiin YouTube Originals -dokumentti This Is Paris. Dokumentissa Hilton kertoi ensi kertaa niistä kipeistä asioista, jotka hän kätki jopa perheeltään yli kaksikymmentä vuotta.

Hilton nousi tähdeksi vuonna 2003 julkisuuteen vuodetun pornovideon vuoksi. Videolla 19-vuotias Hilton rakasteli silloisen poikaystävänsä Rick Salomonin kanssa. Kun intiimi video päätyi julki, seurapiirikaunottaresta tuli megatähti liki yhdessä yössä.

Hiltonin tyyli oli rohkea, huomiota herättävä ja provosoiva. Hän ei ole koskaan poseerannut kahta kertaa samoissa vaatteissa.­

Hiltonille video aiheutti valtavat traumat. Hän on kertonut haastatteluissa menettäneensä sen vuoksi uskonsa rakkauteen ja luottamuksensa miehiin. Häntä satutti se, että hänen epäiltiin halunneen tähdeksi hinnalla millä hyvänsä ja vuotaneen videon julkisuuteen itse. Hilton haastoi 1 Night In Paris -videon julkaisseen yhtiön oikeuteen, mutta siitä huolimatta seksivideosta tuli hitti aikuisviihdemaailmassa. Myöhemmin Salomon itse levitti videota.

– Niin yksityisen hetken paljastuminen ja se, että koko maailma katsoi sitä ja nauroi kuin se olisi jotain viihdettä, oli yksinkertaisesti traumatisoivaa, Hilton kertoi New York Timesille viime syksynä.

Vaikka videoskandaali oli Hiltonille valtava nöyryytys, oli siitä myös hyötyä hänen uransa kannalta. Hiltonin vuonna 2003 alkaneesta Leidit landella (Simple Life) -sarjasta tuli supersuosittu, ja se myytiin lukuisiin maihin.

Sarjassa Hilton ja hänen ystävänsä Nicole Richie matkustivat maaseudulle tekemään ”oikeita töitä”. He antoivat itsestään yksinkertaisen kuvan ja ihmettelivät tavallisimpiakin maatilan töitä kovaan ääneen.

Hiltonin ja Nicole Richien Leidit landella -ohjelma oli valtava tosi-tv-hitti.­

Kim Kardashian ja Paris Hilton tutustuivat jo lapsina. Hilton oli kuuluisa kauan ennen Kardashiania, joka työskenteli hänen assistenttinaan.­

Pian Hilton oli jo lähes ikoni. Hän liihotti ympäri Hollywoodin ja New Yorkin upeimpia juhlia, teki mallin töitä ja seurusteli kuuluisuuksien kanssa. Hiltonin käsipuolessa nähtiin usein hänen assistenttinsa ja hyvä ystävänsä Kim Kardashian, josta tuli hänen vanavedessään tähti. Kardashian seurasi ystävänsä jalanjälkiä vuonna 2007, kun myös hänestä julkaistiin seksivideo.

Hilton vieraili suosionsa huippuvuosina myös Suomessa. Huhtikuussa 2008 hän saapui Helsinkiin yhdessä silloisen poikaystävänsä Benji Maddenin ja tämän Helsingissä konsertoineen Good Charlotte -yhtyeen kanssa.

– Ihanaa ja jännittävää olla täällä, Hilton kertoi IS:lle saavuttuaan Helsinki-Vantaalle Tallinnasta täydellä Finnairin lennolla.

Helsingissä Hilton bailasi yökerho Luxissa ja teki vaikutuksen lähes kaikkiin hänet tavanneisiin. Pinnallisena pidettyä perijätärtä kehuttiin hyvin kohteliaaksi vaatimattomaksi.

