Viettelysten saari on ”leimannut” Sami Kurosen, 47, pysyvästi – yksi seikka saa suosikkijuontajan suostumaan ohjelman keulakuvaksi yhä uudelleen

Temptation Island Suomea juontava Sami Kuronen sanoo, että sarja on iskenyt hänen otsaansa positiivisen leiman ikuisiksi ajoiksi. Se ei kuitenkaan haittaa, sillä Kuronen on jäänyt itsekin koukkuun ohjelman tekemiseen.

Harvassa tosi-tv-ohjelmassa on niin pitkäaikaista ja vakiintunutta keulakuvaa kuin Temptation Island Suomessa. Vuodesta 2014 asti ohjelmaa juontanut Sami Kuronen, 47, on ollut mukana ensimmäiseltä kaudelta asti. Nyt ansioluettelossa on jo ohjelman yhdeksäs kausi, jonka kuvaukset saatiin purkkiin viime joulukuussa.

Helmikuussa tv:ssä alkava yhdeksäs kausi on tarjonnut Tempparit-konkarillekin jotain uutta, sillä ohjelma kuvattiin talviolosuhteissa ensimmäistä kertaa ohjelman historiassa.

– Paksuin untuvatakki taisi viedä saman verran tilaa kuin Thaimaan-kauden koko matkatavarat. Tulin tänne juuri siksi omalla autolla, ettei kaikkia matkalaukkuja tarvinnut tunkea lentokoneen ruumaan, Kuronen naurahtaa.

Neljännellä kaudella oltiin vielä Thaimaan lämmössä.­

Koronatilanne on vaikuttanut paljon Temppareiden kuvaamiseen. Yksi hyvä puoli tämän kauden kuvauksissa kuitenkin oli: Kuronen pääsi ensimmäistä kertaa nauttimaan joulusta hyvissä ajoin. Aiemmin hän on laskeutunut Thaimaasta Helsinki-Vantaan lentokentälle aatonaaton iltana ja kiirehtinyt milloin mihinkin valmiiseen joulupöytään. Nyt tilanne oli täysin erilainen.

– En ole kuuteen vuoteen viettää joulua sillä tavalla kuin olisin halunnut, enkä ole ehtinyt valmistella joulua ollenkaan omaan kotiin.

– Nyt ehdin paistamaan kinkun ja hankkimaan joulukuusen. Pääsin tekemään itse jouluruuat ja fiilistelemään sitä touhua. Joulu on tietysti tyttären takia tärkeä juhla, koska lapsethan joulun tekevät ja hänen ehdoillaan mennään.

Sami Kuronen vietti Levillä vapaa-aikaansa laskettelurinteessä.­

Kuronen on niin vakiintunut keulakuva ohjelmalle, että on vaikea kuvitella viettelysten saarta ilman häntä. Kuronen myöntää, että Tempparit kulkevat hänen mukanaan todennäköisesti ikuisesti.

– Olen tehnyt radiota yli 30 vuotta, mutta televisiotakin jo yli 20 vuotta. Tempparit on profiloinut minua, ja suurin osa suomalaisista tulee varmaan aina muistamaan minut tämän ohjelman kautta, ei niinkään radion kautta. Otsassani on varmaan sellainen positiivinen leima loppuun saakka.

Mikä sitten saa Kurosen lähtemään aina uudestaan ja uudestaan ohjelman juontajaksi? Kuronen kertoo, että ohjelma koukuttaa tekijänsäkin yhä uudelleen.

– Tämä formaatti yllättää kausi toisensa jälkeen. Vaikka olen tehnyt yhdeksän kautta ja seurannut hommaa todella läheltä, niin en minäkään pysty sanomaan, miten näille ihmisille käy.

– Täällä on myös paljon tuttuja, jotka ovat tehneet ohjelmaa monta kautta. Tämä on monille melkein jo perinne ja vuoden viimeinen työtehtävä, jonka jälkeen alkaa joululoma.

Sami Kuronen Temppareiden ensimmäisellä kaudella vuonna 2015.­

Kolmen vuoden päästä Kuronen saavuttaa yhden merkittävän rajapyykin täyttäessään 50 vuotta. Onko se merkki siitä, että on aika siirtyä eteenpäin Temppareista?

Kuronen myöntää käyneensä asiasta vakavaa pohdintaa.

