Martina Aitolehti kertoo Iholla-sarjassa, miksi matkustaa ulkomaille pandemian aikana – tuohtuu matkan tuomitsevalle ystävälleen

Martina Aitolehden ystävä tuomitsee tämän aikeet matkustaa Dubaihin. Aitolehti ei ystävänsä perusteluja sulata.

Martina Aitolehti valmistelee Iholla-sarjan tuoreessa jaksossa matkaa Dubaihin ruotsalaisen miesystävänsä luo. Hän valittelee, että koronaviruspandemian vuoksi he eivät ole ehtineet näkemään niin paljon kuin olisivat halunneet.

– Hän on Dubaissa tällä hetkellä työhommissa. Ruotsi on tuossa vieressä, mutta kun Ruotsi on suljettu meiltä, niin oleminen on ollut todella vaikeaa. Kiva lähteä, niin kiva lähteä, Aitolehti hehkuttaa.

Myöhemmin Martina hehkuttaa ystävilleen, että Dubaissa on 40 astetta lämmintä. Aitolehden ystävä ilmoittaa, ettei hän hyväksy Aitolehden matkustamista.

– Mä en varmaan pysty puhumaan sun matkasta ollenkaan ilman, että mua alkaa ärsyttää, Juuli sanoo.

– Miks, Aitolehti ihmettelee.

– Mun mielestä sä et sais mennä sinne, Juuli toteaa.

– Aijaa, miks, Aitolehti jatkaa ihmettelyään.

Juuli toistaa, ettei hänen mielestään vielä saisi matkustaa ulkomaille ellei matkan syy ole aivan välttämätön. Hän huomauttaa Aitolehdelle, ettei pandemiaa vastaavia tilanteita ”tapahdu vuosisatoihin”

– Jos meiltä vaan vaaditaan pientä luksusasioiden irtipäästämistä, niin silloin pitäis niinku hetkellisesti päästää niistä asioista irti, Juuli perustelee.

Martina Aitolehti tuohtuu ystävänsä sanoista.­

Aitolehti ei ystävänsä perusteluita sulata, sillä hänen mukaansa kyse ei ole siitä, että hän tarvitsisi elämäänsä luksusta.

– Nyt tässä ei ole kyse siitä. Mä voisin hyvin olla matkustamatta. Tässä on ihan kyse siitä, että mä nään toisen ihmisen, jota ikävöin ihan hirveästi. Ei tässä mistään muusta ole kyse, Aitolehti sanoo tuohtuneena ja jatkaa:

– Kun Ruotsiin ei voi mennä, niin sitten menen mieluummin sellaiseen maahan, jonne on turvallisempaa ja hyväksyttävämpää mennä. Kyllä mä mieluummin ottaisin tunnin lennon Ruotsiin useammin kuin että näen kerran kuukaudessa jos sitäkään.

Julkkisten ulkomaanmatkailu on kuumentanut viime aikoina tunteita. Suosittua Mungolife-blogia kirjoittava Anna Pastak kertoi hiljattain lähteneensä perheensä kanssa kuukaudeksi Arabiemiraatteihin.

Pian Pastakin Instagram-päivityksen jälkeen toinen suosittu bloggaaja, Kolmistaan-blogia kirjoittava Karoliina Pentikäinen kritisoi bloggaajakollegansa ratkaisua ankarasti.

Pentikäisen keskustelunavauksen jälkeen moni suosittu sometähti kiirehti ilmaisemaan hänelle tukeaan. Esimerkiksi yli 30 000 IG-seuraajaa omaava blogitähti Umppu avautui aiheesta omassa Instagramissaan.

– Mua niin sapettaa nää influensserit, jotka kokee omaksi etuoikeudekseen matkustella, koska heillä on ollut rankkaa ja he kaipaavat aurinkoa, Umppu pohtii.

Pastak kommentoi matkastaan noussutta kohua myöhemmin Instagramissa. Pastakin mukaan matkalle ei lähdetty hetken mielijohteesta, vaan asiaa oli pohdittu tarkoin.

– Tiesin, että tästä tulee myrsky, mutta silti päätimme perheenä tämän ratkaisun olevan meille ja lapsillemme parempi tässä tilanteessa.

Ulkoministeriön matkustamista koskeva maailmanlaajuinen yleissuositus on välttää tarpeetonta matkustamista koronaviruksen takia. Valtioneuvoston sivuilla muistutetaan, että Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on kuitenkin lain mukaan oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on lain mukaan niin ikään oikeus halutessaan lähteä Suomesta.

Iholla-sarjasta julkaistaan keskiviikkoisin discovery+-palvelussa kolme jaksoa.