Paris Hiltonia oli Helsinki-Vantaan lentokentällä vastassa iso joukko mediaa, kun hän saapui 13 vuotta sitten Suomeen.­

IS seurasi Hiltonin ja Maddenin Suomen-vierailua tarkkaan huhtikuussa 2008. Rakastunut pari kertoi olevansa innoissaan Helsinkiin saapumisesta.­

Benji Madden heitti Kampissa sijainneessa Lux-yökerhossa DJ-setin. Hänen ja Hiltonin seurueeseen kuuluivat muun muassa Jussi69 ja Jukka Hildén, jotka he tunsivat jo entuudestaan.­

Hiltonin ilta jatkui Luxissa aamuun asti. Hän jakoi nimikirjoituksia ja jutteli muiden juhlijoiden kanssa. Ennen poistumistaan paikalta ja hän hyvästeli henkilökohtaisesti kaikki seurueen jäsenet.­

Paris Hilton teki suomalaisiin vaikutuksen ystävällisellä käytöksellään. Perijätär ei ollutkaan niin pinnallinen kuin hänen luomansa julkisuuskuva antoi ymmärtää.­

2000-luvun alussa maailmassa ei tiedetty vielä mitään somevaikuttajista, mutta Hiltonin katsotaan olleen alan pioneeri. Hän sai rahakkaita mainossopimuksia, kun yritykset maksoivat hänelle siitä, että heidän tuotteensa vilahti nuorten seuraaman seurapiirikaunottaren käytössä. Hilton on myös väittänyt keksineensä selfien, ja hän loi muutamassa vuodessa ympärilleen henkilöbrändin ja miljoonia tuottavan imagon. Vuosien varrella tuosta imagosta tuli kuitenkin Hiltonille eräänlainen vankila.

Hilton kertoi This Is Paris -dokumentissa, että hän kadotti lopulta itsensä sen kuoren alle, jonka hän oli luonut julkisuutta varten.

– Minusta tuntuu, että koko maailma luulee tuntevansa minut. Kukaan ei oikeasti tiedä, kuka olen. Välillä en edes itse tiedä, kuka olen.

– Olen niin tottunut vetämään roolia, että minun on vaikeaa olla normaali.

Dokumentissaan Hilton paljasti, että hän piiloutui roolinsa taakse lapsuutensa traumaattisen kokemuksen vuoksi.

Hilton kasvoi Hilton-hotelliketjun perustaneessa ökyrikkaassa suvussa ja eli yltäkylläistä elämää New Yorkissa. Hänestä tuli jo alaikäisenä seurapiirihahmo, joka sukkuloi bileistä toisiin ja juhli rajusti. Hiltonin vanhemmat olivat kuitenkin tiukkoja ja saivat tarpeekseen tyttärensä kapinallisesta käytöksestä. He päättivät lähettää tämän psykiatrista hoitoa tarjoamaan Provo Canyon -sisäoppilaitokseen.

Hiltonin mukaan hänen vanhempansa uskoivat, että kyseessä oli aivan tavallinen sisäoppilaitos, johon ongelmanuoria lähetettiin käymään koulua. Hänen mukaansa se ei kuitenkaan pitänyt paikkansa ja karu totuus selvisi jo ensimmäisenä iltana uudessa koulussa.

Hiltonin mukaan hänet haettiin sisäoppilaitokseen keskellä yötä sängystään niin, että hän luuli tulleensa kidnapatuksi. Isosisko Nicky kuuli verta hyytävää huutoa, kun 17-vuotiasta Hiltonia raahattiin pois kodistaan.

23-vuotias Hilton yhdessä vanhempiensa Rick ja Kathy Hiltonin kanssa.­

Arki sisäoppilaitoksessa Utahissa oli Hiltonin mukaan kammottavaa. Hän väittää, että oppilaille annettiin mystisiä lääkkeitä, jotka oli pakko ottaa. Jos tableteista kieltäytyi, joutui eristyshuoneeseen ilman vaatteita jopa 20 tunniksi.

Hiltonin mukaan koulun henkilökunta käytti myös jatkuvaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa oppilaisiin. Jos he yrittivät karata tai kertoa tapahtuneesta vanhemmilleen, heitä rangaistiin rajusti.

– Se oli kuin eläisi helvetissä, Hilton totesi.

Hilton vietti sisäoppilaitoksessa 11 kuukautta. Lähes vuoden hoitojakso aiheutti hänelle pysyvät traumat, pelkotiloja, painajaisia ja paniikkikohtauksia. Hän kertoi This Is Paris -dokumentissa, että samat tuntemukset piinasivat häntä vielä 39-vuotiaanakin, sillä hän ei ollut uskaltanut puhua asiasta koskaan kenellekään.