– Olen miettinyt sitä, ja hetkittäin olen ollut sitä mieltä, että haluanko olla mukana tässä enää sitten, kun 50 vuotta tulee täyteen.

– Olen kuitenkin tullut siihen lopputulokseen, että niin kauan kuin tämä tuntuu hyvältä ja kiinnostavalta, niin se on parempi mittari kuin mitä syntymätodistuksessa lukee. Vaikka se on kuinka klisee, niin haluan ajatella, että ikä on vain numero.

Kurosella ei ole vielä selvää suunnitelmaa sen varalle, jos Tempparit joskus jää historiaan hänen osaltaan.

– Se riippuu niin paljon siitä, että tapahtuisiko se vuoden vai kymmenen vuoden päästä. Jos jään eläkkeelle tästä hommasta, niin ehkä sitten vain muutan etelän auringon alle ja alan pitää jossain Suomi-baarissa Tempparit-muisteluiltoja, hän nauraa.

Kuronen myöntää käyneensä joskus pohdintaa siitä, voiko hän enää olla Temppareiden juontaja.­

Yhdeksän kauden mittainen kokemus on valtava etu, mutta ohjelman kuvauksissa juontajakin uppoaa todelliseen ”ympärivuorokautiseen kuplaan”.

– Joskus huomaan stressaavani asioista, jotka eivät minulle edes kuulu. Se on toisaalta merkki siitä, että elän henkeen ja vereen tätä hommaa.

Kun ohjelman osallistujilla on bileilta, on Kurosella aamupäivän kuvausten jälkeen vapaata. Silloin ohjelman käänteitä ehtii pyöritellä omassa päässään joskus liiaksikin asti.

– Meillä on erilaisia WhatsApp-ryhmiä, joissa puhumme tuotannon asioista. Informaatiota tulee puhelimeen koko ajan järjetön määrä. Pitäisi pistää puhelin pois kokonaan, jos haluaisi päästä irti siitä maailmasta.

– Toisaalta en välttämättä edes halua. Olen ohjelman juontaja ja kasvot, joten haluan olla ja minun pitää olla kartalla koko ajan. Jokainen raportti täytyy lukea.

Jokainen kausi yllättää tekijänsäkin, Kuronen sanoo.­

Temppareiden kuvauksissa on aina mukana psykologi, joka tarjoaa tarvittaessa keskustelutukea ohjelman osallistujille. Myös Kuronen saisi mennä kuvauksissa psykologin pakeille, mutta vielä koskaan ei ole tullut sellaiselle tarvetta.

– Ei tämä aina ole ihan ongelmatonta ja helppoa itsellekään, mutta olen toistaiseksi pystynyt ulkoistamaan itseni ohjelman tapahtumista. Välillä tekee pahaa katsoa sivusta kun ihminen romahtaa, mutta yritän olla menemättä liian syvälle siihen.

– Olen tekemässä täällä ohjelmaa, nämä ihmiset ovat täällä vapaaehtoisesti ja pystyn keskustelemaan heidän kanssaan iltanuotioilla. Voimme parhaassa tapauksessa avata siellä jotain lukkoja.

Temppareista on tullut Kuroselle jo vuosittainen perinne.­

Kaiken vakavuuden keskellä alastomuus on ollut aina iso osa Temppareita, eikä osallistujien takapuolten, rintavarustuksen tai muiden intiimialueiden vilahteleminen uima-altaalla tai palmujen alla ole ollut ollenkaan tavatonta. Peittoa on heiluteltu lähes joka kaudella vähintään kerran.

Moni fani on saattanut etukäteen pohtia, että miten käy Suomen hyisessä Lapissa, jossa korkeat pakkasasteet eivät ainakaan lisää intoa paljaan pinnan näyttämiseen.

– Tällä kaudella yllätti, että houkutus ei katso paikkaa, aikaa eikä olosuhteita. Jos se on syttyäkseen, niin sitten se syttyy.

Levin-kauden luksushuviloilla on toki tarjolla hulppeat poreammeet ja saunat, mutta Kuronen muistuttaa, että ohjelman ydinidea pääsee täyteen loistoonsa poikkeuksellisissakin olosuhteissa.

– Kyllä se on täällä lähtenyt ihan samalla tavalla laukalle kuin missä tahansa. Se kuinka paljon on vaatteita päällä ei suoranaisesti vaikuta houkutukseen. Liha on heikkoa toppapuvun allakin.