Dokumenttia tehdessään hän uskoutui viimein sekä perheelleen että entisille koulutovereilleen.

Nicky-sisko on ollut Hiltonille tärkeä tuki ja turva myrskyisien vuosien aikana. Kuvassa sisarukset poseeraavat viime helmikuussa.­

Kokemuksilla oli suuri vaikutus myös Hiltonin rakkauselämään. Hän on deittaillut vuosien varrella muun muassa näyttelijä Edward Furlongia, laulaja Nick Carteria, rocktähti Jared Letoa, futistähti Cristiano Ronaldoa, DJ Afro Jackia, ja suomensukuista mallia River Viiperia. Hilton on myös ollut kihloissa näyttelijä Chris Zylkan ja kuljetusperijä Paris Latsisin kanssa, mutta hänen kaikki suhteensa ovat kariutuneet.

– Se (lapsuuden trauma) vaikutti ehdottomasti parisuhteisiini, sillä en tiennyt, mitä oikea rakkaus on. Kun sinua käytetty hyväksi, sinä tavallaan alat melkein ajattelemaan, että se on normaalia, Hilton on sanonut.

Yksi Hiltonin lukuisista poikaystävistä on ollut rokkari Benji Madden. Madden on nykyään naimisissa näyttelijä Cameron Diazin kanssa. Maddenin kaksoisveli Joel puolestaan meni naimisiin Hiltonin ystävän Nicole Richien kanssa vuonna 2010.­

Hiltonin ja häntä kymmenen vuotta nuoremman, suomensukuisen River Viiperin suhde kesti pari vuotta.­

Hilton kuitenkin hehkutti rakkaitaan aina julkisuudessa, vaikka suhde olisi todellisuudessa ollut kuinka myrkyllinen tahansa.

– Sanoin niin kaikille, vaikka maailman kamalimpia asioita tapahtui parisuhteissani. En halunnut, että kukaan tietää niistä, sillä en halunnut sen vaikuttavan brändiini.

Juuri vaivalla rakennettu brändi on ollut Hiltonille kaikkein tärkein asia jo liki 20 vuoden ajan. Hän on tehnyt töitä lähes tauotta ja ansainnut satojen miljoonien eurojen omaisuuden.

Hilton omistaa nykyään peräti 19 eri tuotelinjaa, jotka valmistavat muun muassa hajuvesiä, vaatteita ihmisille ja koirille sekä asusteita. Hän on luonut myös menestyksekkään musiikkiuran maailmankuuluna DJ:nä, jolle maksetaan yhdestä keikasta yli 800 000 euroa.

Hiltonin piti mennä naimisiin näyttelijä Chris Zylkan kanssa. Kun pari purki kihlauksensa, päätti Hilton pitää 2 miljoonan arvoisen sormuksen itsellään.­

Paris Hilton oli kihloissa myös kreikkalaisen seurapiiritähden Paris Latsisin kanssa. Kuvassa pari vuonna 2005.­

Edward Furlong ja nuori Paris Hilton seurustelivat 2000-luvun alussa.­

Nick Carter ja Paris Hilton seurustelivat vuonna 2003.­

Viime kuukausina Hiltonin elämässä on ollut viimein meneillään seesteisempi kausi. Hän on käsitellyt traumojaan ja löytänyt kumppanin, jonka hän kuvailee olevan viimein se oikea.

Hilton on seurustellut vuodesta 2019 liikemies Carter Reumin kanssa. Tammikuussa pari ilmoitti, että he ovat aloittaneet koeputkihedelmöityshoidot perustaakseen perheen.

Hilton kertoi kiinnostuneensa koeputkihedelmöityksestä, sillä hän haluaa kaksoset, joista toinen on tyttö ja toinen poika.

– Olen innoissani siitä, että saan viimein oikean elämän. Minä todella uskon, että perheen perustaminen ja lapsien saaminen on elämän tarkoitus. En ole vielä saanut kokea sitä, koska aiemmin en kokenut, että kukaan ansaitsee sen kaltaista rakkautta minulta. Nyt olen viimein löytänyt sen henkilön, joka ansaitsee, Hilton sanoi tammikuussa.

Lähteet: This Is Paris -dokumentti, New York Times, People, E! Online ja IS Arkisto